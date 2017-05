Köln (ots) - Mediengruppe RTL Deutschland mit 29,0 Prozent Marktanteil im April - bis zu 10,43 Millionen Zuschauer sehen Klitschko-Kampf

Köln, 01.05.17: Erfolgreicher Start ins zweite Quartal: Im April kamen die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland zusammen auf einen Marktanteil von 29,0 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, RTL NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living platzierten sich damit klar vor den Sendern von ProSiebenSat.1 (24,3 %).

RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Monatsmarktanteil von 11,6 Prozent und lag vor Sat.1 (8,4 %), der ARD (8,3 %), dem ZDF (7,8 %), ProSieben (7,5 %), VOX (6,7 %), Kabel eins (4,7 %) und RTL II (4,5 %). RTL NITRO kam auf 2,1 Prozent. SUPER RTL erzielte einen Marktanteil von 1,7 Prozent in der Zielgruppe. n-tv erreichte 1,2 Prozent Marktanteil. RTLplus kam auf 0,9 Prozent.

Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 9,4 Prozent und lag damit hinter dem ZDF (12,5 %) und der ARD (11,8 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,8 %), VOX (5,1 %) und ProSieben (4,8 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,2 Prozent Marktanteil, SUPER RTL 1,8 Prozent, RTL NITRO 1,7 Prozent, n-tv 1,2 Prozent und RTLplus 1,0 Prozent.

Höhepunkt des Monats war der Boxkampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua. Die Weltmeisterschaft im Schwergewicht bescherte RTL eine herausragende TV-Quote. Bis zu 10,43 Millionen Zuschauer verfolgten die dramatische Ringschlacht im Londoner Wembley Stadion, die mit einem Technischen K.o. in der 11. Runde für den 27-jährigen Joshua entschieden wurde. Im Durchschnitt kam die RTL-Übertragung auf 9,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 40,6 Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahre (14-59: 42,3 %). Damit erzielte der Boxkampf die höchste Quote seit dem Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Mariusz Wach im November 2012. Damals betrug der Marktanteil bei den Zuschauern ab 3 Jahre 53,9 Prozent.

Abseits der guten Quoten konnte die Mediengruppe RTL Deutschland im April weitere Erfolge verbuchen. Um die wachsenden Bedürfnisse der Werbewirtschaft in einem zunehmend konvergenten und digitalen Medienumfeld zu erfüllen, werden die Mediengruppe RTL Deutschland und Goldbach ihre strategische Zusammenarbeit auf neue Geschäftsfelder ausweiten. Zu diesem Zweck beteiligt sich IP Deutschland mit 24,95 Prozent an der Goldbach Audience, der Spezialistin für Multiscreen-Advertising und Goldbach Group-Tochter.

Music for Millions, das Musiklabel der Mediengruppe RTL, ist mit seinen Künstlern weiterhin auf einem erfolgreichen Weg. Mit dem neuen Release "inFinite" der englischen Rockband Deep Purple erreicht Music for Millions bereits die dritte Nummer-Eins-Platzierung in den deutschen Albumcharts seit Jahresbeginn. Zuvor gingen auch das internationale Schlagertrio Klubbb3 um Florian Silbereisen mit ihrem Album "Jetzt geht's richtig los" sowie das Comeback Album der legendären Großfamilie The Kelly Family "We Got Love" in einer Kooperation mit Music for Millions an die Spitze der Charts.

Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:

RTL hatte neben dem Boxkampf zwischen Klitschko und Joshua weitere starke Highlights im Programm. Beim Formel-1-Rennen in Bahrain am 16. April waren 5,57 Millionen Fans (MA 3+: 28,5 %) dabei. Den Sieg von Sebastian Vettel verfolgten 26,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Das Zocker-Special von "Wer wird Millionär?" am 24. April erreichte 5,27 Millionen Zuschauer und 16,8 Prozent des Gesamtpublikums (MA 14-59: 13,4 %). Bei RTL aktuell am 16. April informierten sich 4,37 Millionen Zuschauer (MA 3+: 18,6 %) und 17,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen über das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. "Let's Dance" begeisterte am 21. April 4,2 Millionen Tanzfreunde (MA 3+: 14,3 %) und 15,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. 4,13 Millionen Zuschauer (MA 3+: 12 %) sahen "Fifty Shades of Grey", der Marktanteil der 14- bis 59-Jährigen kletterte auf 17,6 Prozent.

VOX konnte im April vor allem am Sonntag punkten. Bis zu 9,1 Prozent Marktanteil erreichte der kulinarische Wettkampf "Grill den Henssler" mit Steffen Henssler bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Auch "Prominent!" am Sonntagabend erzielte mit bis zu 10,2 Prozent Marktanteil (14-59) starke Quoten. Schon in der sonntäglichen Access Primetime wussten erneut "Ab ins Beet!" mit bis zu 11,5 Prozent sowie "Ab in die Ruine mit bis zu 9,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen zu überzeugen. Und auch in der werktäglichen Daytime glänzte VOX mit guten Marktanteilen: "4 Hochzeiten und eine Traumreise" (bis zu 10,9 %), "Zwischen Tüll und Tränen" (bis zu 10,2 %) und "Shopping Queen" (bis zu 10,2 %) begeisterten die 14- bis 59-jährigen Zuschauer.

