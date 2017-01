-------------------------------------------------------------------------------- Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Meidlinger Investment und Consulting GmbH (juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: juristische Person in enger Beziehung Beziehung: zu einer Person mit Führungsaufgaben Person mit Führungsfunktion, welche die Mitteilungspflicht auslöst Name der Person: Heinz Meidlinger -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Wiener Privatbank SE LEI: 529900VYY1MRNR59PN57 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: Beschreibung: 4,00 % Wiener Privatbank Wandelanleihe 2016-2017 ISIN: AT0000A1KJM3 Geschäftsart: Kauf Datum: 2017-01-02 Währung: Euro _____________________________________________ | Preis(e) | Volumen | _____________________________________________ |53.571,43 zzgl. Stückzinsen | 28 Stück | _____________________________________________ Gesamtvolumen: 28 Stück Gesamtpreis: 1.500.000 zzgl. Stückzinsen Durchschnittspreis: 53.571,43 zzgl. Stückzinsen Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Erläuterung: -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes - helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31-0, F -710 www.wienerprivatbank.com -------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office@wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI, Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch