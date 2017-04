Berklee College of Music vergibt Beyoncés Formation Scholars Stipendium an Studentin

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Berklee College of Music ist eine von vier Universitäten, die sich an Beyoncé Knowles-Carters alljährlichem Formation Scholars Stipendium beteiligen, das von diesem Herbst an vergeben wird. Berklee vergibt ein Stipendium an eine Studentin, die sich derzeit am Campus in Valencia, Spanien oder Boston, USA in einem grundständigen oder weiterführenden Studium befindet. Das Formation Scholars Stipendium soll freche, kreative, aufgeweckte und selbstbewusste junge Frauen, die sich trauen, unkonventionelle Wege einzuschlagen, ermutigen und unterstützen.

"Wir in Berklee lieben Beyoncé. Als Sängerin, Autorin, Produzentin, Künstlerin und Menschenfreundin ist Beyoncé ein starkes und inspirierendes Vorbild für unsere Studentinnen und Studenten", so Roger H. Brown, President von Berklee. "Zu ihrer originalen komplett weiblichen Band zählten eine aktuelle Professorin und zwei ehemalige Studentinnen von Berklee. Beyoncés Hilfe für eine Studentin, die am Campus von Valencia oder Boston studiert, wird die globale Musikindustrie beeinflussen und ihre eigene Mission der künstlerischen Qualität und innovativen musikalischen Praktiken weiterbringen, die sie selbst zu einer der überzeugendsten Künstlerinnen des 21. Jhdts. gemacht haben."

Das Formation Scholars Stipendium ist ein Stipendium über 25.000 US-Dollar für weibliche Studierende in den Studiengängen Musik, kreative Künste, Literatur oder African American Studies in den vier ausgewählten Institutionen, zu denen außerdem Spelman College, Howard University und Parsons School of Design zählen. Zusätzlich zu ihrer Bewerbung müssen die Studentinnen einen kurzen Aufsatz einreichen, in dem sie schildern, inwiefern Beyoncés Album Lemonade sie bei ihren Lernzielen beeinflusst hat. Die Fristen für die Bewerbungen werden von den Universitäten festgelegt, die jeweils auch die Anmeldeformulare für die Kandidatinnen bereitstellen.

Berklee hatte unlängst im Rahmen seines Signature-Series-Programms eine Feier zum zehnjährigen Jubiläum von Beyoncés originaler komplett weiblicher Band im Berklee Performance Center ausgerichtet.

