SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 05.05.17 (Woche 18) bis Freitag, 16.06.17 (Woche 24)

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gegen alle Widerstände

Sie begegnen einem im Laufe des Lebens in unterschiedlichen Formen und immer wieder aufs Neue: Widerstände. Egal ob im familiären Umfeld, im Kampf für eine Sache oder im gesellschaftlichen Kontext. Wie kann man mit ihnen umgehen und sie erfolgreich überwinden, ohne an ihnen zu zerbrechen? Widerstände zwingen auf kurze Sicht meist in die Knie, langfristig kann man sie aber auch als Ansporn sehen, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und es allen zu zeigen - frei nach dem Motto: "Jetzt erst recht!". Zum Beispiel nach einem schweren Unfall, der einen komplett aus der Bahn wirft und vor die elementare Frage stellt, wie das eigene Leben zukünftig aussehen soll. Aber auch Widerstände aus dem sozialen Umfeld können so stark sein, dass man sich diesen Zwängen ergibt und gesellschaftlichen Idealvorstellungen unterordnet. Wie lange kann die Verleumdung des eigenen Ichs gutgehen? Der Aufstieg vom Arbeiterkind zum Akademiker, hinter dieser Erfolgsgeschichte stecken meist auch Hindernisse. Oftmals müssen Betroffene Widerstände im eigenen Elternhaus überwinden und sich die Chance auf Bildung erkämpfen. Warum können manche Menschen Widerstände leichter bezwingen als andere? Prägt der Kampf gegen Widerstände das eigene Leben und wie wichtig sind sie für die Stärkung der eigenen Identität?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Ein Moment, der ein Leben verändert: Als David Behre 2007 auf dem Heimweg einen Bahnübergang überquert und dort von einer Lok erfasst wird, verliert er beide Unterschenkel - und gewinnt ein neues Leben. Noch im Krankenhaus setzt er sich ein schier unerreichbares Ziel: Er will an den Paralympics teilnehmen. Rückblickend sagt er heute: "Gegen Widerstände zu arbeiten, hat mich auf jeden Fall angespornt."

Gudrun Dürr hatte Familie und ein glückliches Leben in Deutschland. Doch als sie in Kenia die Armut der Straßenkinder sah, traf sie die folgenschwere Entscheidung auszuwandern und ihr Leben in den Dienst dieser Kinder zu stellen. Alle Widerstände, die ihr dabei begegneten, räumte sie konsequent aus dem Weg. "Manchmal habe ich mich selbst gewundert, wie ich das alles geschafft habe."

Als junger Mann wurde der homosexuelle Hans Schmitz aufgrund des §175 StGB zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und lebte fortan mit der Angst, als Schwuler entdeckt zu werden. Die gesellschaftlichen Umstände zwangen ihn in eine Ehe mit Frau und Kindern. Erst nach Jahren fand er den Mut, sein wahres Leben zu leben. "Du tust etwas, was du nicht tun darfst - etwas Verbotenes und es darf nicht entdeckt werden."

Christine Mayr-Lumetzberger hat ein großes Ziel: die Öffnung der kirchlichen Ämter für Frauen in der katholischen Kirche. Für dieses Ziel kämpft die weltweit erste geweihte Bischöfin mit aller Kraft. Sanktionen wie die Exkommunikation aus der römisch-katholischen Kirche und den damit einhergehenden Ausschluss vom Erhalt der heiligen Sakramente lassen sie kalt. "Pioniere haben es nie leicht, doch irgendjemand muss den schwierigen Weg gehen. Ansonsten wird sich nichts verändern."

Die Mutter: Reinigungskraft; der Vater: Hausmeister; der Sohn: Doktor der Physik. Andreas Neubauers Weg durch die deutsche Bildungslandschaft war steinig. Ohne Unterstützung und gegen den Willen des Elternhauses holte er nach einer Ausbildung zum KFZ-Mechaniker sein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach und entschloss sich zu einem Studium der Physik. "Die Unterstützung ist definitiv das, was mir am meisten gefehlt hat."

Für die Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Judith Glück ist das eigene Selbstwertgefühl die ausschlaggebende Kraft, ob man für etwas kämpft und dabei Widerstände überwindet oder ob man für seine Überzeugungen nicht einsteht und schnell aufgibt. "Widerstände sind wichtig für die Herausbildung und Stärkung der eigenen Identität."

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 76

Kaum eine Wahl im In- und Ausland vergeht, ohne dass mindestens eine Partei Stimmung gegen Europa macht. Die Spätschicht startet einen Gegenentwurf und versucht sich an Völkerverständigung durch Kabarett. Gemeint ist damit nicht nur die Versöhnung von Schwaben, Badenern und Pfälzern. Florian Schroeder und seine internationalen Gäste machen das Staatstheater Mainz für einen Abend zum Ort europäischen Humors.

