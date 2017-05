Zum Tod von Lukas Ammann

1 weiterer Medieninhalt

Gestern (3. Mai 2017) ist der Schauspieler Lukas Ammann im Alter von 104 Jahren gestorben. Von 1994 bis 2000 spielte er das Familienoberhaupt Wilhelm Faller in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers". Bekannt wurde er zuvor durch die Titelrolle in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre". Weitere Informationen unter ...

Länge: 01:11 Minuten Download

Baden-Baden (ots) - Gestern (3. Mai 2017) ist der Schauspieler Lukas Ammann im Alter von 104 Jahren gestorben. Von 1994 bis 2000 spielte er das Familienoberhaupt Wilhelm Faller in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers". Bekannt wurde er zuvor durch die Titelrolle in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre".

SWR Intendant Peter Boudgoust: "Wir haben mit Lukas Ammann nicht nur einen der vielseitigsten Schauspieler verloren, sondern auch einen großartigen Menschen. Bis ins Jahr 2000 verlieh er dem Altbauern Wilhelm in der SWR Schwarzwaldserie 'Die Fallers' seinen unverwechselbaren Charme. Nicht nur in dieser Rolle wird er unvergessen bleiben. Gleich welche Rolle er gespielt hat: Lukas Ammann war immer großes Fernsehen."

Ursula Cantieni ("Johanna Faller"): "Als Wilhelm hast Du uns 'Fallers' gelehrt, was Familie ist - für uns Schauspieler warst Du ein Leuchtturm, alle durften wir von Dir lernen. Über Wilhelms Tod in der Serie hinaus hast Du die 'Faller-Familie' weiterhin liebevoll begleitet - und die Verbundenheit wird auch nach Deinem Tod bleiben, das weiß ich. Jetzt bist Du dem Zug der Vögel gefolgt, wie damals der Wilhelm auf seinem Hochsitz. Hab Dank für alles!"

Wolfgang Hepp ("Hermann Faller"): "Ich werde keine Gelegenheit mehr haben, mit einem väterlichen Freund zu reden. Und für die Stille, die mit seinem Tod eintritt, finden sich keine Worte. Sie ist und bleibt privat."

Peter Schell ("Karl Faller"): "Lukas ist für mich ein großes Vorbild in privater wie beruflicher Hinsicht. Aber vor allem ist er mein Freund, was er über seinen Tod hinaus bleibt".

Tobias Jost, "Fallers"-Producer": "Mit großer Betroffenheit hat die Redaktion der 'Fallers' von Lukas Ammans Tod erfahren. Wir erinnern uns noch gut an seinen Besuch in unseren Studios in Baden-Baden anlässlich seines hundertsten Geburtstags. Und an seine Präsenz als Wilhelm in unserer Serie. Er wird den Zuschauern immer im Gedächtnis bleiben."

Fotos über www.ARD-Foto.de. Informationen auch auf www.SWR.de/kommunikation

Pressekontakt:

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell