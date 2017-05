SWR Programmänderung zum Tod von Lukas Ammann

Baden-Baden (ots) - "Lukas Ammann gibt sich die Ehre", Donnerstag, 4. Mai 2017, 23:45 Uhr und Sonntag, 7. Mai 2017, 11:30 Uhr // "Graf Yoster gibt sich die Ehre", Sonntag, 7. Mai, 12 Uhr / jeweils im SWR Fernsehen

Zu Ehren des Schauspielers Lukas Ammann, der am 3. Mai 2017 im Alter von 104 Jahren gestorben ist, zeigt das SWR Fernsehen am Donnerstag, 4. Mai, 23:45 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, 11:30 Uhr "Lukas Ammann gibt sich die Ehre", ein TV-Porträt des bemerkenswerten Künstlers. Im Anschluss an das Porträt folgen am Sonntag zwei Folgen "Graf Yoster gibt sich die Ehre", in der er die Figur des adligen Krimiautors verkörpert, die ihn bekannt machte. Die ARD-Kultserie ist regelmäßig sonntags ab 23:30 im SWR Fernsehen zu sehen.

TV-Porträt des facettenreichen Schauspielers Berühmt wurde er in den 1970er Jahren mit der Kultserie "Graf Yoster gibt sich die Ehre". Lukas Ammann spielte darin den adligen Krimischriftsteller "Graf Yoster", der mit Charme und Noblesse undurchsichtige Fälle in den besseren Kreisen löste. Jahrzehnte später verkörperte der Schauspieler in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers" den Altbauern Wilhelm und ist in dieser Rolle bei den Zuschauern bis heute unvergessen. Lukas Ammann, 1912 in Basel geboren, hat die hohe Kunst gemeistert, unterschiedliche Rollen glaubwürdig auszufüllen. Ob am Theater oder beim Film, als Kabarettist, Karikaturist oder Conferencier der alten Schule, Ammann glänzte in zahlreichen Engagements und besaß viele Talente. Der SWR gratulierte dem Schauspieler 2012 zu seinem 100. Geburtstag mit diesem TV-Porträt. Das SWR Fernsehen zeigt ihn am Sonntag, 7. Mai, ab 12 Uhr auch in seiner Kultrolle Graf Yoster: In "Die Kunst und wie man sie macht" geht er der Fälschung eines "van-Gogh-Gemäldes" auf die Spur, in "Gangstermemoiren", versucht er, an Informationen über einen ehemaligen Rauschgifthändler heranzukommen - weil er dessen Biographie verfassen möchte.

Sendetermine im SWR Fernsehen:

"Lukas Ammann gibt sich die Ehre", Donnerstag, 4. Mai 2017, 20:15 Uhr und Sonntag, 7. Mai 2017, 11:30 Uhr "Graf Yoster gibt sich die Ehre: Die Kunst und wie man sie macht", Sonntag, 7. Mai 2017, 12 Uhr "Graf Yoster gibt sich die Ehre: Gangstermemoiren", Sonntag, 7. Mai 2017, 12:30 Uhr

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell