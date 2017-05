RTL widmet Dieter Bohlen den Samstagabend - 5 Stunden rund um den Poptitan

Köln (ots) - Nach "Dieter, der Film" und dem Buch "Nichts als die Wahrheit" kommt jetzt die Show zum Poptitan: Mit "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" am Samstag, den 20. Mai, 20.15 Uhr, feiert RTL den erfolgreichen Produzenten und Fernsehjuror - seine größten Erfolge, seine größten Hits. Dieter Bohlen erzählt witzige Anekdoten aus seinem Leben, es gibt Neuauflagen seiner großen Hits und Gäste wie Bruce Darnell, Kay One, Andrea Berg, Bonnie Tyler, Pietro Lombardi, Prince Damian, Beatrice Egli, Juliette Schoppmann, Vanessa Mai, Alexander Klaws, Nino de Angelo und Mark Medlock. Moderiert wird die Show von Oliver Geissen.

Seit 5 Jahren hat man ihn nicht im Fernsehen gesehen, doch für seinen Freund und Mentor Dieter Bohlen, mit dem er fünf Alben produziert hatte, macht er eine Ausnahme: Mark Medlock wird am Samstag in der Show ein Medley seiner erfolgreichsten Hits performen.

Kay One hat aus dem Modern Talking Hit aus dem Jahre 1986 "Brother Louie" eine Rappversion gemacht, die er erstmals in der Show präsentiert. Juliette Schoppmann, Zweite der ersten DSDS-Staffel wird erstmals "Für Dich" singen, den Song den sie abgelehnt haben soll und der mit Yvonne Catterfeld ein großer Hit wurde. Zudem: Die Premiere der Neufassung des DSDS Nr.1 Hits "We Have A Dream" in einer völlig neuen Hitversion mit Pietro Lombardi, Prince Damian, Juliette Schoppmann und Alexander Klaws - begleitet von Dieter Bohlen am Flügel. Viele weitere Musikacts, Neuauflagen bekannter Songs und neu geremixte Modern Talking Hits garantierten gute Unterhaltung.

Dieter Bohlen selbst wird im Studio die verrücktesten und lustigsten Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern u.a. im Gespräch mit seinem alten Weggefährten, dem langjährigen Geschäftsführer der BMG Andre Selleneit, Bruce Darnell, seinem Partner bei "Das Supertalent" und anderen Gästen im Studio. In den Einspielern geht es zum Beispiel um die erfolgreichsten Modern Talking Hits, die erfolgreichsten DSDS-Songs, die verrücktesten DSDS Castings oder "Wie aus Dieter der Popotitan wurde."

Im Anschluss an die Show ab 23.30 Uhr zeigt RTL die Doku "Die Erfolgsgeschichte Modern Talking", in der Dieter Bohlen und Thomas Anders in Einzelinterviews ihre Sicht auf das Popmärchen erzählen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell