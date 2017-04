Schwetzinger SWR Festspiele in SWR2

SÜDWESTRUNDFUNK Schwetzinger SWR Festspiele - vom 28. April bis 27. Mai 2017 "Tre Volti - Drei Blicke auf Liebe und Krieg", Musiktheater mit Monteverdi Musik: Annette Schlünz, Text: Ulrike Draesner, Regie: Ingrid von Wantoch Rekowski, musikalische Leitung und Konzeption: Jeremias Schwarzer - Uraufführung am 28.04.2017, Rokokotheater ... Bild-Infos Download

Baden-Baden/Schwetzingen (ots) - 35 Konzerte und vier Opernaufführungen des Festivals im Radio / Uraufführungsoper "Tre Volti" (7.5.), SWR2 Abendkonzert mit Klaus Maria Brandauer (27.5.) u. a.

SWR2 ist der engste Begleiter der Schwetzinger SWR Festspiele 2017, die vom 28. April bis 27. Mai dauern und sendet bis Juni insgesamt 39 Konzerte und Opernaufführungen. In diesem Jahr steht die Musik Claudio Monteverdis im Mittelpunkt, alle drei von ihm erhaltenen Opern sind im Mai in SWR2 zu hören (14., 21. und 28. Mai). Monteverdis Opern und Madrigale sind auch Quelle für das Festivalthema "Leidenschaft". Die Schwetzinger SWR Festspiele sind nach den BBC Proms das größte Radiofestival Europas. Den Auftakt der Übertragungen macht am Samstag, 29. April, das SWR2 Abendkonzert "Lagrime d'amante" mit Madrigalen der Monteverdi-Zeit, das ab 19:30 Uhr live übertragen wird. Ebenfalls live wird am Montag, 1. Mai, um 11:03 Uhr das Konzert des Streichquartetts "Quatuor Diotima" übertragen. Neben Quartetten von Schubert und Berg ist auch das Klarinettenquintett von Brahms mit Jörg Widmann zu hören.

Uraufführung "Tre Volti" Eines der Highlights der Festspiele ist die jährliche Uraufführung einer neuen Oper im Auftrag des Südwestrundfunks. SWR2 sendet am 7. Mai um 20:30 Uhr "Tre Volti - Drei Blicke auf Liebe und Krieg" (Uraufführung vom 28.4.). Mit der Uraufführung kreiert das künstlerische Team um Annette Schlünz, Ulrike Draesner und Jeremias Schwarzer ausgehend von Claudio Monteverdis Madrigal "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" eine vielschichtige Begegnung zwischen Alter und Neuer Musik.

Orchesterakademie mit dem SWR Symphonieorchester Zur Tradition gehört die Orchesterakademie, die seit 1996 fester Bestandteil der Schwetzinger SWR Festspiele ist. Das SWR Symphonieorchester führt diese Tradition in diesem Jahr mit Konrad Junghänel fort. Das Konzert wird am Samstag, 13. Mai ab 15 Uhr live in SWR2 übertragen.

"Ein Sommernachtstraum" mit Klaus Maria Brandauer Am 27. Mai um 19:30 Uhr überträgt SWR2 live das Schlusskonzert "Ein Sommernachtstraum" mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Musik zu Shakespeares Komödie. Es spielt das Klavierduo GrauSchumacher. Den Text hat der Schauspieler Klaus Maria Brandauer eingerichtet, der auch der Sprecher ist.

Weitere Informationen zu den Festspielen finden Sie unter www.SWRClassic.de.

Vollständige Sendungsübersicht als PDF zum Herunterladen auf www.SWR.de/kommunikation Pressefotos: www.ARD-foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon: 07221 929-23854, Mail: oliver.kopitzke@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell