Natascha Kampusch über Selbstgespräche vor dem Spiegel

Als Natascha Kampusch zehn Jahre alt war, entführte sie ein Mann und sperrte sie in ein Kellerverließ. Acht Jahre lang hielt er sie dort gefangen. Am 23. August 2006 gelang ihr die Flucht. In "SWR2 Tandem" spricht Natascha Kampusch mit Ingrid Strobl über die Gefangenschaft und die Zeit danach. Auf das Trauma der Gefangenschaft folgte das Trauma der Freiheit. Neugier, Häme und Verdächtigungen schlugen ihr entgegen. Doch die junge Frau ließ sich nicht zerstören. Auf die Frage, was sie heute beruflich macht, antwortet die inzwischen 29-Jährige: "Vielleicht kann ich diese Frage irgendwann einmal beantworten. Mein Beruf war die letzten zehn Jahre, dadurch, dass mir eben diese schlimme Sache widerfuhr, einfach, Natascha Kampusch zu sein."

3096 Tage in Gefangenschaft

3096 Tage - solange war Natascha Kampusch eingesperrt. Zu dem Verlies, ein Verschlag im Keller des Entführers, entwickelt sie eine ambivalente Beziehung. Zwar ist es ein Ort der Qual und des Entzugs,aber es ist auch ihr persönliches Refugium: "Für mich war das Verlies einfach auch eine Bastion. Eine Möglichkeit, nicht mit ihm konfrontiert zu werden und irgendwie für ein paar Stunden frei zu sein, das zu denken und zu fühlen, was ich wollte, und das zu erleben, was ich wollte. Ich konnte natürlich nicht mit anderen Menschen in Kontakt stehen, aber ich konnte zum Beispiel Radio hören und hatte dann den Eindruck, mit anderen Menschen und mit der Außenwelt in Kontakt zu sein. Ich konnte Literatur verschlingen und hatte dann so eine Ahnung davon, was die Leute denken und wie Leute fühlen und wie Leute Emotionen verarbeiten."

Gespräche mit dem eigenen Spiegelbild

Aus Einsamkeit hat sie manchmal mit ihrem Spiegelbild geredet: "Ich habe mit mir gesprochen beziehungsweise mir etwas erzählt, genauso wie zum Beispiel heutzutage YouTuber einfach vloggen. Sie erzählen sich oder anderen Leuten etwas, als würden sie es einer guten Freundin erzählen. Genauso habe ich dann eben meinem Spiegelbild erzählt, was ich gerade gemacht habe, was ich vorhabe, so als würde ich mit einer guten Freundin reden."

Das Trauma der Freiheit

Nach der Flucht im Jahr 2006 begann für Natascha Kampusch ein neues Leben, doch das mediale Interesse ist enorm. Reporter aus aller Welt belagerten das schwer traumatisierte Opfer. Immer neue Details wurden öffentlich und teilweise verschwammen dabei Realität und Fakten - auf das Trauma der Gefangenschaft folgte für die junge Frau das Trauma der Freiheit.

