Frankfurter Buchmesse 2016: Hotelpreise steigen um bis zu 342 Prozent

ein Dokument zum Download

München (ots) - Besucherwochenende: freie Zimmer in 88 Hotels - trotzdem Preisaufschläge von durchschnittlich 66 Euro / Hotelpreisniveau in Frankfurt am Main verdoppelt sich zur Buchmesse / Vergleich verschiedener Anbieter spart bis zu 79 Prozent der Hotelkosten

Zur Frankfurter Buchmesse 2016 (19. bis 23. Oktober) erhöhen fast alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Hotels rund um das Messegelände ihre Preise. Im Schnitt müssen Bücherfreunde während des Besucherwochenendes 66 Euro pro Nacht bzw. 84 Prozent mehr für eine Hotelübernachtung bezahlen als am Wochenende vor der Veranstaltung. In der Spitze liegen die Preisaufschläge bei bis zu 342 Prozent.*)

Das Hotelpreisniveau in Frankfurt zieht zur Buchmesse deutlich an und liegt bis zu 110 Prozent über dem durchschnittlichen Wert im Oktober.**) Literaturfans sollten die Raten verschiedener Anbieter vergleichen: In der aktuellen Betrachtung zahlen Gäste für ein gleichwertiges Zimmer im selben Hotel beim günstigsten Anbieter bis zu 79 Prozent weniger als beim teuersten.

Trotz vieler freier Zimmer verlangen Hotels zur Buchmesse im Schnitt 66 Euro mehr pro Nacht

Am Besucherwochenende der Frankfurter Buchmesse (22. bis 23. Oktober 2016) erhöhen fast alle im CHECK24-Hotelvergleich verfügbaren Unterkünfte im Umkreis von zwei Kilometern um das Messegelände ihre Preise. Obwohl zum Zeitpunkt der Betrachtung noch in 88 Hotels freie Zimmer verfügbar waren, müssen Leseratten durchschnittlich 84 Prozent bzw. 66 Euro pro Nacht mehr bezahlen als am Wochenende vor dem Event. Im Hotel mit dem höchsten Aufschlag kostet ein Zimmer gleicher Kategorie während der Buchmesse sogar 342 Prozent mehr als am Vergleichswochenende.

Es gibt in der aktuellen Betrachtung allerdings auch positive Ausnahmen: Im "Carlton" zahlen Hotelgäste zur Messe zehn Prozent, im "Roomers" sogar 37 Prozent weniger für ihr Zimmer als ein Wochenende vorher. Fünf weitere Hotels verlangen den gleichen Preis wie vor der Messe.

Hotelpreisniveau zur Frankfurter Buchmesse bis zu 110 Prozent über Durchschnittspreis im Oktober

Die Fachmesse treibt jedes Jahr die Preise für Hotelübernachtungen in der hessischen Metropole in die Höhe. Während der Buchmesse liegen die durchschnittlichen Übernachtungspreise deutlich über dem Frankfurter Hotelpreisniveau im Oktober (Ø 106 Euro). Am Eröffnungstag sind sie mit durchschnittlich 223 Euro sogar mehr als doppelt so hoch. Reisende, die Frankfurt nicht aufgrund der Buchmesse besuchen möchten, sollten daher besser einen veranstaltungsfreien Reisezeitraum wählen.

Anbietervergleich spart im Schnitt ein Viertel, in der Spitze bis zu 79 Prozent der Hotelkosten

Ein Vergleich verschiedener Hotelanbieter lohnt sich immer - besonders, wenn Großereignisse wie die Frankfurter Buchmesse die Hotelpreise in die Höhe treiben. In der aktuellen Auswertung sparen Hotelgäste durch die Wahl des günstigsten Anbieters im Schnitt ein Viertel der Kosten im Vergleich zum teuersten Anbieter.

Für eine Übernachtung mit Frühstück in einem Dreisternehotel verlangt der teuerste Anbieter 251 Euro. Beim günstigsten Anbieter kostet ein Zimmer gleicher Kategorie (ebenfalls inkl. Frühstück) 52 Euro. Eine Ersparnis von 79 Prozent bzw. 199 Euro pro Nacht. In einem anderen Fall liegt die Ersparnis sogar bei 230 Euro pro Nacht: Ein Zimmer im selben Hotel kostet beim teuersten Anbieter 364 Euro, beim günstigsten nur 134 Euro und damit 63 Prozent weniger.

Im CHECK24-Flugvergleich finden Besucher der Frankfurter Buchmesse Flüge in die hessische Metropole. Hin- und Rückflüge am Besucherwochenende gibt es aktuell z. B. von/nach Hamburg ab 100 Euro oder von/nach Berlin ab 119 Euro pro Person.***)

*)Allgemeine Suchkriterien: mind. drei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. zwei Kilometer Luftlinie vom Messegelände (Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main) entfernt; Übernachtungszeitraum Messe: Samstag, 22.10.2016 bis Sonntag, 23.10.2016 (Besucherwochenende); messefreier Vergleichszeitraum: Samstag, 15.10.2016 bis Sonntag, 16.10.2016; Betrachtungszeitpunkt: 30.09.2016; alle genannten Hotelpreise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen online verfügbar unter http://ots.de/HTJ60 **)Werte basieren auf allen Suchanfragen für Hotels in Frankfurt am Main am jeweiligen Tag, alle Sternekategorien ***)Quelle: https://flug.check24.de/, Direktflug von Hamburg bzw. Berlin nach Frankfurt am Main: Hinflug 22.10.2016, Rückflug 23.10.2016, Flugpreise pro Person, Stand: 06.10.2016

Über die CHECK24 Vergleichsportal GmbH

Die CHECK24 Vergleichsportal GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.

Pressekontakt CHECK24:

Original-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell