Bonn (ots) - Das Thema "Geld" ist sicherlich nicht zuletzt auf Grund der aktuellen Geldpolitik in aller Munde und für die Hälfte der Deutschen nach eigener Aussage mittlerweile ein Gesprächsthema wie jedes andere. Tatsächlich sind die Bundesbürger offener als vielleicht erwartet, wenn es darum geht über ihre finanzielle Situation zu sprechen. Das ergab eine repräsentative Umfrage der norisbank unter mehr als 1.000 Personen. Lediglich 12 Prozent der Befragten tauschen sich mit niemandem detailliert über ihre Finanzen aus. Insgesamt 86 Prozent unter den Befragten, die in einer Beziehung leben, geben an, mit ihrem Lebensgefährten vollkommen offen über ihre persönliche Einkommenssituation zu sprechen. Deutlich seltener wird mit den Eltern (35 Prozent), engen Freunden (32 Prozent), Geschwistern (18 Prozent) oder den eigenen Kindern (17 Prozent) über das Thema Geld diskutiert. Und auch der Bankberater ist offensichtlich beim Thema Geld nicht erster Ansprechpartner: Legte 2015 noch jeder dritte Deutsche bei der Wahl der Hausbank Wert auf persönliche Beratung, spricht heute nur noch ein Fünftel mit dem Bankberater über seine Finanzen. Immer häufiger werden Geldgeschäfte selbstbestimmt erledigt. Das zeigt im Besonderen auch die Entwicklung bei der Online-Banking-Nutzung.

Online-Banking auf dem Vormarsch

Laut dem Statistischen Bundesamt nutzen 62 Millionen Menschen in Deutschland das Internet. 54 Prozent davon erledigen mittlerweile auch ihre Bankgeschäfte online. "Die Nutzung von Online-Angeboten und -Services ist für viele Menschen ein selbstverständlicher Teil des täglichen Lebens. Und dies zeigt sich auch bei der Online-Nutzung der Bank-Services sowie der weiter wachsenden Akzeptanz von Direktbanken", erklärt Thomas große Darrelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank. "Die umfassende Verfügbarkeit von Bank-Services gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie sollten idealerweise immer und überall sowie ganz ohne die Bindung an Öffnungszeiten oder lokale Standorte verfügbar sein. Insofern verändert das Internet den Bankenmarkt - mit vielfältigen Vorteilen für die Kunden. Für die Banken eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance", so Thomas große Darrelmann weiter.

