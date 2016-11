Bremerin Lara Trautmann bespricht die Navis der Crew bei ,The Voice of Germany' - und bald auch Samu Habers Wecker? ,Was für ein cooler, heißer Name.' Samu Haber schwaermt fuer Saengerin und Synchronsprecherin Lara Trautmann (27, Bremen). Nicht nur der Name, sondern auch die Stimme der Bremerin ist heiß. Moderator Thore Schoelermann ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Was für ein cooler, heißer Name." Samu Haber schwärmt für Sängerin und Synchronsprecherin Lara Trautmann (27, Bremen). Nicht nur der Name, sondern auch die Stimme der Bremerin ist heiß. Moderator Thore Schölermann verrät: "Von dir schwärmen unsere Fahrer, weil du morgens immer das Navi einsprichst." Lara haucht: "In 500 Metern biegen Sie rechts ab." Samu fordert: "Willst du mein Alarm beim Wecker sein? 'Guten Morgen, Samu. Es ist Dusche-Zeit'." Nach dem Battle mit Martin Menzel (36, Berlin) und laut Michi Beck dem schönsten deutschen Liebeslied ("Tausend Tränen Tief" - Blumfeld), hat Coach Samu nur Augen für das hübsche Lara-Croft-Lookalike: "Sorry Martin, du bist voll geil. Du bist super cool. Ich liebe deine Voice und du singst mit viel Gefühl. Aber Lara, come on! Deine Voice geht direkt ins Herz. Bitte bleib hier, Lara. Was für ein cooler, heißer Name." Kann Lara auch ihre Coaches Smudo und Michi Beck um den Finger wickeln? Jeder Coach darf pro Battle nur ein Talent mit in die nächste Runde nehmen.

Diese Talente treten in der zweiten Battle-Show am Donnerstag gegeneinander an:

Team Andreas: Anna-Maria Nemetz (23, Hamburg), Michael Caliman (26, Köln), Joel Guzman (26, Friesoythe), Jayla Brown (35, Daugendorf), Neo Kaliske (33, Leipzig) und Daniela Oude Kotte (24, Hamburg)

Team Samu: Laura Ritter (22, Linkenheim-Hochstetten), Fabian Blesin (18, Neuendorf), Stas Schurins (26, Busenberg) und Vincenzo Iuzzolini (23, Kernen/Rommelshausen)

Team Fanta: Elena Ancuta Stegaru (28, Berlin), Robert Ildefonso (23, Kiel), Marco Pinto (19, Stuttgart), Ruth Lomboto (22, Hamburg), Lara Trautmann (27, Bremen) und Martin Menzel (36, Berlin)

Team Yvonne: Victoria Mishchenko (31, Berlin), Flávio Martins (25, Bamberg), Vera Tavares (29, Berlin) und das Geschwister-Trio Mimoza, Vjollca und Shkurte Mustafa (19, 18, 16, Bayreuth).

