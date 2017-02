SWR Vokalensemble entdeckt die geistlichen Werke Hans Fährmanns / Konzert am 18. Februar 2017 in der evangelischen Kirche Stuttgart-Gaisburg unter der Leitung von Frieder Bernius

SÜDWESTRUNDFUNK SWR Vokalensemble Stuttgart Das SWR Vokalensemble Stuttgart. © SWR/Jürgen Altmann, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR/Jürgen Altmann" (S2), SWR-Pressestelle/Fotoredaktion, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22453, Fax: ... Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Zu Lebzeiten galt Hans Fährmann (1860 bis 1940) als "Richard Strauss der Orgel". Heute liegen die Kompositionen des Dresdner Organisten im Dornröschenschlaf. Frieder Bernius bringt nun geistliche Vokalwerke Fährmanns wieder ans Licht und hat in dem SWR Vokalensemble den idealen Partner für die anspruchsvollen spätromantischen A-cappella-Werke gefunden. Am Samstag, 18. Februar 2017 erklingen um 20 Uhr neun Motetten in der evangelischen Kirche in Stuttgart Gaisburg.

Wiederentdeckung spätromantischer Klangwelten "Diese Werke sind für mich eine echte Entdeckung und die Aufführung lohnt sich außerordentlich. Es freut mich sehr, dass wir diesen musikalischen Schatz gefunden haben und ihn nun ans Licht der Öffentlichkeit bringen können", so Frieder Bernius, dessen CD-Einspielung der drei Reger-Motetten op. 110 mit dem SWR Vokalensemble jüngst mit dem "Diapason d'or" ausgezeichnet wurde. Fährmanns geistliche Chorwerke wurden von Zeitgenossen sehr geschätzt und denen von Max Reger in ihrer musikalischen Qualität gleichgestellt. Seine Musik hat eine reiche Harmonik und symphonische Pracht und führt mit ihren Dissonanzen an die Grenze der Tonalität. Mit seiner spätromantischen Tonsprache widersetzte Fährmann sich dem kirchenmusikalischen Zeitgeist, der einen polyphonen Stil favorisierte. "Nur mit einem Spezialensemble wie dem SWR Vokalensemble können diese Werke angemessen aufgeführt werden", so Frieder Bernius. "Für die Chöre des 20. Jahrhunderts waren seine Werke viel zu anspruchsvoll. Heute aber stellen diese Werke eine lohnende Bereicherung und Repertoire-Erweiterung dar und können Anregung auch für andere Chöre sein."

Uraufführung für Akkordeon solo

Unter dem Titel "Lamento" sind am 18. Februar um 20 Uhr nicht nur Fährmanns Motetten zu hören. Zarte und vom Charakter her eher brüchige Werke von Martin Smolka ("Lamento metodico für Akkordeon solo") und die Uraufführung "Il peso di un soffio" für Akkordeon solo von Marco Stroppa korrespondieren mit den Vokalstücken. Solist ist Teodoro Anzellotti. Für den Ausnahme-Akkordeonisten wurden in den vergangenen Jahren mehr als 300 neue Werke geschrieben: von Komponisten wie George Aperghis, Heinz Holliger, Mauricio Kagel, Matthias Pintscher, Wolfgang Rihm, Salvatore Sciarrino, Jörg Widmann und Hans Zender.

Um 19 Uhr findet eine Konzerteinführung statt. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf unter SWRClassic.de und an der Abend-kasse.

Im Radio ist das Konzert noch einmal im "SWR2 Abendkonzert" am Freitag, den 17. März um 20:04 Uhr zu erleben.

SWR Classic vereint die Klangkörper und Festivals des SWR: das SWR Symphonieor-chester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger SWR Festspiele, das SWR-Engagement bei den Donaueschinger Musikta-gen, SWR Web Concerts sowie SWR Musikvermittlung. Sie präsentieren sich auf dem Online-Portal SWRClassic.de und bieten Klassikfreunden aktuelle Informationen und Beiträge, Videoclips zu Künstlern und dramaturgische Hintergrundinformationen zu Kon-zerten, Musikvermittlungsangebote und vieles mehr. Konzerte der Klangkörper und Fes-tivals des SWR sind nicht nur auf SWR2 und im SWR Fernsehen zu erleben, sondern kostenfrei auch in SWR Web Concerts zu hören und anzusehen - live oder als Video-stream on demand.

Fotos über ARD-Foto.de

Weitere Informationen auf SWR.de/kommunikation und SWRClassic.de

Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell