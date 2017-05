SWR3/Olympia nicht ausgeschlossen - Hambüchen: "Sag niemals nie"

SWR3 Grillparty am 1. Mai 2017 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk/Stephanie Schweigert" Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Turner Fabian Hambüchen spekuliert im SWR3 Interview über Rücktritt vom Rücktritt / Mögliche Teilnahme an der WM in Stuttgart und Olympia / OP und Reha sehr gut verlaufen

Olympiasieger Fabian Hambüchen sprach mit SWR3 Moderator Kristian Thees bei der "SWR3 Grillparty" mit Johann Lafer am 1. Mai in Baden-Baden über seine sportliche Zukunft. Auf die Frage, ob er plane, bei der Weltmeisterschaft 2019 dabei zu sein sagte Hambüchen: "Ich habe ja nach Rio gesagt, meine internationale Karriere ist beendet. Aber so 'ne WM in Stuttgart, die reizt natürlich - und 'Sag niemals nie'." Optimistisch antwortete er auch auf die Frage, ob die olympischen Spiele 2020 denkbar seien: "Wenn ich noch konkurrenzfähig bin, dann kann man diese Überlegung vielleicht 'mal antreiben. Aber erst einmal eines nach dem anderen." Johann Lafer versprach in diesem Fall mit einem Augenzwinkern: "Ich würde sogar jeden Tag für ihn kochen, wenn er das macht." Das Gespräch wurde im Video-Livestream auf SWR3.de und in SWR3 übertragen. Hambüchen zur Schulter-OP und Reha: "Habe im Alltag überhaupt keine Probleme" Vor 8 Wochen war der Kunstturner an der Schulter operiert worden, nachdem er bereits vor seinem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro einen Sehnenabriss erlitten hatte. Hambüchen ist zuversichtlich, nach seiner Schulter-OP und Reha wieder ans Reck zu dürfen: "Ich habe gerade letzte Woche meinen Physiotherapeuten gefragt. Er sagte, so zwei bis drei Wochen noch, dann darf ich zumindest mal wieder hängen." Riesenfelgen seien allerdings wahrscheinlich noch nicht drin: "Ich mache jetzt noch etwa zwei bis drei Monate die Reha dort in München, bis ich wieder bei 100 Prozent bin." "Die OP ist super verlaufen, hat wirklich perfekt geklappt. Mein Physiotherapeut in Unterhaching ist einfach der Wahnsinn", erzählte Hambüchen. "Grundsätzlich bin ich total frei beweglich, im Alltag habe ich überhaupt gar keine Probleme und jetzt auch schon viel weniger Schmerzen als vorher und deswegen bin ich guter Dinge, dass ich relativ bald wieder bei 100 Prozent bin."

SWR3 Grillparty am 1. Mai

Gemeinsam mit Sternekoch Johann Lafer grillte Fabian Hambüchen bei der 15. SWR3 Grillparty am 1. Mai ein Vier-Gänge-Menü. Deutschlands einzige interaktive und multimediale Grillparty wurde von 13 bis 19 Uhr in SWR3 und im Video-Livestream auf SWR3.de übertragen. Vor dem Radio, an Smartphone & Co. grillten Tausende nach Lafers Anleitung in Echtzeit dasselbe Menü mit.

