Christoph Strohmeyer neuer Vorsitzender der WKF

Hamburg (ots) - Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee e.V. (WKF) in Hamburg, wurde Christoph Strohmeyer, Mitglied der Geschäftsleitung Teekanne GmbH & Co. KG, für die nächsten zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Christoph Strohmeyer folgt auf Dr. Adolf Kler, Martin Bauer GmbH & Co. KG, der das Amt seit 2002 innehatte.

Unterstützt wird Christoph Strohmeyer von Christian Lange, Geschäftsleitung Martin Bauer, als stellvertretender Vorsitzender, Marco Sinram, Leiter Tea Trading Gebrüder Wollenhaupt GmbH, als Schatzmeister sowie Annemarie Leniger, Geschäftsführung Ostfriesische Teegesellschaft GmbH & Co. KG, als weiteres Vorstandsmitglied. Dazu der neue Vorsitzende Christoph Strohmeyer: "Ich danke dem Vorstand und den Mitgliedern der WKF für das ausgesprochene Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben. Kräuter- und Früchtetee ist in Deutschland sehr gefragt und ein ausdrucksstarkes, tolles Produkt. Insbesondere seine positiven Eigenschaften möchte ich in meiner Position als Vorsitzender zukünftig mehr in den Vordergrund rücken und seine Erfolgsgeschichte mit persönlichem Engagement weiterentwickeln."

Über die WKF:

Die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee (WKF) wurde 1997 in Hamburg als eingetragener Verein gegründet, um sich im Interesse der Mitgliedsunternehmen und der Verbraucher allen fachlichen und wirtschaftlichen Belangen zu widmen, die mit der Einfuhr, Herstellung, Abpackung, dem Vertrieb und der Öffentlichkeitsarbeit von Kräuter- und Früchtetee in Zusammenhang stehen. Der WKF gehören die bedeutenden Unternehmen der Branche an, die über 90 % des Marktes repräsentieren.