Dieses Mal mit dabei:

Mathias Richling setzt sich für die Verständigung zwischen Gruppen ein, zwischen denen jeglicher Dialog eingeschlafen zu sein scheint. Zum Beispiel zwischen Günther Oettinger und dem Rest von Europa: Ob der frisch gebackene Haushalts-Kommissar der EU weiß, was ihn im neuen Job erwartet? Richling wird es klären.

Lisa Fitz weiß, dass Europa vor allem auch eines bedeutet: 70 Jahre Frieden. Da sie selbst die offizielle Spätschicht-Expertin für Diktatoren und Weltfrieden ist, möchte Fitz auch, dass es friedlich bleibt. Gleichzeitig treibt im Weißen Haus das neue Personal sein Unwesen. Also kommt es im Mainzer Staatstheater zu einem einmaligen Duell: die Mutter des Kabaretts gegen die "Mutter aller Bomben".

Alice Hoffmann ist es als Saarländerin gewohnt, dass man sich nicht nur zu einem Staat zugehörig fühlt. Sie weiß: Sahnetorte kann Kulturen verbinden. Außerdem macht sie Werbung für das Saarland als Urlaubsziel - denn wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden.

Alfons ist mit und ohne Puschel-Mikrofon ein Pfeiler der deutsch-französischen Freundschaft. Wenn uns jemand das politische Theater im Nachbarland erklären kann, dann ist es Alfons. Zum Beispiel, warum der mögliche nächste Präsident Frankreichs fast so heißt wie ein beliebtes Süßgebäck.

Philip Simon lebt in Deutschland und in den Niederlanden. Damit bringt er das Beste aus beiden Welten zusammen: Eckkneipe und Coffeeshop, Holzkopf und Holzschuh, Reihenhaus und Wohnwagen. Das ist gelebtes Europa!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der liebe Nachbar - Freund oder Feind?

Auf gute Nachbarschaft! Wenn es doch überall so einfach wäre. Gerade mit Beginn der warmen Jahreszeit hat Nachbarschaftsstreit Hochkonjunktur. Ein qualmender Grill, quakende Frösche im Gartenteich oder dröhnender Lärm durch den Rasenmäher - mit den steigenden Temperaturen erhitzt sich oft auch die Stimmung unter den lieben Nachbarn. Wo einst Tür an Tür ein fast freundschaftliches Verhältnis herrschte, ist plötzlich der Krieg am Gartenzaun ausgebrochen. Es wird gegenseitig provoziert, schikaniert, beleidigt. Gestern noch idyllische Doppelhaushälfte - heute der Vorplatz der Hölle. Oft zieht sich der Clinch über Jahre hin, Anwälte werden bemüht und verdienen sich glücklich an der Ausdauer und Beharrlichkeit der Streithähne. Michael Steinbrecher spricht mit genervten, gequälten und glücklichen Nachbarn.

20.15 (VPS 20.14) Abenteuer Diagnose Erstsendung: 09.02.2016 in NDR

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Geld, Ruhm, Liebe - was ist der Schlüssel zum Glück?

20.15 Expedition in die Heimat

Unterwegs in den Löwensteiner Bergen Moderation: Annette Krause

Als ob der Name die Region geprägt hätte: Der Löwe steht für Energie, für Lebenslust und die Fähigkeit zu genießen. Die Löwensteiner Berge sind ein äußerst kreativer und produktiver Landstrich. Heimat von zahlreichen Familienbetrieben, die weit über die Region von sich reden machen. Familienpower aus den Löwensteiner Bergen: Annette Krause trifft bei ihrer Expedition auf Burgherren, Bio-Weinbauern, Falkner, Schauspieler, Naturkosmetiker, Bausparer und Designer.

Allen gemeinsam ist, dass sie erfolgreiche Familienunternehmen sind. Kreative, Erfolgreiche, Besessene, wie sie nur selten in einer ländlich geprägten Region zu finden sind. Annette Krause besucht sie, probiert aus, erlebt und macht mit. Dadurch kommt sie in den Genuss von außergewöhnlichen Erfahrungen und Ereignissen. Sie ist dabei, wenn Riesen-Uhus und Geier ihre Bahnen über der Burg Beilstein ziehen. Wenn neue Düfte und alte Elixiere für Schönheit und Pflege entstehen. Wenn der Spiegelberger Schauspieler Thomas Weber für sein neuestes Stück probt und der Burgherr der Burg Maienfels 500 Jahre Familiengeschichte aufleben lässt. Sie erlebt wie die Majors, eine Motorradgang, bestehend aus Bürgermeistern, durch die Landschaft brettern und wie berühmte Longboard- und Snowboard-Designer ihre neuesten "Rollbretter" in den Löwensteiner Weinbergen zum Glühen bringen.

Auf dem Motorrad, E-Bike, Jetflyer, Longboard und manchmal auch zu Fuß, erschließt sich Annette Krause Löwenstein, Spiegelberg, Maienfels, Wüstenrot, Beilstein und was dazwischen liegt. Sie erlebt Höhen und Tiefen der kraftstrotzenden Löwensteiner Berge.

