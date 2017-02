SWR2 Jazz Session: Homezone / Neue Reihe über Jazz im Südwesten ab 28.2., 21:03 Uhr / Start mit Bericht über Jazzclub Villingen

Musikproduzent Hans Georg Brunner-Schwer (li.) und Pianist Friedrich Gulda am Mischpult des MPS-Studios Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SWR - Südwestrundfunk" Bild-Infos Download

Baden-Baden/Mainz (ots) - Vom Bodensee bis zum Westerwald: Jazz im Südwesten hat eine lange Tradition und natürlich auch viele gegenwärtige Perspektiven. Einige der ältesten Jazzclubs Deutschlands sind hier zuhause, internationale Festivals laden an spannende Orte ein, renommierte Labels veröffentlichen ein breites stilistisches Spektrum. Die SWR-Jazzredaktion widmet ihre neue Sendereihe "Homezone" ab 28. Februar regelmäßig einmal im Monat zwischen 21:03 und 22 Uhr dieser Szene. Spannende Gespräche und natürlich jede Menge Musik stehen auf dem Programm. Redakteurin und Moderatorin der Sendung ist Julia Neupert.

Der Südwesten hat zwar keine großen Jazzmetropolen, kann dafür aber viele produktive Zentren und Gestalterinnen und Gestalter vorweisen. Mit Interviews, Reportagen, CD-Neuvorstellungen und Veranstaltungstipps stellt "Homezone" die unterschiedlichen Aspekte des Jazzlebens in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor, ergänzt von aktuellen Konzertmitschnitten und Aufnahmen aus dem SWR-Archiv.

Auftakt aus Villingen

Das ehemalige "MPS" ("Musikproduktion Schwarzwald"), jetzt HGBS-Tonstudio in Villingen, steht im Mittelpunkt der ersten Sendung am Dienstag, 28. Februar, ab 21 Uhr. Im Interview mit Julia Neupert ist Rainer Horn zu hören, der Vorsitzende des Jazzclubs Villingen. Für die "Homezone" am 14. März spricht die Redakteurin mit dem Pianisten und Veranstalter Johannes Mössinger über das bevorstehende Landesjazzfestival Baden-Württemberg. Aus Mannheim wird am 14. April berichtet: Der Neue Deutsche Jazzpreis in der Alten Feuerwache Mannheim ist dann Thema. Sendungen über Jazzzentren und Protagonistinnen und Protagonisten aus Rheinland-Pfalz sind für die nächsten Monate geplant.

SWR2 JazzSession: Homezone. Jazz in Südwest 21:03-22:00 Uhr

28.02.2017: Villingen

14.03.2017: Freiburg 04.04.2017: Mannheim

Infos, aktuelle Sendungsthemen und Webradio auf SWR2.de/jazz.

Fotos über ARD-Foto.de.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell