Chubb mit neuem Policenpaket für Technologieunternehmen in Deutschland

Frankfurt (ots) - Chubb hat heute die Markteinführung ihrer neuen Versicherungslösung für in Deutschland ansässige Technologiefirmen bekanntgegeben. Bei dem Produkt namens ICT Pro Tech handelt es sich um eine offene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, kombiniert mit weitreichenden Eigenschaden-Komponenten, die auf die speziellen Versicherungsanforderungen von im In- und Ausland aktiven mittelständischen Entwicklern, Herstellern und Vertreibern von Technologien zugeschnitten ist. Mit der neuen Paketpolice wird Chubb dem überproportionalen Wachstum der letzten Jahre sowie den derzeitigen Entwicklungsmöglichkeiten der Technologiebranche gerecht.

ICT Pro Tech beinhaltet in einer Police, unter anderem, die Deckungen für:

- Offene Vermögensschäden (E&O) - Produkthaftpflichtschäden - Verzögerungsschäden - Betriebsunterbrechung - Vertragshaftung - Cyberrisiken - Vertrauensschäden

Die Versicherungslösung kann entweder als Komplettpaket abgeschlossen oder auf die spezifischen Erfordernisse des Kunden zugeschnitten werden.

"Chubb arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Unternehmen aus der Technologiebranche zusammen. Dieses erworbene Know-how in Verbindung mit der Branchenexpertise unserer Technologie-Underwriter und unseren spezialisierten Risikoingenieuren gibt uns die Möglichkeit, den Anforderungen eines vielfältigen und sich ständig verändernden Sektors gerecht zu werden, hierzu gehören beispielsweise auch die Flexibilität in unserem Policenangebot sowie unsere multinationalen Lösungen", erklärt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.

Über Chubb

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

