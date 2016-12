DGAP-DD: AGRARIUS AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.12.2016 / 11:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Ottmar Herbert Nachname(n): Lotz 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Berichtigung 4a) Art: Derivat Beschreibung: Aktienoptionen auf die Aktie der Agrarius AG 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name AGRARIUS AG b) LEI 391200IYAJH8BSD33B70 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Derivat Beschreibung: Aktienoptionen auf die Aktie der Agrarius AG b) Art des Geschäfts Annahme der Gewährung von 51.000 Aktienoptionen auf Aktien im Rahmen des Aktienoptionsplans 2016 für Vorstände der AGRARIUS AG. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Weitere Einzelheiten zum Aktienoptionsplan lassen sich der am 20.07.2016 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2016 entnehmen. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 2016-12-21; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes -------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRARIUS AG Louisenstraße 125 61348 Bad Homburg Deutschland Internet: www.agrarius.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 32035 23.12.2016