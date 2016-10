TV NOW startet mit neuem Logo und reichweitenstarker Multiscreen-Kampagne in den Herbst

Köln (ots) - Das Bewegtbild-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland präsentiert sich mit neuem Logo und großer Imagekampagne / Ausbau der Verfügbarkeit.

Das Marketing Team der Mediengruppe RTL Deutschland startet im Herbst für das Bewegtbild-Angebot TV NOW eine der umfangreichsten Marketingkampagnen für ein digitales Produkt der Mediengruppe RTL. Im Rahmen der Kampagne werden TV-Spots mit einem Brutto-Mediavolumen von über 20 Mio. EUR auf den eigenen Sendern ausgestrahlt. Die Kampagne findet kanalübergreifend im TV, Online, im Radio und auf Infoscreens, in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Im Zentrum stehen aufmerksamkeitsstarke TV-Spots in reichweitenstarken Umfeldern. In verschiedenen Szenen werden Situationen aus dem Alltag der Zielgruppe gezeigt, die man lieber nicht sehen möchte. Mit dem Kampagnenclaim "Guck lieber was dir gefällt" wird dann das Produktversprechen von TV NOW deutlich in Szene gesetzt. Denn bei TV NOW hat jeder Zugriff auf die Inhalte, die ihn persönlich interessieren und begeistern: erfolgreiche TV-Shows, spannende Serien, Dokumentationen, Live-Sport und Soaps.

Ziel der Kommunikationsmaßnahmen ist es, den Bekanntheitsgrad der Marke bei bestehenden und neuen Nutzern zu erhöhen. Auch ehemalige Nutzer sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich das Angebot umfassend erweitert, verbessert und grundlegend verändert hat. Zeitgleich mit der Kampagne geht TV NOW mit einem überarbeiteten Logo an den Start und erweitert seine Verfügbarkeit. Nutzer des kostenpflichtigen Teils des Angebotes von TV NOW (u.a. mehr Endgeräte, Livestreaming, Preview und Archiv) können das Angebot ab sofort auch über Chromecast nutzen. Das Streaming-Gerät von Google ermöglicht es, ganz einfach TV NOW von Mobilgeräten direkt auf den Fernseher zu streamen. Eine App für Amazon Fire TV folgt in den kommenden Wochen.

Robert Dube, Leiter Video on Demand bei RTL interactive: "TV NOW ist Anfang März erfolgreich gestartet und wir konnten bereits die Zahl der registrierten Nutzer deutlich erhöhen. Jetzt gehen wir die nächsten Schritte beim Ausbau der Bekanntheit und der Verfügbarkeit. Mit der großen Imagekampagne für TV NOW erreichen wir insbesondere die Zielgruppe der 14-49-jährigen User, die unsere attraktiven Inhalte überall und jederzeit nutzen möchten. Die Testimonials sprechen dabei unsere unterschiedlichen Zielgruppen, die wir mit TV NOW erreichen möchten, sehr gut an."

Konzipiert hat die Kampagne das Markenteam Video-on-Demand der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Marketingmaßnahmen wurden dabei in zwei Phasen eingeteilt. Zur Startphase erzielten bereits seit Mitte September TV-Spots mit drei unterschiedlichen Alltagssituationen Aufmerksamkeit, ohne das Angebot zu nennen. Flankiert wurden die Spots mit weiteren Clips, die ausschließlich im Web liefen und für Social Media eingesetzt wurden. Wer sich mit der Kampagne im Web auseinandersetzte, gelangte unter www.gucklieberwasdirgefaellt.de auf eine Landingpage mit weiteren Informationen und Inhalten. Mit dem Start der Hauptphase tritt die Marke seit heute in Erscheinung und macht mithilfe der starken Sender- und Formatmarken der Mediengruppe RTL Deutschland deutlich, um welches Angebot es sich handelt: Acht Sender, ein Angebot.

Seit März 2016 bündelt die Mediengruppe RTL Deutschland unter der neuen Marke TV NOW die Video on Demand und Livestream Angebote ihrer acht Free TV Sender: RTL, VOX, RTL NITRO, n-tv, RTLplus, SUPER RTL, TOGGO plus und RTL II. Über die prominente Platzierung der Sendermarken als Filter- und Navigationselemente bekommen die User bei TV NOW die Möglichkeit, schnell und bequem zu ihren Lieblingssendungen zu gelangen, und das sender- und geräteübergreifend in einem Angebot. Neben der kostenfreien, werbefinanzierten Standardversion bietet TV NOW ebenfalls ein kostenpflichtiges Paket für 2,99 EUR monatlich, mit weiteren Mehrwerten: z.B. mehr Endgeräte, einer besseren Bildqualität und zu den acht Livestreams der jeweiligen Sender.

