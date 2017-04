SÜDWESTRUNDFUNK Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher Nachtcafé - Die SWR Talkshow - Gäste bei Michael Steinbrecher, jeweils freitags um 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Michael Steinbrecher © SWR/Tom Oettle, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Frisch verliebt! Dieses wundervolle Gefühl löst bei uns nicht nur die berühmten Schmetterlinge im Bauch aus, wir fühlen uns wie im Rausch - und sind manchmal auch blind vor Liebe. Michael Steinbrecher spricht mit seinen Gästen über Trennungsgründe, erneut entfachte Gefühle und Partnerschaften, die für immer beendet sind. Zu sehen in "Nachtcafé: Verliebt, verkracht, verzweifelt - wenn die Liebe kriselt" am Freitag, 28. April, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Der Wind innerhalb einer Liebesbeziehung kann sich schnell drehen - wenn im ungefilterten Tageslicht der geliebte Partner plötzlich gar nicht mehr so grandios und einzigartig erscheint, stattdessen aber ungeheuer nervig und kleinkariert. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich Großzügigkeit als pure Verschwendungssucht oder vermeintliche Fürsorge als ein kaum auszuhaltender Kontrollwahn. Frust und Enttäuschung entladen sich und kein Tag vergeht mehr ohne heftige Auseinandersetzungen. Bis schließlich heftige Geschütze aufgefahren werden für den Rosenkrieg - und die Schlammschlacht um Hab, Gut und Gefühle beginnt.

Unter anderem begrüßt Michael Steinbrecher diese Gäste im "Nachtcafé": Mario Basler verliebte sich viele Jahre nach der Scheidung wieder in seine Ex-Frau Elf Jahre lang war Mario Basler in zweiter Ehe mit Iris verheiratet. Doch die Liebe endete vor dem Scheidungsrichter. Beide fanden wieder neue Partner. Nun sind acht Jahre vergangen - und alte Gefühle neu erwacht. Durch den gemeinsamen Sohn war der Kontakt zueinander nie abgebrochen: "Dieses Liebescomeback hat selbst mich überrascht", so der Ex-Fußballprofi, der trotz Versöhnung weiterhin großen Wert auf eine eigene Wohnung legt.

Bärbel und Peter Pejot sind seit 53 Jahren verheiratet Das Kontrastprogramm dazu leben Bärbel und Peter Pejot. Die beiden kennen sich seit ihrem fünften Lebensjahr, sind nun 53 Jahre verheiratet. Auch beruflich waren sie ein eingespieltes Team - er war Modefotograf, sie Stylistin. Meist waren sie rund um die Uhr zusammen und rund um den Globus unterwegs. Das verbindet - bis heute. Ihr Beziehungsgeheimnis: "Einander vertrauen und zusammenstehen, auch wenn's mal schwierig wird."

Dr. Mathias Jung beschäftigt sich als Paartherapeut mit Beziehungskrisen Liebesverträge und Beziehungsgespräche - das sind zwei von Dr. Mathias Jungs Geheimwaffen für das Gelingen einer Partnerschaft. Der Paartherapeut ist erfahren darin, welche Paar-Konstellation schon von vornherein Potential für Konflikte hat und wie Beziehungskrisen gelöst werden: "Die Partnerschaft ist wie ein kleines Unternehmen. Da müssen zwischendurch auch mal kleine Inventuren gemacht werden."

"Nachtcafé: Verliebt, verkracht, verzweifelt - wenn die Liebe kriselt" am Freitag, 28. April 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen

