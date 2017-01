Erfolgreicher Jahresstart für das Musik-Team der Mediengruppe RTL

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland gratuliert den Chartstürmern Klubbb 3 und Megastar Ed Sheeran zu ihren Chart-Erfolgen. Die Schlager Band Klubbb3 schaffte mit dem Album "Jetzt geht's richtig los", mit der Promotion-Power der Mediengruppe RTL im Rücken, aus dem Stand den Sprung auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Album Charts. Die sympathischen Jungs Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle erreichten bereits letztes Jahr mit ihrem Debutalbum "Vorsicht unzensiert" in Partnerschaft mit Music for Millions, dem Musiklabel der Mediengruppe RTL, rasant Goldstatus. Ed Sheeran, britischer Singer-Songwriter und mehrfacher Grammy-, Brit-Awards- und Echo-Gewinner und Mediakooperationspartner der Mediengruppe RTL, eroberte mit den Songs "Shape of you" und "Castle on the hill" Platz 1 und 2 der Single-Charts.

Uli Mücke, Labelhead Music for Millions: ""Für Klubbb3 ist die Nummer 1 ein unglaublicher Erfolg, der für Nachhaltigkeit aber auch für die hervorragende Partnerschaft von Electrola, Jürgens&Partner, Unikat Music, Semmel Concerts sowie Music for Millions steht; zudem die besten Voraussetzungen für die im März startende Live Tournee 'Das große Schlagerfest'". Neben der Nummer-eins-Platzierung von Klubbb3 feiert Music for Millions noch drei weitere Top Ten-Alben: Vanessa Mai auf Platz 6, Unheilig auf 8 und Kerstin Ott auf Rang 9.

Annette Kunze, Bereichsleiterin Licensing bei RTL interactive: "Wir gratulieren unserem Partner Warner Music und Ed Sheeran herzlich zu den Top-Platzierungen in den Single-Charts. Das ist der Beginn einer umfangreichen Kampagne zum neuen Album "÷", welches am 3. März 2017 erscheinen wird. Mittlerweile verbindet uns mit diesem großartigen Künstler eine langjährige Partnerschaft, im Rahmen derer wir bereits die 3-fache Platinauszeichnung seines Albums "x" gemeinsam feiern konnten. Die Charterfolge zeigen eindrucksvoll die weiter wachsende Relevanz der Mediengruppe RTL im Musikmarkt".

