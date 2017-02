SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 16.02.17 (Woche 7) bis Sonntag, 19.03.17 (Woche 12)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/14.02.2017

Geänderte Moderation für RP beachten!

20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick

Donnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/14.02.2017

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

mit folgenden Themen:

- Horror auf Burg Hohenzollern - der Psychothriller "A Cure for Wellness" kommt ins Kino - R2-D2 in Weil am Rhein - der Original-Droide aus "Star Wars" in der Ausstellung "Hello Robot" - !Adelante! in Heidelberg - das ibero-amerikanische Festival zeigt unbekanntes Theater - Sehen, lesen, hören - in der Ausstellung "Unter freiem Himmel" treffen Landschaftsgemälde auf zeitgenössische Texte - Schlendern, schauen, kaufen - die art Karlsruhe lädt wieder zur Messe für Klassische Moderne und Gegenwartskunst - Liebe, Eifersucht und Tod - die Oper "Semele" zum 40. Geburtstag der Internationalen Händel-Festspiele in Karlsruhe - Menschen im Terrarium - Denis Scheck im Gespräch mit dem amerikanischen Kultautor T.C. Boyle

Dienstag, 21. Februar 2017 (Woche 8)/14.02.2017

Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

08.20 Lust auf Backen

Fasching-Fettgebackenes: Berliner und Quarkbällchen Erstsendung: 11.02.2012 in SWR

Sonntag, 05. März 2017 (Woche 10)/14.02.2017

Geänderte Folgen-Nr. beachten!

01.20 Cop & Co.

Schneeweißchen und Rosenrot Fernsehserie Deutschland 1989 Erstsendung: 23.02.1990 in Das Erste Autor: Cornelia Willinger Rollen und Darsteller: Kaschowitz____Hans Peter Korff Pöppelmann____Toni Berger Anna____Ulli Philipp____ Markus____Michael Wolf Frau Richter____Heidy Forster Frau Schiele____Sarah Camp Schwester Monika____Monika Lundi Schwester Altalia____Irmhild Wagner Frau Brandl____Ilse Zielstrorff u.a. Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Stefan Milbinger

Freitag, 10. März 2017 (Woche 10)/14.02.2017

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jung, erfolgreich - und dann?

Sie sind jung, ehrgeizig, erfolgreich, stehen ganz oben an der Spitze und begeistern ein Millionenpublikum: Kleine Ausnahmetalente, frühreife Überflieger, junge Durchstarter. Sei es der angehimmelte Youtube-Star, die beneidete Unternehmensgründerin im Teenageralter oder der Nachwuchspolitiker, der über Nacht zum gefeierten Shootingstar wird. Alle haben sie eines gemeinsam: Sie müssen mit ihrem frühen Erfolg umgehen. Die einen wachsen über sich hinaus, bauen ihren Erfolg weiter aus und sorgen rechtzeitig für magere Zeiten vor. Andere zerbrechen am Scheinwerferlicht und Erfolgsdruck und an falschen Freunden. Denn wo der schnelle Erfolg zu Hause ist, sind Missgunst und Häme meist nicht fern. Ebenso der finanzielle Absturz und die Einsamkeit. Viele fühlen sich rückblickend um ihre Jugend beraubt, sind geplagt von Versagensängsten und haben einen extrem hohen Anspruch an sich selbst. Und scheitern genau daran immer wieder. Nicht selten kommt der Antrieb, hoch hinaus zu wollen, aber von ehrgeizigen Eltern, die ihren Nachwuchs zu Höchstleistungen dressieren. Ein oft vorgezeichneter Weg vom Wunder- zum Sorgenkind. Den getrimmten Kindern bleiben oft Schäden fürs Leben.

Sonntag, 12. März 2017 (Woche 11)/14.02.2017

Geänderte Folgen-Nr. beachten!

01.05 (VPS 01.25) Cop & Co. Herz-As spielt falsch Fernsehserie Deutschland 1989 Erstsendung: 02.03.1990 in Das Erste Autor: James Jacobs Rollen und Darsteller: Kaschowitz____Hans Peter Korff Anna____Ulli Philipp Markus____Michael Wolf Udo Falkenstein____Luis Lamprecht Frau Wussow____Rita Russek Valentino____Jürgen Schornnagel Martina____Margit Geissler Helen____Undine Brixner u.a. Kamera: James Jacobs Musik: Norbert Jürgen Schneider

Sonntag, 19. März 2017 (Woche 12)/14.02.2017

19.15 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2017 Schwere Prüfungen Autor: Anja Massoth Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 927

Eigentlich wollte Bea nur eine Kostprobe der selbstgemachten Butter ins Gesindehaus bringen. Da Franz aber spontan weg muss und Matthias nicht alleine lassen kann, bietet sie an, sich um Matthias zu kümmern. Schnell kommt Bea allerdings an ihre Grenzen und bekommt zu spüren, wie schwer es auch für Franz sein muss, mit seinem kranken Sohn umzugehen. Obwohl sie viel gelernt hat, ist Celines Panik vor dem bevorstehenden Physikum riesig. Sie hat das Gefühl, dass sie alles Gelernte komplett wieder vergessen hat. Albert kann ihren Stress natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Trotzdem hat er Angst, dass seine Freundin sich übernimmt und wieder zusammenklappt. Bea und Karl brauchen unbedingt eine neue Strategie für ihren Hof. Vor allem, nachdem sich die Pläne für einen großen Stall zusammen mit den Riedles zerschlagen haben. Nun sehen sie das nächste Problem auf sich zukommen und zwar in Form von Constantin Klump, der am Stammtisch großspurig in seine erfolgreiche Zukunft als Großbauer blickt.

Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273, bruno.geiler@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell