DOCOMO Euro-Labs in München wird europäisches Zentrum für Mobilfunk-Kernnetz-Standardisierung

München (ots) - DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH (DOCOMO Euro-Labs) mit Sitz in München wird strategisch weiterentwickelt und zum europäischen Center of Competence für Mobilfunk-Kernnetz Standardisierung ausgebaut. Dies ist Teil der weltweiten Optimierung der Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten von NTT DOCOMO. Gemeinsam mit den europäischen und globalen Mobilfunkunternehmen soll der Standardisierungsprozess für zukünftige Mobilfunktechnologien wie 5G in den entsprechenden Gremien gestaltet und vorangetrieben werden.

Die Kernnetz-Technologien werden zukünftig eine entscheidende Rolle in 5G Anwendungen spielen, wie zum Beispiel der verbesserten mobilen Breitbandkommunikation, der "massive Machine-Type Communication" (mMTC/Kommunikation zwischen Maschinen) und "ultra-reliable low-latency communications" (URLLC/extrem zuverlässige Kommunikation mit sehr niedriger Verzögerung). Das verbesserte mobile Breitband ermöglicht eine datenintensivere und schnellere Kommunikation. mMTC verbessert die Konnektivität im Internet der Dinge. Und URLLC wird die Echtzeitkontrolle und Automatisierung von dynamischen Prozessen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern ermöglichen, zum Beispiel der industriellen Prozessautomatisierung sowie Produktion. Die Kernnetz-Standardisierung bildet dabei die Grundlage für die Kompatibilität der technologischen Lösungen zwischen verschiedenen Unternehmen. In Gremien wie dem Third Generation Partnership Program (3GPP) und dem European Telecommunications Standards Institute (ETSI) werden die globalen Standards für die Netzwerke der Zukunft festgelegt. DOCOMO Euro-Labs vertritt dabei die Interessen des japanischen Mobilfunkanbieters NTT DOCOMO.

5G Anwendungen benötigen neue Technologien in den Bereichen Kernnetz und Wireless. Im Rahmen der weltweiten Optimierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von NTT DOCOMO wird sich DOCOMO Euro-Labs dabei auf die Kernnetz-Standardisierung konzentrieren. Als Teil dieser Neuausrichtung ist derzeit geplant, dass die bisherigen Aktivitäten von DOCOMO Euro-Labs in den Bereichen Wireless sowie Technology Investigation and Scouting in Deutschland eingestellt werden sollen. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird DOCOMO Euro-Labs in den kommenden Monaten an der Umsetzung der geplanten Maßnahmen arbeiten und einen Sozialplan erstellen sowie mittelfristig sozial-verträgliche Lösungen für die betroffenen Mitarbeiter erarbeiten.

