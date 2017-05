SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 12.05.17 (Woche 19) bis Sonntag, 18.06.17 (Woche 25)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 12. Mai 2017 (Woche 19)/12.05.2017

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der liebe Nachbar - Freund oder Feind?

Auf gute Nachbarschaft! Wenn es doch überall so einfach wäre. Gerade zu Beginn der warmen Jahreszeit hat Nachbarschaftsstreit Hochkonjunktur! Ein qualmender Grill, quakende Frösche im Gartenteich oder dröhnender Lärm durch den Rasenmäher - mit den steigenden Temperaturen erhitzt sich oft auch die Stimmung unter den lieben Nachbarn. Wo einst Tür an Tür ein fast freundschaftliches Verhältnis herrschte, ist plötzlich der Krieg am Gartenzaun ausgebrochen. Es wird gegenseitig provoziert, schikaniert, beleidigt. Gestern noch idyllische Doppelhaushälfte - heute der Vorplatz der Hölle. Oft zieht sich der Clinch über Jahre hin, Anwälte werden bemüht und verdienen sich glücklich an der Ausdauer und Beharrlichkeit der Streithähne. Michael Steinbrecher spricht mit genervten, gequälten und glücklichen Nachbarn.

Die Studiogäste:

Kaum war Ulrike Brehmer in ihr neues Zuhause gezogen, ging es los mit dem Ärger. Es begann mit Beschwerden, dass der Hahn angeblich zu laut krähte und setzte sich fünf Jahre lang mit vielen Banalitäten fort. "Sie gab nie Ruhe, hatte immer neue Vorwürfe und Beschimpfungen parat", so die Steuerfachgehilfin. Schließlich endeten die Streitigkeiten für zwei Handwerker, die zufällig ins Kreuzfeuer dieser Nachbarschaftsfehde kamen, fast tödlich.

Stress mit Nachbarn ist Wilfried Gliem von den Wildecker Herzbuben völlig fremd. Seit Jahr und Tag lebt der Volksmusiker in der hessischen Gemeinde Wildeck: "Von Anfang an hatten wir ein herzliches Verhältnis, haben gemeinsam gefeiert, zusammengehalten und auch ganz bewusst auf Zäune zwischen den Grundstücken verzichtet." Seine Nachbarn gönnen ihm seinen Erfolg und sind stolz, dass er dem kleinen Ort zu großer Bekanntheit verholfen hat.

Mit ihren Nachbarn ins Gespräch kommen, ist für Peggy Schön oft schwierig. Denn in ihrem Münchner Viertel, das in der Nähe mehrerer Kliniken liegt, werden immer mehr Wohnungen für horrende Mieten an Medizin-Touristen vermietet. Seitdem sieht sie sich mit nächtlichem Lärm, Müllentsorgung über Balkone oder beißendem Weihrauchgeruch konfrontiert. Peggy Schön kämpft mit anderen Anwohnern gegen die Zweckentfremdung. Lange Zeit war wenig Aussicht auf Erfolg: "Wir fühlten uns zeitweise komplett hilflos."

Karla Carvajal wohnt in der Millionenmetropole Hamburg - von ihren Nachbarn kannte die Medizin-Studentin lange nur den Namen auf dem Klingelschild. Bis ein Flyer in ihrem Briefkasten der Anonymität ein Ende setzte. Sie wurde auf ein Internetportal aufmerksam, das Nachbarn miteinander vernetzt. Seitdem treffen sich die Viertel-Bewohner regelmäßig: "Zu unserem Stammtisch kommt Jung und Alt, wir sind miteinander vertraut, unterstützen uns gegenseitig."

Mola Adebisi hatte viele unerfreuliche Begegnungen mit seinem Nachbarn. Die letzte fand vor Gericht statt. Der TV-Moderator klagte gegen seinen damaligen Nachbarn, einen Rechtsanwalt. Dabei ging es um rassistische Beleidigungen, Lärm und weggeworfene Essensreste. Die Beweislage war schwierig, den Prozess hat Mola Adebisi verloren: "Mittlerweile bin ich weggezogen."

