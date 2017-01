DGAP-News: TwintecBaumot Group: Kontec-Gruppe informiert über aktuellen Stand der Sanierungsverfahren

DGAP-News: TWINTEC AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung TwintecBaumot Group: Kontec-Gruppe informiert über aktuellen Stand der Sanierungsverfahren 19.01.2017 / 11:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- TwintecBaumot Group: Kontec-Gruppe informiert über aktuellen Stand der Sanierungsverfahren Königswinter, 19. Januar 2017 - Die Twintec AG (WKN A0LSAT), ein Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung sowie Muttergesellschaft der TwintecBaumot Group, weist darauf hin, dass die Kontec-Gruppe am 18. Januar 2016 eine Pressemitteilung zum aktuellen Stand der gerichtlichen Sanierungsverfahren der betroffenen Kontec-Gesellschaften veröffentlicht hat. Das zuständige Amtsgericht Ludwigsburg hatte demnach am 16. Januar 2017 per Beschluss bereits den Anträgen der einzelnen Unternehmen stattgegeben und Herrn Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei GRUB BRUGGER zum vorläufigen Sachverwalter bestellt. Dieser schätzt die Situation wie folgt ein: "Ich bin zuversichtlich, dass die KONTEC-Gruppe eine Perspektive hat. Sie verfügt über ein hohes Knowhow, qualitativ hochwertige und nachgefragte Dienstleistungen, motivierte und eingespielte Teams sowie über hervorragende langjährige Kundenbeziehungen zu namhaften Automobilherstellern." In den kommenden Monaten wird ein Sanierungsplan erstellt, der dem Gericht sowie den Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt wird. Die vollständige Pressemitteilung der Kontec-Gruppe ist auf der Webseite der TwintecBaumot Group unter folgendem Link abrufbar:http://kontec.twintecbaumot.de /2017/01/18/kontec-gruppe-nutzt-eigenverwaltungsverfahren-zur-sanierung/ Über die TwintecBaumot Group: Die Twintec AG ist die Konzernobergesellschaft der TwintecBaumot Group (TBG), einem führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet TBG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TBG branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge), Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen) sowie wie Maritim. Die TwintecBaumot Group verfügt mit ihren Tochtergesellschaften über rund 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Abgasnachbehandlung sowie den Bereichen Engineering Services und Testing & Validation. Weitere Schwerpunkte sind Entwicklung und Erprobung von Sensorik und Steuerung für autonomes Fahren sowie E-Mobility-Konzepte. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link:http://www.twintecbaumot.de/ Die Aktie der Twintec AG notiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail:krause@cometis.de -------------------------------------------------------------------------------- 19.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TWINTEC AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@twintec.de Internet: www.twintec.de ISIN: DE000A0LSAT7 WKN: A0LSAT Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 537701 19.01.2017