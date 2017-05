SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Montag, 22.05.17 (Woche 21) bis Mittwoch, 28.06.17 (Woche 26)

Baden-Baden (ots) - Montag, 22. Mai 2017 (Woche 21)/19.05.2017

Tagestipp

18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE Charly und die vierzig Räuber Wie eine Boxlegende Gefangenen hilft

Dienstag, 23. Mai 2017 (Woche 21)/19.05.2017

07.50 MENSCH LEUTE (WH von MO)

Dienstag, 23. Mai 2017 (Woche 21)/19.05.2017

10.20 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)

Dienstag, 23. Mai 2017 (Woche 21)/19.05.2017

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 511

Mit den Weltmeistern der Mentalmagie Thommy Ten und Amélie van Tass und Musik von Johannes Oerding:

Sie sind Weltmeister der Mentalmagie, sie haben den zweiten Platz bei der Show "America's Got Talent" gewonnen und sind dadurch in den USA echte Stars. Sie touren mit ihrem faszinierenden Programm mit überwältigendem Erfolg durch die ganze Welt: Thommy Ten und Amélie van Tass, im Ausland als "The Clairvoyants" bekannt, verzaubern diesmal auch das Schwarzwald-Studio der "Pierre M. Krause Show". Amélie van Tass erkennt mit verbundenen Augen die unglaublichsten Details des ahnungslosen Publikums und bringt selbst die alten Show-Hasen Johannes Oerding und Moderator Pierre M. Krause zum Staunen.

Musik kommt in dieser Folge von Johannes Oerding: Der Hamburger Singer-Songwriter ist fast schon ein alter Bekannter der Show und performt live die aktuelle Single "Kreise" seines gleichnamigen neuen Albums.

Moderator Pierre M. Krause besucht aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums des Bundeslandes Rheinland-Pfalz in einer weiteren Folge den Westerwald und seine Bewohner. Dieses Mal hat er sich unter Tage gewagt und seine Bergarbeiter-Fähigkeiten bewiesen.

Freitag, 26. Mai 2017 (Woche 21)/19.05.2017

Geändertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Was ist der Schlüssel zum Glück?

Gibt es ein Glücksrezept? Jeder sucht danach, doch der Schlüssel zum Glück scheint gut versteckt zu sein. Ist es die Villa mit dem Blick aufs Meer, ein unabhängiges Leben ohne Verpflichtungen oder die bedingungslose Hingabe zu Gott hinter Klostermauern? Glück ist relativ, jeder versteht etwas anderes darunter. Doch gibt es Fakten, die das Glücksgefühl greifbar machen. So fühlen sich beispielsweise frisch Verliebte besonders glücklich. Auch die Freiheit, eigene Lebensentscheidungen treffen zu können, und die soziale Absicherung haben einen hohen Anteil an einem zufriedenen Leben. Oft sorgt aber erst ein Schicksalsschlag wie eine lebensbedrohliche Krankheit für ein Bewusstsein, was die Parameter für das wahre Glück sind. Schließlich gibt es noch diese flüchtigen Augenblicke des Glücks - und die nutzt jeder anders. Der eine packt nach einem Lottogewinn sein Glück am Schopf und baut sich damit eine neue Existenz auf, der andere führt zwei Jahre nach der Gewinnausschüttung ein Leben in Armut.

Sonntag, 04. Juni 2017 (Woche 23)/19.05.2017

04.35 Südwest nach Sonora

(The Appaloosa) Spielfilm USA 1966 Erstsendung: 11.04.1987 in Das Erste

Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/19.05.2017

10.45 Traumhäuser zwischen Westerwald und Odenwald Erstsendung: 02.11.2010 in HR

Mittwoch, 28. Juni 2017 (Woche 26)/19.05.2017

21.00 Spürnasen im Einsatz

Polizeihunde auf Personensuche

Der 31-jährige Polizeiobermeister Felix May wird gemeinsam mit seinem dreijährigen Gebirgsschweißhund Milow zu einem verlassenen Lkw in einem Waldgebiet gerufen. Der Fahrer wird seit Stunden vermisst. Kann Milow die Fährte aufnehmen, den Weg des Mannes durch den Wald rekonstruieren und so Anhaltspunkte zu dessen Verbleib liefern?

Polizeihauptmeisterin Sanne Thomann arbeitet mit Felix May und zwei weiteren Kollegen im Schichtdienst - sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ihre bayerische Gebirgsschweißhündin Akira ist Milows Schwester. Die beiden Hunde kamen mit gerade mal acht Wochen zur Göppinger Spezialeinheit und sind jetzt, drei Jahre später, echte Profi-Ermittler.

Als Sanne es sich gerade mit ihrem vierbeinigen Kollegen auf dem Sofa bequem gemacht hat, wird das Team zu einem Einsatz gerufen. Ein suizidgefährdeter junger Mann wollte aus der Psychiatrie nach Hause, ist dort aber nie angekommen. Eine Spaziergängerin fand die Reisetasche des Vermissten. Kann Hündin Akira den jungen Mann nun anhand des Geruches aufspüren? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Nach zwei Jahren Ausbildung im Trainings- und Kompetenzzentrum für Polizeihundeführer in Göppingen hat die Polizei in Baden-Württemberg seit 2016 vier Schweißhunde mit ihren Diensthundeführern im Einsatz. Nicht alle Polizei-Kollegen sind von der Effektivität der neuen Spezialeinheit überzeugt. Schafft es das Team, sich nun, nach zwei Jahren harten Trainings, in der Praxis zu beweisen?