Als Konfliktforscher weiß Prof. Dr. Ulrich Wagner, wie heftig sich nachbarschaftliche Streithähne an den Kragen gehen können. Ob überhängende Äste, quakende Frösche oder die Kehrwoche - unterschiedliche Lebensstile sorgen oft für Zündstoff. Der Übergang zwischen Aufmerksamkeit, Kontrolle und Denunziation ist fließend. "Die Leute sparen lange auf ihr Eigenheim - deshalb haben die Hecke und das Bäumchen einen hohen symbolischen Wert", so der Sozialpsychologe.

Dienstag, 16. Mai 2017 (Woche 20)/12.05.2017

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:

Facebook-Falle - wenn die Gauner eingeladen werden Millionen Menschen in Deutschland nutzen täglich Facebook, Twitter und Instagram. Damit sind die Plattformen ein idealer Ort für Betrüger. Vor allem, wenn Nutzer persönliche Informationen preisgeben und Gauner damit wichtige Hinweise erhalten. Oder es werden Profile gehackt über falsche Freundschaftsanfragen. "Marktcheck" zeigt, wie leicht Informationen in falsche Hände geraten können und wie man sich vor Betrügern im Internet schützen kann.

Preisunterschiede - warum manche Filiale günstiger ist Große preisliche Unterschiede für ein Produkt findet man nicht nur bei unterschiedlichen Anbietern. Auch unterschiedliche Filialen eines Anbieters können dasselbe Produkt mit erheblichen Preisunterschieden anbieten. "Marktcheck" hat sich Elektronikgeräte-Filialen in Karlsruhe und Drogeriemarkt-Filialen in Mannheim und Ludwigshafen angesehen und festgestellt: Ein kleiner Umweg kann sich lohnen.

Saucen-Test - wie lange sind angebrochene Grillsaucen essbar? Sind Saucen vom Vorjahr auch in der anstehenden Grillsaison noch verwendbar oder sind sie mit gesundheitsschädlichen Bakterien verunreinigt? "Marktcheck" lässt Saucen, die im vergangenen Jahr geöffnet wurden und deren Haltbarkeitsdaten noch nicht abgelaufen sind, im Labor prüfen.

Drohnen - wenn die kleinen Fluggeräte zur Gefahr werden Immer häufiger sieht man Drohnen auf öffentlichen Plätzen und in Wohngebieten. So mancher fühlt sich davon belästigt. Und es kann gefährlich werden, wenn die Fluggeräte außer Kontrolle geraten. Was muss man beachten, wenn man eine Drohne fliegen lässt?

Zahnarztkosten - wie teuer darf die Behandlung sein? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt, wie verbindlich ein Heil- und Kostenplan für die Behandlung beim Zahnarzt ist und ob dieser Vorkasse verlangen darf. Können Patienten Schmerzensgeld vom behandelnden Zahnarzt erhalten? Was darf privat abgerechnet werden, was nicht?

Tipp der Woche - wie lassen sich Lebensmittel auffrischen? Können ein Milchbad, das Aufbacken im Backofen oder eine kurze Wasserdusche ältere Lebensmittel wie trockenen Käse, die Pizza von gestern oder altes Brot wieder genießbar machen? Eine Wohngemeinschaft testet für "Marktcheck" mit überraschenden Ergebnissen.

"Marktcheck" Kritisch, hintergründig und unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck

Dienstag, 16. Mai 2017 (Woche 20)/12.05.2017

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 510

Moderator Pierre M. Krause erhält hohen Besuch aus der Schweiz: Die Kabarettistin Hazel Brugger kommt ins Schwarzwald-Studio. Mit unbewegter Miene liefert sie einen denkwürdigen Stand-up von Kaiserschnitt bis zu unerigierten Penissen. Die Komikerin ist bekannt als Außenreporterin der ZDF "heute show" und tourt gerade mit ihrem Programm "Hazel Brugger passiert" durch die Lande.

Das Bundesland Rheinland Pfalz feiert 70-jährigen Geburtstag: Grund genug für Moderator Pierre M. Krause, sich diesem Landstrich in einer neuen Reise-Serie durch den Südwesten zu nähern: Er erkundet den Westerwald und seine Bewohner. Den Auftakt macht ein Besuch bei Elvis-Fan Jonny Winters in seinem Elvis-Museum.

