Erfolg für Music for Millions - dritte Nummer 1 in den Albumcharts in 2017

Köln (ots) - Mit dem neuen Release "inFinite" von Deep Purple erreicht das Musiklabel der Mediengruppe RTL Deutschland Music for Millions die dritte Nummer-eins-Platzierung in den deutschen Albumcharts seit Jahresbeginn.

Zuvor gingen auch Klubbb3 mit ihrem Album "Jetzt geht's richtig los" und das Comeback Album der Kelly Family "We Got Love" in einer Kooperation mit Music for Millions an die Spitze der Charts.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start der Partnerschaft mit earMUSIC/Edel, die zu dem tollen Charts-Auftakt der Rockikonen Deep Purple führte. Zugleich sind wir stolz auf die dritte Nummer-eins-Platzierung in diesem Jahr. Der Erfolg ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Aufbauarbeit und Wachstumsstrategie", kommentiert Uli Mücke, Labelhead Music for Millions.

Annette Kunze, Bereichsleiterin Licensing bei RTL interactive, ergänzt: "Diese Nummer-eins-Erfolge beweisen eindrucksvoll und nachhaltig die Stärke der Mediengruppe RTL im Musikmarkt".

