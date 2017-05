SWR Fernsehen lesenswert sachbuch, "Walter Janson im Gespräch mit Zana Ramadani", am Donnerstag (11.05.2017) um 23:15 Uhr. Zu Gast ist Zana Ramadani mit ihrem Buch "Die verschleierte Gefahr. Die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen" (Europa). © SWR/weissundblau/Jörg Schulz, honorarfrei - Verwendung gemäß der ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In der jüngsten Ausgabe von "lesenswert sachbuch" am 11. Mai ist die Spiegel-Bestsellerautorin Zana Ramadani bei Moderator Walter Janson zu Gast. Mit ihren provokativen Thesen ihres teilweise autobiographischen Buches " Die verschleierte Gefahr" sorgt sie seit Wochen nicht nur in Talkshows für kontroverse Diskussionen.

Ganz offen wird in ihrem Buch zum ersten Mal die Rolle der muslimischen Mütter aufgegriffen. Aus eigener Erfahrung weiß Ramadani: "In den Familien haben die Frauen sehr viel Macht und zwar ein bestimmter Schlag von Frauen: die guten, ehrbaren Mütter [...]. Für die Aufrechterhaltung der Familienehre sind die Mütter zuständig [...]. Im Westen erziehen sie die Kinder noch härter, weil hier die Gefahren viel größer sind, die Familienehre zu verletzten. Und die Familienehre definiert sich nur über die Sexualität der Frau und gerade der Töchter." Auch Zana Ramadani litt unter dieser Erziehung, bis sie aus ihrem Elternhaus floh.

"Toleranzwahn" der Deutschen wird kritisiert Aber nicht nur die muslimischen Bürger kritisiert Ramadani, sondern auch den "Toleranzwahn" der Deutschen, der diese Werte hierzulande zulasse: "Toleranzwahn heißt, dass man alles tolerieren muss [...]. Für mich kann es keine endlose Toleranz geben. Toleranz hat Grenzen, damit Toleranz weiter bestehen bleibt", fordert die Autorin.

Wer mehr über das Buch und Zana Ramadani erfahren will, schaut "lesenswert sachbuch" am kommenden Donnerstag, 11. Mai, um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen. Wiederholt wird die Sendung am 14. Mai um 8:15 Uhr in der "Sonntagsmatinee" sowie am 21. Mai um 10:15 Uhr in 3sat.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell