Baden-Baden (ots) - Alle reden über Schadstoffe, Dieselgate und Gesundheit. Aber wie hoch ist die Stickstoffdioxid-Belastung im Südwesten wirklich? In vielen kleineren Städten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es gar keine Messstationen der Behörden. Daher weiß auch niemand, wie gut oder schlecht die Luft dort ist. Der SWR hat daher seine Zuschauer, Hörer und User dazu aufgerufen, selbst vor ihrer Haustüre zu messen - und die Resonanz auf den Aufruf war überwältigend. Jetzt ist daraus eine der größten Messaktionen im Südwesten geworden. Erste Ergebnisse über die Stickstoffdioxid-Belastung im Südwesten werden im Oktober im Rahmen des multimedialen Projekts "Abgasalarm" veröffentlicht. Weitere Infos unter www.swr.de/abgasalarm

Große Publikumsbeteiligung - aktuelle Messungen in über 240 Städten und Gemeinden In über 240 Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beteiligen sich Zuschauer, Hörer und Internet-User an der Messaktion des SWR. "Mit dieser großen Resonanz hätten wir nicht gerechnet", erklärt Thomas Reutter, der Projektleiter für das multimediale Projekt "Abgasalarm", "aber das zeigt, wie wichtig das Thema Luftbelastung für die Menschen mittlerweile ist." Laut Umweltbundesamt werden an fast jeder dritten offiziellen Messstation die Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten - in vielen Orten gibt es allerdings gar keine Messstationen der Behörden. "Diese Lücke wollen wir schließen", so Reutter. Dafür hängen jetzt überall im Südwesten kleine Messröhrchen an Straßenlaternen, Regenrinnen, Schildern oder Balkonen, die die Zuschauer und Hörer dort aufgehängt haben. Diese sogenannten "Passivsammler" nehmen die Stickstoffdioxide aus der Luft vier Wochen lang auf. Danach werden die Röhrchen vom SWR in ein von der EU zertifiziertes Umweltlabor in der Schweiz geschickt. Dort werden sie ausgewertet. Erste Ergebnisse über die Stickstoffdioxid-Belastung im Südwesten werden im Oktober veröffentlicht.

Multimediales Sonderprojekt "Abgasalarm" unter www.swr.de/abgasalarm Das SWR Fernsehen (betrifft), SWR.Online und der SWR Hörfunk (Datenjournalismus und Recherche) haben gemeinsam das multimediale Sonderprojekt "Abgasalarm" entwickelt. Die Luftqualität erreicht und überschreitet an verschiedenen Orten in Deutschland kritische Werte - ein Alarm nach dem anderen schreckt in den letzten Monaten insbesondere die Autofahrerstadt Stuttgart auf. Abgasgrenzwerte werden aber auch in kleineren Städten im Südwesten überschritten. Was sind die Ursachen und was kann getan werden, um diese Belastungen zu reduzieren? Der SWR geht dieser Frage mit umfassenden Analysen auf den Grund.

