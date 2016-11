Mehr als 100 neue Jobs - CHECK24.de baut Standort Münster nachhaltig aus

München (ots) - Aktuell über 40 Mitarbeiter in den Bereichen Shopping, Autoteile und Hotel / Fokus auf Ausbau der Teams IT, Kundenservice und Produktmanagement / Ziel: 150 Mitarbeiter innerhalb der nächsten zwei Jahre am Standort Münster / Moderne Büros in attraktiver Lage am Stadthafen

CHECK24.de baut seinen Standort in Münster nachhaltig aus. Schon jetzt arbeiten dort über 40 Spezialisten für die Bereiche Shopping, Autoteile und Hotel. Perspektivisch sollen die Teams in den kommenden zwei Jahren auf 150 Mitarbeiter wachsen, die künftig in den Bereichen IT, Kundenservice und Produktmanagement tätig sind. Dafür sucht CHECK24.de nicht nur Fachkräfte mit Berufserfahrung, sondern auch motivierte und talentierte Hochschulabgänger, die ab sofort in zentraler Lage am Münsteraner Stadthafen ihr Know-how einbringen wollen.

Ausbau auf 150 Mitarbeiter für Shopping, Autoteile und Hotel - vor allem PHP Entwickler gesucht

Das Münsteraner Team mit aktuell über 40 Spezialisten soll in den kommenden zwei Jahren auf 150 Mitarbeiter aufgestockt werden. Zurzeit werden vor allem PHP Entwickler und Mitarbeiter im Kundenservice bzw. Kundenberater für den Bereich Hotel gesucht. Neben berufserfahrenen Kräften setzt CHECK24.de besonders auf qualifizierte und motivierte Berufseinsteiger, die gemeinsam in Teams zusammenarbeiten.

Schon seit Anfang des Jahres arbeitet die CHECK24-Hotelabteilung vollständig aus Münster. Diese umfasst die Produktentwicklung sowie den Kundenservice und das Produktmanagement. Daneben arbeiten bereits IT-Entwickler (PHP) und Experten für die App-Programmierung in den Bereichen Autoteile und Shopping in der westfälischen Universitätsstadt.

Attraktiver Standort am Münsteraner Stadthafen

Ein Großteil des CHECK24-Managements stammt aus Münster und kennt daher die attraktive Lage in direkter Umgebung des Stadthafens bestens. Das moderne Bürogebäude am Albersloher Weg ist vom Hauptbahnhof in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

"Seit der Büroeröffnung im Sommer 2014 hat sich der CHECK24-Standort Münster fantastisch entwickelt", sagt Christoph Röttele, CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung. "Wir freuen uns, das Team aus motivierten und qualifizierten Mitarbeitern weiter ausbauen zu können."

Interessierte Fachkräfte und Hochschulabsolventen finden vakante Stellen in Münster hier: https://jobs.check24.de/search?locations=M%C3%BCnster

Über die CHECK24 GmbH

Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik & Haushalt, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.

CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.

