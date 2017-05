Umfassender Relaunch für IBC SOLAR Online-Shop

Bad Staffelstein (ots) -

Ab sofort profitieren IBC SOLAR Kunden weltweit von den Vorteilen des schnellen Online-Bestell-Systems

Die IBC SOLAR AG, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, hat ihren Online-Shop für deutsche und internationale Kunden komplett überarbeitet, mit nützlichen Zusatzfunktionen ausgestattet und für die mobile Nutzung optimiert. Deutschsprachige Kunden bestellen bereits seit Anfang März komfortabel über das neue System. Seit Anfang Mai haben auch die internationalen Kunden Zugriff auf den neuen Online-Shop in der englischen Version.

Das aktuelle Layout des IBC SOLAR Online-Shops ist besonders übersichtlich und nutzerfreundlich gestaltet. Der neue Shop enthält mehr als 1.500 Produkte. Über umfangreiche Filtermöglichkeiten gelangen die Kunden schnell zu den gewünschten Artikeln und erhalten einen umfassenden Überblick. Die intelligente Suchfunktion mit Bildvorschau macht die Produktsuche dabei besonders schnell, angenehm und einfach.

Die wichtigsten technischen Merkmale sind direkt neben den Artikeln aufgeführt. Hinzu kommen umfangreiche Downloadmaterialien, wie z. B. Produktdatenblätter und Garantien. Zu jedem Produkt wird die verfügbare Menge grafisch dargestellt, sodass die über 1.000 IBC SOLAR Kunden planungssicher bestellen können. Zusätzlich erscheinen sorgfältig ausgewählte Alternativ-Artikel und passendes Zubehör.

Der IBC SOLAR Online-Shop ist auf allen mobilen Endgeräten voll funktionsfähig und macht damit auch den Einkauf von unterwegs rund um die Uhr so einfach wie möglich. Die von IBC SOLAR entwickelte Planungssoftware PV Manager ist direkt an den Online-Shop angebunden. So können direkt im Anschluss an die Systemplanung alle Einzelkomponenten mit nur einem Klick bestellt werden, ohne Zeitverlust und Übertragungsfehler.

Auf der Intersolar Europe vom 31. Mai bis 2. Juni können sich interessierte Besucher am Stand von IBC SOLAR (Halle A3, Stand 579) über den neuen Online-Shop informieren.

Bildmaterial finden Sie hier: http://ots.de/J6oE5

Pressekontakt:

Original-Content von: IBC Solar AG, übermittelt durch news aktuell