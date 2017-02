Neue Staffel von "Eisbär, Affe & Co."

ARD/SWR EISBÄR, AFFE & CO FOLGE 175, "Zoogeschichten aus Stuttgart", am Donnerstag (09.02.17) um 16:10 Uhr im ERSTEN. Die Fütterung der Leistenkrokodile ist eine Sensation in der Wilhelma. © SWR/Christian Neumann, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung ... Bild-Infos Download

Baden-Baden/Stuttgart (ots) - Zoogeschichten vom SWR aus der Stuttgarter Wilhelma / Gesprochen von Sky du Mont / ab Donnerstag, 9. Februar 2017, 16:10 Uhr im Ersten

Der SWR produziert in der Stuttgarter Wilhelma 40 neue Folgen von "Eisbär, Affe & Co.". Hauptfiguren der fünften Staffel sind vor allem die Gorillababys Vana und Tebogo, die von Pflegern aufgezogen werden, weil sie von ihren Müttern verstoßen wurden. Von Kuschelmomenten zwischen den Tierpflegern und den Menschenaffen über die Annäherung an die bestehende Gorilla-Gruppe bis hin zur Abreise in ihre künftige Heimat, den Zoo in Dublin - das Team von "Eisbär, Affe & Co." stattet den zwei Wirbelwinden regelmäßig einen Besuch mit der Kamera ab. Ein Highlight der neuen Staffel ist auch die Reise von Affenpflegerin Thali Bauer und Zooschulenleiterin Stefanie Reska zu den Tieren im Kongo, wo die Wilhelma seit Jahren Artenschutzprojekte unterstützt. Diese und weitere spezielle Tierbegegnungen sind zu sehen in "Eisbär, Affe & Co. - Zoogeschichten aus Stuttgart" ab Donnerstag, 9. Februar 2017, 16:10 Uhr im Ersten. Gesprochen werden die neuen Zoogeschichten erstmals von Schauspieler Sky du Mont.

Staffelstart mit Nachwuchs in der Wilhelma In der Auftaktfolge am 9. Februar erleben die Zuschauer eine Sensation in der Wilhelma: die Fütterung der Leistenkrokodile. Revierleiter Harry Aberle lässt seine Krokodile dafür "springen" und begeistert damit die zahlreichen Besucher. Eine Wohngemeinschaft der besonderen Art bilden Faultiere, Agutis und kleine Äffchen, die sich ein Gehege teilen. In dieser Folge lernt Azubi Angela Schwald die außergewöhnliche WG kennen und geht mit den Faultieren auf Tuchfühlung. Ein weiterer Höhepunkt ist der Nachwuchs in der Wilhelma: Die Okapis haben ein Jungtier. Die drei Monate alte Lumara soll sich immer mehr an ihre Tierpfleger gewöhnen, damit ein gutes Tier-Mensch-Verhältnis entsteht.

Die Redaktion haben Sandra Dujmovic und Andreas Fuchs, die Leitung hat Stefanie von Ehrenstein.

