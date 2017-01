SÜDWESTRUNDFUNK Berlinale 2017: Koproduktionen des SWR im Programm - ,,Casting" von Nicolas Wackerbarth läuft im Forum Der Film ,,Casting" von Nicolas Wackerbarth seine Weltpremiere in der Reihe Forum feiern. ,,Casting" spielt hinter den Kulissen einer Filmproduktion und entstand als SWR-Produktion in den hauseigenen Studios. Mit ,,Casting" ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen Berlin werden im offiziellen Programm fünf Filme zu sehen sein, die als (Ko-) Produktionen des SWR entstanden. Wie die Berlinale bekanntgab, wird der Film "Casting" von Nicolas Wackerbarth seine Weltpremiere in der Reihe Forum feiern. "Casting" spielt hinter den Kulissen einer Filmproduktion und entstand als SWR Produktion in den hauseigenen Studios. Im Wettbewerb um die Bären steht der Dokumentarfilm "BEUYS", mit dem Andres Veiel sich dem Künstler Joseph Beuys nähert. Als Special im Rahmen des Wettbewerbs wird "Der junge Karl Marx" von Raoul Peck, eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion, gezeigt. Zwei Filme der Nachwuchsreihe "Debüt im Dritten" werden bei der Perspektive deutsches Kino uraufgeführt: "Back for good" von Mia Spengler sowie "Die beste aller Welten" von Adrian Goiginger.

"BEUYS" Filmemacher Andres Veiel hat sich vorgenommen, das Universum Beuys sichtbar und lebendig zu machen. Aus einer montierten Collage bisher unerschlossener Bild- und Tondokumente ist ein Zeitdokument entstanden: kein klassisches Porträt, sondern eine intime Betrachtung des Menschen Joseph Beuys, seiner Kunst und seiner Ideenräume. Produziert wurde der Film von Thomas Kufus, zero one film in Koproduktion mit Terz Film, SWR/Arte und WDR, die Redaktion im SWR haben Martina Zöllner und Simone Reuter. "BEUYS" wurde von Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA, BKM, MEDIA, DFFF gefördert und wird im Wettbewerb der Berlinale zu sehen sein.

"Der junge Karl Marx" Als Berlinale Special läuft der Spielfilm "Der junge Karl Marx" über die Begegnung eines Journalisten und eines Unternehmers, die die Welt verändern und die alte Gesellschaft überwinden wollten. Regisseur Raoul Peck erzählt die Entstehungsgeschichte der kommunistischen Bewegung als Porträt einer engen Freundschaft. August Diehl und Stefan Konarske spielen Karl Marx und Friedrich Engels, das Drehbuch schrieben Pascal Bonitzer und Raoul Peck. Eine Produktion von Agat Films und Velvet Film in Koproduktion mit Rohfilm, Artemis Productions, France 3 Cinéma, Jouror, SWR, RTBF, Voo Be TV, Shelter Prod. Produzenten sind Nicolas Blanc, Rémi Grellety, Robert Guédiguian und Raoul Peck, Koproduzenten Benny Drechsel, Kasten Stöter und Patrick Quinet, die Redaktion im SWR liegt bei Manfred Hattendorf.

"Casting" Mit "Casting" von Nicolas Wackerbarth präsentiert das Forum eine Eigenproduktion des SWR (Produktion Franziska Specht, Redaktion Katharina Dufner und Jan Berning). "Casting" dreht sich um Selbstdarstellung und Selbstentblößung, Machtspiele und den Kampf um Integrität hinter den Kulissen einer Filmproduktion: Kurz vor Drehstart ihres Fassbinder-Remakes sucht Regisseurin Vera immer noch die ideale Hauptdarstellerin. Während Anspielpartner Gerwin einer Schauspiel-Diva nach der anderen die Stichworte liefert, wächst sein Wunsch, wieder selbst im Rampenlicht zu stehen und er beginnt, sich Vera als Darsteller anzudienen. Nicolas Wackerbarth improvisierte den Film beim Drehen mit den Schauspielern Andreas Lust, Judith Engel, Milena Dreißig, Nicole Marischka und Stephan Grossmann sowie Ursina Lardi, Marie-Lou Sellem, Corinna Kirchhoff, Victoria Trauttmansdorff und Andrea Sawatzki auf der Basis eines gemeinsam mit Hannes Held geschriebenen Konzeptes.

"Back for good" Um den Kampf um Anerkennung geht es auch in "Back for Good" von Mia Spengler, wo Reality-TV-Sternchen Angie um die Aufmerksamkeit eines Trash-Milieus buhlt. Angie muss nach ihrem Drogenentzug wieder zurück zu ihrer Mutter ziehen und hat nach einem Zusammenbruch der Mutter plötzlich ihre pubertierende Schwester an der Backe. Dabei will Angie einfach nur wieder zurück ins Fernsehen, fast egal mit welchen Mitteln. Kim Riedle, Leonie Wesselow und Juliane Köhler spielen die Hauptrollen in dem Abschlussfilm der jungen Filmemacherin Mia Spengler, den sie gemeinsam mit Stephanie Schmitz schrieb. Der Film ist eine Koproduktion der Zum goldenen Lamm Filmproduktion mit dem SWR und der Filmakademie Baden-Württemberg (Produktion Rüdiger Heinze, Stefan Sporbert, Rebecca Schröder und Bianca Laschalt), gefördert von der MFG Baden-Württemberg. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß. "Back for good" eröffnet die Perspektive deutsches Kino.

"Die beste aller Welten" In "Die beste aller Welten" erzählt Filmstudent Adrian Goiginger von einer glücklichen Kindheit mitten im Salzburger Junkie- und Drogenmilieu. Helga liebt ihren siebenjährigen Sohn Adrian über alles und es gelingt ihr erstaunlich gut, ihre Welt zwischen der Zuwendung für den Sohn und ihrer Drogensucht auszubalancieren. Als sie es aber mit der Polizei zu tun bekommt, weiß Helga, dass sie clean werden muss, wenn sie ihren Sohn nicht verlieren will. In den Hauptrollen sind Verena Altenberger und Jeremy Miliker zu sehen. Ritzlfilm (Wolfgang Ritzberger) und Lailaps Pictures (Nils Dünker) produzierten in Koproduktion mit SWR und ORF, ÖFI, MFG sowie Stadt und Land Salzburg unterstützten den Film. Die Redaktion im SWR hat Brigitte Dithard. Auch "Die beste aller Welten" läuft in der Perspektive deutsches Kino.

