SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 10.10.17 (Woche 41) bis Samstag, 28.10.17 (Woche 44)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 10. Oktober 2017 (Woche 41)/09.10.2017

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 520

Mit Claudia Kleinert und Musik von den Guano Apes.

Sie gilt als die beliebteste Wettermoderatorin Deutschlands: Claudia Kleinert. Kleinert kam in Koblenz zur Welt und hat sich nach Banklehre und BWL-Studium schließlich auf das Thema Wetter spezialisiert, das sie regelmäßig im Ersten und im SWR Fernsehen präsentiert. Darüberhinaus ist sie als Rednerin und Business-Coach erfolgreich. Vielleicht kann sie Pierre M. Krause ja noch was beibringen. In ihrem Buch "Unschlagbar positiv" präsentiert sie jedenfalls die "Charisma-Formel". Passend dazu nimmt Moderator Pierre M. Krause in einer weiteren Folge der neuen Reihe "Pierre M. Krause wird gecoacht" an einem Motivationstraining teil. Natürlich mit durchschlagendem Erfolg.

Guano Apes:Sie waren eine der einflussreichsten Bands der späten 1990er Jahre, jetzt feiern sie 20jähriges Jubiläum! Die "Guano Apes" sind zurück auf den Bühnen der Republik. Vor genau 20 Jahren, im Oktober 1997, erschien ihr Debütalbum "Proud Like A God" mit ihrem Durchbruch-Hit "Open your eyes" und der Boarder-Hymne "Lords of the Boards". Seitdem ist viel passiert, die Band aus Göttingen rund um die Frontfrau Sandra Nasic löste sich nach riesigen Erfolgen zwischenzeitlich auf, fand sich 2009 wieder zusammen und geht jetzt auf die "Proud Like A God"-Tour durch Europa. Zum Glück machen sie auch Station bei der "Pierre M. Krause Show", wo sie einen ganz besonderen Song präsentieren: ihre Version des Eminem-Hits "Lose Yourself" - wie immer in der "Pierre M. Krause Show" live.

Freitag, 13. Oktober 2017 (Woche 41)/09.10.2017

Geänderten Programmablauf beachten!

00.40 (VPS 01.25) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße Urban Priol Erstsendung: 30.05.2017 in SWR/SR

01.10 (VPS 01.55) Binger Comedy Nights (WH von DI) Lars Reichow Erstsendung: 17.05.2016 in SWR/SR

01.40 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH) Florian Schroeder mit Gästen Folge 81

02.25 Peinliche Momente

Erstsendung: 31.05.2015 in WDR

02.55 (VPS 03.40) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH) Urban Priol Erstsendung: 30.05.2017 in SWR/SR

03.25 (VPS 04.10) Seibt und Helmschroth in kabarett.com (WH von DI)

03.55 (VPS 02.55) Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH) Florian Schroeder mit Gästen Folge 81

04.40 Die Pierre M. Krause Show (WH von DI) SWR3 Latenight Erstsendung: 10.10.2017 in SWR/SR Folge 520

05.10 BW+RP: SWR3 New Pop Festival 2017 - JP Cooper

(bis 06.00- weiter wie mitgeteilt)

Samstag, 28. Oktober 2017 (Woche 44)/09.10.2017

Geänderten Beitrag für BW beachten!

18.45 (VPS 18.44) BW: Die höchste Hitparade aller Zeiten in SWR1

