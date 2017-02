ProSiebenSat.1 TV Deutschland im Januar 2017

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 1. Februar 2017. Die ProSiebenSat.1 TV Deutschland Gmbh erzielt im Januar mit ihren Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku einen Monatsmarktanteil von 26,6 Prozent (Januar 2016: 27,3% MA).

Die Senderrück- und -ausblicke:

SAT.1: Schöner Erfolg für deutsche Serie SAT.1 schließt den Monat Januar 2017 mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,1 Prozent ab (Z. 14-49 J.; Relevanz-ZG: Z. 14-59 J.: 8,0% MA). Vor allem die neue deutsche Serie "Einstein" mit Tom Beck (bis zu 12,4% MA) und die neue Staffel der Erfolgsshow "The Biggest Loser" (bis zu 13,6% MA) boten Grund zur Freude. Davon gibt es im Februar wieder mehr u.a. mit der fünften Staffel "The Voice Kids" mit den Coaches Nena & Larissa, Mark Forster und Sasha (ab 5.2.), dem "Superbowl" wieder live in SAT1. (5.2.), dem brandneuen US-Action-Serienknaller "Lethal Weapon" (ab 6.2.) und der neuen Show "So tickt der Mensch", moderiert von Ruth Moschner (ab 17.2.). Außerdem im Februar: "Die Ketzerbraut" - das große TV-Event von den Machern von "Die Wanderhure" (14.2.).

ProSieben startet mit neuen Serien und neuen Shows in den Februar ProSieben setzt nach einem Januar mit 9,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) auf viele Starts im Februar. Eine Auswahl: In einer neuen US-Serie ermittelt #Lucifer in der Stadt der Engel (Start: 1.2.). Joko & Klaas präsentieren am Samstag (4.2.) "Die beste Show der Welt". Eine Woche später heißt es "Galileo Big Pictures" mit Aiman Abdallah. Elton moderiert "Schlag den Star" am 18. Februar. Mit dem neuen Programm "Big Blockbuster" startet ProSieben am 25. Februar in das OSCAR®-Wochenende. Heidi Klum sucht ab dem 9. Februar "Germany's next Topmodel" 2017. Eine Woche später wird in #KissBangLove blind geküsst. Mit einer Live-Ausgabe starten Joko & Klaas die neue Staffel "CIRCUS HALLIGALLI" am Dienstag, 14. Februar. Christian Ulmen und Fahri Yardim sind ab 21. Februar "Jerks". Die neue Serie ist jetzt schon ein Kritiker-Liebling.

Starker Jahresauftakt für kabel eins: 5,0 Prozent Marktanteil kabel eins startet mit einem Marktanteil von guten 5,0 Prozent in das neue Jahr und erzielt ein Plus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat (Januar 2016: 4,6% MA). Erfolgreich liefen "Rosins Restaurants" (bis zu 7,1 % MA), das "K1 Magazin", moderiert von Kathy Weber (bis zu 7,1% MA), "Abenteuer Leben täglich" mit Moderatorin Seraphina Kalze (bis zu 6,7% MA), und "Die größten Trends 2017" (bis zu 6,0% MA). Ausblick Februar: Wie Carmen Hanken das Leben ohne ihren geliebten Knochenbrecher meistert, sehen die Zuschauer in "Neues vom Hankenhof - Tamme forever!" (ab 7.2.). Neue Dokumentation von Rudi Dolezal für eine unvergessene Kultfigur: "Falco - Die ultimative Doku zum 60. Geburtstag" zeigt kabel eins am 19. Februar.

sixx freut sich auf den Februar mit den "Gilmore Girls" Noch mehr Kultserien am Montag auf sixx: Ab dem 6. Februar um 20:15 Uhr verstärken die "Gilmore Girls" den Mädelsabend mit blitzschnellen Dialogen und einer extra Portion Koffein. Der Sender zeigt alle Original-Staffeln exklusiv im Free-TV. Bereits ab heute gibt es neue Folgen der erfolgreichen Home-Makeover-Show "Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!". Den Januar schließt sixx mit 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab (Relevanz-ZG: F. 14-39 J.: 1,6% MA).

SAT.1 Gold: herzlich, verlässlich, kultig SAT.1 Gold schließt den Januar 2017 mit einem guten Marktanteil von 1,2 Prozent ab (Z. 14-49 J.; Relevanz-ZG: F. 40-64 J.: 2,1% MA). Im Vergleich zum Vorjahres-Monat baut SAT.1 Gold um +0,1 Prozentpunkte auf (Januar 2016: 1,1% MA, Z. 14-49 J). Im Februar 2017 kehrt der Kult-Anwalt Ingo Lenßen bei SAT.1 Gold zurück: In neuen Staffeln seiner Formate "Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde" und "Lenßen klärt auf" hilft der beliebte Rechtsanwalt wieder zahlreichen Rat suchenden Zuschauerinnen und Zuschauern (ab 23.2.).

ProSieben MAXX: Bester Januar seit Sendestart ProSieben MAXX schließt den Januar mit starken 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab - der beste Januar-Wert seit Sendestart! Auch in seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer erzielt der Sender mit hervorragenden 2,4 Prozent Marktanteil einen Bestwert im Januar. Programm-Highlights im Februar sind u.a. der Countdown zum NFL-Superbowl 2017 am 5. Februar um 20:15 Uhr und die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der US-Serie "Zoo" am 20. Februar um 20:15 Uhr.

kabel eins Doku erfolgreich mit Real Crime kabel eins Doku punktet im Januar erneut mit seinen Real-Crime-Dokus am Mittwochabend, erzielt Topwerte von bis zu 1,1 Prozent (Z. 14-49 J.) und 1,5 Prozent in seiner Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Männer. Hier schließt kabel eins Doku den Januar mit einem Monatsmarktanteil von 0,3 Prozent ab (Z. 14-49 J.: 0,2% MA). Highlight im Februar: Mit "Murder Book" startet am 8. Februar eine weitere Real-Crime-Dokureihe in deutscher Erstausstrahlung.

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU). Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.02.2017 für den Zeitraum 01.01.-31.01.2017; vorläufig gewichtet: 28.-31.01.2017. Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am 22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.

Kontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Communication Projects Dagmar Brandau Tel: 089/9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell