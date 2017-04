Kautions-Abzocke bei Wohnungssuchenden in "Marktcheck" am 25.4.2017, 20:15, SWR Fernsehen

Kautions-Abzocke - Nepp bei Wohnungssuchenden Um den Zuschlag für eine Wohnung zu bekommen, bezahlen manche Interessenten eine Kaution vorab. Das nutzen Betrüger, wie eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Koblenz erfahren musste. Das Wohnungsangebot war ein Fake und das vorab bezahlte Geld weg. "Marktcheck" geht auf Spurensuche. Weitere ...

Länge: 00:25 Minuten Download

Baden-Baden (ots) - Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:

Kautions-Abzocke - Nepp bei Wohnungssuchenden

Um den Zuschlag für eine Wohnung zu bekommen, bezahlen manche Interessenten eine Kaution vorab. Das nutzen Betrüger, wie eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Koblenz erfahren musste. Das Wohnungsangebot war ein Fake und das vorab bezahlte Geld weg. "Marktcheck" geht auf Spurensuche.

100 Gramm-Trick - wo der Kunde genau hinsehen sollte

Im Supermarkt oder Discounter steht der Grundpreis, im Gegensatz zum fett gedruckten Endpreis, sehr klein geschrieben auf dem Schild am Regal. Er gibt den Preis pro Gewichtseinheit an und verrät, ob die große Packung tatsächlich günstiger ist als die kleinere. Der Unterschied von Endpreis und Grundpreis kann Kunden verwirren und das Vergleichen erschweren. Was sagen Unternehmen und Händler dazu? "Marktcheck" hakt nach.

Speiseöle - welches ist am gesündesten?

Rapsöl, Sonnenblumenöl und Olivenöl werden von allen Speiseölen in Deutschland am häufigsten gekauft. Von nussig bis fruchtig, kräftig oder fein gibt es für jeden Zweck das passende Öl. Ist teures Speiseöl besser als günstiges und welche Rolle spielt die Herkunft? Wie gesund sind die unterschiedlichen Öle?

Mietwagen - wenn keiner den Reifenplatzer bezahlen will

Ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Stuttgart sollte Wochen nach dem Vorfall mehrere hundert Euro für einen geplatzten Reifen seines Mietwagens bezahlen. Reporter Axel Sonneborn recherchiert.

Zecken - Vorsicht vor den kleinen Plagegeistern

Die Zahl der von den kleinen Blutsaugern übertragenen Krankheiten wie FSME und Borreliose steigt seit Jahren an. Eine Haurötung an der Stichstelle kann ein Zeichen für eine Borreliose sein. Doch nicht immer kommt es zu einer Rötung und Borreliose-Symptome können erst Jahre später auftreten. Wie kann man sich schützen? Was sollte man nach einem Zeckenbiss unternehmen? Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann klärt, wovor eine Impfung schützen kann und wie man eine Zecke richtig entfernt.

Stinkeschuhe - wie geht der Müffelgeruch wieder weg?

Im Internet zeigen verschiedene Tricks, wie man den lästigen Geruch von Schuhen beseitigen kann. "Marktcheck" probiert einige aus.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu sehen. Fotos bei www.ARD-foto.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell