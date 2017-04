SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Sonntag, 30.04.17 (Woche 18) bis Dienstag, 02.05.17 (Woche 18)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 30. April 2017 (Woche 18)/28.04.2017

Geänderten Programmablauf beachten!

14.30 (VPS 15.15) Frühling! Streifzüge durch Baden-Württemberg Erstsendung: 28.03.2016 in SWR BW

15.00 Sport extra: 40. Porsche Tennis Grand Prix - Finale

(bis 16.30 - weiter wie mitgeteilt)

Dienstag, 02. Mai 2017 (Woche 18)/28.04.2017

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 508

Anarcho-Komiker, Liedermacher und Satiriker: Friedemann Weise gehört zu den neuen Stars der Comedy-Szene. Mit seinen Bilderwitzen landet er Erfolge im Netz und bei den Kollegen von "extra 3", die schönsten hat er mitgebracht ins Schwarzwaldstudio. In einem Stand-up präsentiert er seinen Blick auf die Absurditäten der Welt und eine Kostprobe seiner Gesangskomik, die er selbst als "Satirepop" bezeichnet. Zur Zeit ist er mit seinem aktuellen Programm "Die Welt aus der Sicht von schräg unten" unterwegs. Unter anderem tritt er am 5. Mai beim SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim auf.

Live-Musik kommt von Leslie Clio: Die in Berlin lebende Sängerin hat gleich mit ihren ersten beiden Hits "Told You So" und "I Couldn't Care Less" echte Ohrwürmer gelandet. Im Mai erscheint ihr neues Album "Purple". Leslie Clio saß schon in der deutschen Jury beim Eurovision Song Contest und präsentiert live zusammen mit der Showband SMAF ihren Song "And I'm Leaving".

Moderator Pierre M. Krause ist "Der Rekrut, der er nie sein wollte": In einer neuen Folge der Bundeswehr-Trilogie beweist der Moderator sein Talent zur Verteidigung des Vaterlandes - und warum man bei Einsätzen besser keine Lachanfälle bekommen sollte.