Adel Tawil ist mit seinem neuen Album "So schön anders" zurück in den Charts und präsentiert seine aktuelle Hit-Single "Ist da jemand" - wie immer live.

Mittwoch, 17. Mai 2017 (Woche 20)/12.05.2017

Geänderten Programmablauf beachten!

23.30 (VPS 23.29) Tod einer Polizistin Das kurze Leben der Michèle Kiesewetter Erstsendung: 24.04.2017 in Das Erste

00.15 (VPS 23.30) Wader Wecker Vater Land Erstsendung: 01.05.2012 in Das Erste

01.45 (VPS 01.00) Joschka und Herr Fischer Eine Zeitreise durch 60 Jahre Deutschland Erstsendung: 28.05.2013 in Das Erste

03.45 (VPS 03.00) Marktcheck (WH von DI)

04.30 (VPS 03.45) Teures Lächeln! - Das Geschäft mit den Zähnen (WH von DI) Erstsendung: 26.09.2016 in Das Erste

(bis 05.15 - weiter wie mitgeteilt)

Donnerstag, 18. Mai 2017 (Woche 20)/12.05.2017

Geänderten Titel für RP beachten!

18.15 RP: Die Rezeptsucherin: Saarburg

Donnerstag, 18. Mai 2017 (Woche 20)/12.05.2017

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Die Themen der Sendung:

Wahrer Luxus - die "Goldstadt Pforzheim" thematisiert die Bedeutung und den Wandel von Luxus: "Kunscht!" hat sich zwischen Opulenz, Enthaltsamkeit und raffiniertem Marketing umgeschaut.

Fremde Freunde - der "Europäische Kultursommer Fellbach" hat Italien und Griechenland zu Gast: "Kunscht!" stellt den Bass-Bariton Dionysios Tsaousidis samt Familie vor.

Visionärer Tanz - beim Internationalen Festival "Tanz! Heilbronn" geht es um die Gesellschaft der Zukunft: "Kunscht!" hat Kompanien aus aller Welt beobachtet.

Musikalische Sternstunde - Gitarrenstar Larry Carlton produziert mit der SWR Big Band eine CD und tritt in Rottweil auf: "Kunscht!" gibt Einblicke in eine besondere Begegnung.

Donnerstag, 25. Mai 2017 (Woche 21)/12.05.2017

Geänderten Titel für RP beachten!

18.15 RP: Die Rezeptsucherin: Daaden

Sonntag, 28. Mai 2017 (Woche 22)/12.05.2017

Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten!

13.00 (VPS 12.59) BW+RP: Sport extra: Frauenhandball - Pokalfinale in Bietigheim

14.30 (VPS 14.00) BW+RP: Sport extra: Aufstieg in die 3. Liga - das Hinspiel SV Waldhof Mannheim 07 - SV Meppen

(bis 16.30 - weiter wie mitgeteilt)

Freitag, 09. Juni 2017 (Woche 23)/12.05.2017

Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Glaube versetzt Berge

Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/12.05.2017

Geänderten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

01.10 (VPS 01.15) Verrückt nach Meer Leinen los in Amsterdam Dokumentationsserie Deutschland 2010 Erstsendung: 11.01.2010 in Das Erste

Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/12.05.2017

Geänderten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

02.00 (VPS 02.05) Verrückt nach Meer Im Riesenrad der Gefühle Dokumentationsserie Deutschland 2010 Erstsendung: 12.01.2010 in Das Erste

Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/12.05.2017

Geänderten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

02.50 Verrückt nach Meer

Stürmische Zeiten im Atlantik Dokumentationsserie Deutschland 2010 Erstsendung: 13.01.2010 in Das Erste

Sonntag, 18. Juni 2017 (Woche 25)/12.05.2017

Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!

07.30 Tele-Akademie

Prof. Dr. Gerd Gigerenzer Gefühltes Wissen Die Erforschung der Intuition Erstsendung: 16.02.2014

