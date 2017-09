Ratingagentur Fitch aktualisiert ContourGlobals besicherte vorrangige Schuldtitel von BB- auf BB

New York (ots/PRNewswire) - Fitch Ratings gab heute bekannt, dass die Bewertung der für 2021 fälligen besicherten vorrangigen Schuldtitel der ContourGlobal Power Holdings S.A. (CGPH) von 'BB-/RR3' auf 'BB/RR3' hochgestuft und Super Senior Revolver mit 'BB+/RR1' bestätigt wurde. Die Agentur hat des weiteren ContourGlobal L.P.s (CGLP) langfristiges Emittentenausfallrating (Issuer Default Rating, IDR) auf 'BB-' von 'B+' aktualisiert. Der Rating-Ausblick bleibt stabil.

Laut Fitch reflektiert das Upgrade den zunehmenden Umfang und die gesteigerte Diversifizierung von ContourGlobal, einschließlich des EBITDA-Wachstums von über 50% seit dem Erst-Rating im September 2015, das aus dem erfolgreichen Abschluss und der Integration mehrerer Bauprojekte und Akquisitionen resultiert.

"Wir freuen uns, dass sich sowohl unsere Investitionsdisziplin als auch unsere Performance in dieser Neubewertung widerspiegeln. Dies sollte unsere finanzielle Flexibilität weiter erhöhen und unsere Kapitalkosten senken", erklärte Jean-Christophe Juillard, Chief Financial Officer von ContourGlobal. "Wir sind weiterhin einem hohen Wertzuwachs unter Beibehaltung unserer Bonitätskennzahlen im Einklang mit dem BB Rating verpflichtet".

ContourGlobal ist ein internationales Unternehmen für Energieerzeugung, das Anlagen in 19 Ländern auf drei Kontinenten mit einer Kapazität von circa 4.100 MW betreibt, und über ein Portfolio von 69 Produktionsstätten für thermische und erneuerbare Energien in ganz Europa, Lateinamerika und Afrika verfügt, bei denen ein breites Spektrum an Technologien zum Einsatz kommt.