n-tv überzeugte einmal mehr mit seiner umfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr erzielte n-tv einen Marktanteil von 2,6 Prozent (MA 14-59: 2,2 %). Dabei stieß der Nachrichtensender der Mediengruppe RTL vor allem mit seinen umfangreichen Sonderberichterstattungen zu den Anschlägen in St. Petersburg, Stockholm, Dortmund und Paris, zum Angriff der USA auf Syrien sowie mit seiner ausführlichen Sonderprogrammierung zum Referendum in der Türkei auf großes Interesse bei den Zuschauern. Die Breaking News erzielten im Schnitt Marktanteile von bis zu 3,9 Prozent (MA 14-59: bis zu 4,6 %). Die News Spezials kamen auf starke Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,8 Prozent (MA 14-59: bis zu 7,5 %). Insgesamt erreichten die Nachrichten im April im Schnitt Marktanteile von bis zu 9,3 Prozent (MA 14-59: bis zu 9,9 %). In der Telebörse informierte n-tv darüber hinaus über die Auswirkungen der Ereignisse auf die Finanzmärkte und erzielte damit sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 59-Jährigen im Schnitt Marktanteile von bis zu 5,3 Prozent.

Mit sehr guten 2,4 Prozent Monatsmarktanteil in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer erreichte RTL NITRO den besten Wert seit Juni 2015. Gleiches gilt für die Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen Erwachsenen und den Zuschauern ab 3 Jahre. Hier stellte RTL NITRO ebenfalls die Bestmarken von 2,1 Prozent bzw. 1,7 Prozent ein. Als besonders stark und ebenfalls rekordverdächtig erwies sich der Karfreitag bei RTL NITRO: Mit 3,3 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 2,8 Prozent bei allen Zuschauern ab 3 Jahre erreichte der Sender auch hier eine neue Quoten-Bestmarke. Der Männersender lag im April bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern vor allen anderen privaten Free-TV-Sendern der 3. und 4. Generation.

RTLplus erreichte im April bei den Zuschauern ab 3 Jahre einen Monatsmarktanteil von 1,0 Prozent. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag bei 0,9 Prozent. In der Kernzielgruppe von RTLplus, der weiblichen Best Ager (40-64), betrug der Monatsmarktanteil 1,3 Prozent.

SUPER RTL erzielte im April einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,7 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKa erreichte 19,2 Prozent, Nickelodeon lag bei 7,9 Prozent und der Disney Channel kam auf 8,0 Prozent.

Einen überzeugenden Einstand im Kinderprogramm TOGGO feierten neue Folgen von "ALVINNN!!! und die Chipmunks", die auf Marktanteile von bis zu 30,4 Prozent in der Kinderzielgruppe kamen. Ebenfalls sehr gut lief es mit bis zu 26,6 Prozent für die neuen Episoden von "Dinotrux". In der Primetime holte SUPER RTL mit den Klassikern "Asterix und Kleopatra" (3,3 %) und "Asterix erobert Rom" (3,2 %) sehr gute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.

Mit hochkarätigen Spielfilmen startete RTL II durch. In der Spitzenposition konnte sich "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" mit 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern behaupten. Ebenfalls gut liefen "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile" mit 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und "Ghost Rider: Spirit Of Vengeance" mit 6,4 Prozent Marktanteil (14-49).

Am Seriensamstag setzte RTL II auch im April in der Prime Time auf hochwertige US-Produktionen. Mit einem großen Finale endete die Free-TV-Premiere der sechsten Staffel von "Game Of Thrones". Das Serien-Highlight von RTL II erreichte zum Abschluss mit bis zu 10,5 Prozent Marktanteil (14-49) einen neuen Staffel-Höchstwert. In der folgenden Woche übernahm "Prison Break" den Sendeplatz: RTL II zeigt die neuen Folgen jeden Samstag als exklusive Deutschlandpremiere nur vier Tage nach der US-Ausstrahlung. Die Topwerte der spannenden Actionserie lagen im April bei 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 10,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern (14-29). Die bisherigen Episoden erreichten über eine Million Videoviews auf den digitalen Plattformen des Senders. Die Vorabend-Soap "Berlin - Tag & Nacht" erreichte im April bis zu 10,9 Prozent (14-49) und 22,9 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29). Mit bis zu 12,5 Prozent erzielte "Köln 50667" erneut einen Jahresbestwert in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen; bei den 14- bis 29-Jährigen waren es 19,6 Prozent.

Starke TV-Formate steigern erneut die Facebook-Reichweite der Mediengruppe RTL

Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im April 30,74 Millionen Fans. Damit wachsen die Fan-Sites um weitere 180.000 Fans. Erneut führend bei den Brutto-Kontakten sind die Informationsangebote der Mediengruppe RTL bei Facebook. So erreicht die Fansite von "RTL aktuell" 153 Millionen Brutto-Kontakte, gefolgt von "Punkt 12" mit fast 151 Millionen und n-tv mit rund 97 Millionen. Für sehr großen Gesprächsstoff sorgte im April auch die Fansite zur täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 42 Millionen. Keine Veränderungen gibt es an der Spitze der Reihenfolge nach Fans: Weiter führend bleiben die Sites zu den RTL-II-Serien "Berlin Tag & Nacht" mit 3 Millionen vor "Köln 50667" (1,62 Millionen), gefolgt von der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 1,59 Millionen.

