Stuttgart/Mainz/München (ots) - SWR4 Baden- Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz werden gemeinsam mit dem Radiokulturpreis 2017 der GEMA in der Kategorie "Unterhaltungsmusik" ausgezeichnet. Mit dem Radiokulturpreis würdigt die GEMA Hörfunkwellen, die mit ihrem Programm einen besonderen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung einer lebendigen und vielfältigen Musikkultur leisten. Die Verleihung findet am 24. Mai in München statt.

Die Begründung der Jury:

"Nachdem in den vergangenen Jahren jugendorientierte Wellen mit dem Schwerpunkt Unterhaltungsmusik ausgezeichnet wurden, würdigt die Jury - unter Berücksichtigung aller anderen relevanten Kriterien - in diesem Jahr insbesondere das außerordentliche Engagement von SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz für das deutschsprachige Repertoire. Die beiden Wellen belegen hier eindeutig die Spitzenposition. Neben traditionellem Schlager bieten sie auch deutschsprachigem Pop und deutschen Liedermachern in ihrer ganzen Bandbreite ein Forum. Die diesbezügliche Programmvielfalt, das Angebot an Musiknischen, Spezialsendungen und Aufnahmen hauseigener Ensembles wie die SWR Big Band sowie der regionale Musikanteil sind dabei ebenfalls ausdrücklich als weit überdurchschnittlich hervorzuheben."

"Der Radiokulturpreis ist eine Auszeichnung und Wertschätzung, über die wir uns riesig freuen", so Matthias Stapf, Programmchef von SWR4 Rheinland-Pfalz. "Er honoriert, was SWR4 seit Jahren mit Überzeugung und Erfolg leistet und weiterentwickelt: Den Hörern ein beliebtes und besonderes Musikformat zu bieten." Michael Gfrörer, Programmchef von SWR4 Baden-Württemberg, hebt die Bedeutung des Preises hervor: "Der Radiokulturpreis würdigt sowohl das musikalische Format selbst, als auch die musikjournalistischen Beiträge. Diese Würdigung einer Welle in ihrer Gesamtheit macht den Radiokulturpreis in Deutschland einzigartig." Der Radiokulturpreis Mit dem Radiokulturpreis werden seit 2015 einmal im Jahr zwei Hörfunkwellen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise der Musikkulturförderung im Sinne der GEMA-Kulturfaktoren verschrieben haben. Kulturfaktoren wurden erstmals 2014 für die Verteilung im Hörfunkbereich eingeführt. Mit ihnen wird die Relevanz und kulturelle Bedeutung der Musik im Sendekontext hinsichtlich der Inhalte der einzelnen Hörfunkwellen stärker berücksichtigt. Diese Faktoren sind nach Ansicht der GEMA-Mitglieder der Maßstab für die kulturelle Bedeutung einer Hörfunkwelle. Der Radiokulturpreis ist Bestandteil des kulturellen Engagements der GEMA und soll die Bedeutung der Musikkulturförderung speziell im Medium Radio aufzeigen und dessen öffentliche Wahrnehmung fördern. Er ist Ausdruck der Wertschätzung der GEMA gegenüber kulturellem Engagement.

Die Hörfunkwelle hr2-kultur erhält den Radiokulturpreis 2017 in der Kategorie "Ernste Musik, Jazz sowie sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik"

Weitere Informationen auf www.gema.de/radiokulturpreis.

Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von rund 70.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik.

