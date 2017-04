SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 02.05.17 (Woche 18) bis Donnerstag, 18.05.17 (Woche 20)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 02. Mai 2017 (Woche 18)/25.04.2017

Erstsendedatum beachten!

10.50 ARD-Buffet

Leben & genießen Erstsendung: 18.04.2017 in Das Erste

Montag, 08. Mai 2017 (Woche 19)/25.04.2017

Geänderten Programmablauf beachten!

20.15 (VPS 20.14) Was tun bei Schlaganfall? Wenn jede Minute zählt Erstsendung: 17.09.2014 in SWR/SR

21.00 Die Wahrheit über ... Demenz

Erstsendung: 28.09.2016 in RBB

(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)

Donnerstag, 18. Mai 2017 (Woche 20)/25.04.2017

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Natascha Wodin und Barbara Stollberg-Rilinger

Die Gäste von Denis Scheck sind beide Preisträgerinnen der diesjährigen Leipziger Buchmesse:

Natascha Wodin bekam den Preis in der Sparte Belletristik mit "Sie kam aus Mariupol", einer Spurensuche nach dem Geheimnis der Mutter, die als Zwangsarbeiterin aus dem ukrainischen Mariupol ins fränkische Fürth verschleppt wurde. Ein ruhiger, sachlicher und sehr ergreifender Bericht einer Entwurzelung.

Barbara Stollberg-Rilinger bekam mit "Maria Theresia" den Preis in der Sparte Sachbuch. Nach Jahrzehnten hat sie die erste große neue Biographie der österreichischen Kaiserin geschrieben. Ihr Bild wurde bis in unsere Tage von den Forschungen des 19.Jahrhunderts geprägt - und damit auch in die Politik dieser Tage eingewoben. Barbara Stollberg-Rilinger entwirft ein aktuelles Bild - denn Maria Theresia ist als Frau gleichzeitig Herrscherin und 16-fache Mutter. Die große Frage, wie man Familie und Beruf vereinbart, kann die Biographie einer Kaiserin vielleicht nicht beantworten - aber sicher einige Fragen zum Frauenbild und zur Geschichte der Weiblichkeit.

