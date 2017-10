SWR Fernsehen KULTGETRÄNK BIER - BRAUEREIEN IM SÜDWESTEN, am Sonntag (15.10.17) um 20:15 Uhr. Flaschenabfüllung in der SCHUSSENRIEDER Brauerei. © SWR/SCHUSSENRIEDER Brauerei, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR/SCHUSSENRIEDER Brauerei" ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Warum konnte man Bier früher nur in der kalten Jahreszeit brauen? Was verbirgt sich hinter dem Reinheitsgebot? Welche Bedeutung hatte Bier im Mittelalter? Was ist ober- und was untergärige Hefe? Und nicht zuletzt: Wie braut man eigentlich Bier? Antworten darauf gibt der SWR FiIm "Kultgetränk Bier - Brauereien im Südwesten" von Christopher Paul, der am Sonntag, 15. Oktober 2017 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt wird.

Biervielfalt im Südwesten

Von den hunderten Brauereien im Südwesten werden ein knappes Dutzend vorgestellt. Sie alle sind regional verwurzelt und brauen mit Leidenschaft. Darunter ist die Staatsbrauerei Rothaus aus dem Schwarzwald ebenso wie die kleine Familienbrauerei Adler in Wiernsheim.

Vom Feld bis ins Fass

Filmautor Christopher Paul verfolgt die Bierherstellung von der Hopfenernte über den Brauprozess bis zur Abfüllung, schaut in Gärtanks, Maischebottiche und Kältemaschinen. Er spricht über das Reinheitsgebot und über die neuen Zutaten in Craftbieren.Außerdem besucht er den 30 Meter tiefen Felsenkeller der Vulkanbrauerei in Mendig sowie die "Bierfolterkammer" der Brauerei Waldhaus. Die Kamera begleitet den Bau der neuen Brauerei Kuehn-Kunz-Rosen in Mainz und blickt in die Brauerei Hoepfner in Karlsruhe, die ihr Bier seit über 100 Jahren in einem Märchenschloss herstellt. Der Film zeigt zudem Brauereigaststätten, Biergärten und Sudhäuser und begleitet Menschen, die täglich mit Bier zu tun haben: Bauereibesitzer, Braumeister, Biersommeliers, Hopfenbauer und andere Liebhaber des Gerstensafts.

Sendung:

"Kultgetränk Bier - Brauereien im Südwesten" wird am Sonntag, 15. Oktober 2017 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. Fotos über www.ADR-foto.de.

