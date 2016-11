Hochsaison für die Amans in der Karibik

London (ots) - Während sich in unseren Breitengraden der Herbst von seiner ungemütlichen Seite zeigt, beginnt im November die schönste Zeit in der Karibik. Die Luft ist angenehme 27 Grad Celsius warm, die Sonne scheint um die 11 Stunden täglich, die Bedingungen für Sport und Entspannung am Strand sind ideal. Mit dem Amanera und dem Amanyara bietet Aman seinen Gästen gleich zwei Luxusresorts in der Karibik.

Amanera in der Dominikanischen Republik feiert am 23. November 2016 seinen ersten Geburtstag. Das Resort liegt an der grünen Nordküste, auf einer 18 Meter hohen Klippe über dem goldenen Sandstrand Playa Grande. Umgeben von dichtem Dschungel ist Amanera das ideale Reiseziel für Entspannungssuchende, aber auch für Golfer. Denn zum Resort gehört ein eigener, spektakulärer Golfplatz. Der "Playa Grande Golf Course" zählt zu den schönsten der Welt, von jedem der herausfordernden Löcher blickt der Spieler auf das Meer. Ein großartiger Seeblick ist ebenfalls garantiert von allen im modernen karibischen Stil eingerichteten Casitas. Ganz neu ist der vor wenigen Tagen eröffnete Aman Spa. Die Wellnessanwendungen basieren hier auf alten schamanischen Weisheiten.

Wer vom Karibikflair nicht genug bekommt, verlängert seine Reise mit einem Aufenthalt im Amanyara auf der Turks & Caicos-Insel Providenciales. Nur 160 Kilometer nördlich von der Dominikanischen Republik, erreicht man das Amanyara dank mehrerer Flugverbindungen von Puerto Plata mit RYL Private Jets in nur einer Stunde. Amanyara ist ein wahres Paradies für Taucher: die vorgelagerten Riffe erstrahlen in allen Farben des Regenbogens; Mantas, Schildkröten und farbenprächtige Korallenfische suchen hier Schutz. Ab Dezember kreuzen Buckelwale die Gewässer vor dem Resort und machen das Amanyara zum Winter-Wunderland der karibischen Art. Und auch im Amanyara wird aktuell ein Jubiläum begangen: Seit genau 10 Jahren begeistert das luxuriöse Beach-Resort seine Stammgäste.

