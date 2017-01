SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 27.01.17 (Woche 4) bis Mittwoch, 08.02.17 (Woche 6)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 27. Januar 2017 (Woche 4)/18.01.2017

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Hungern, Sport, Hypnose - alles für die Traumfigur

Schlank im Schlaf - wenn es doch nur so einfach wäre. Das Frühjahr naht und der Winterspeck muss weg. Motiviert von Zeitschriften, Ratgebern und selbst ernannten Fitnesspäpsten wollen viele runter von den Kilos. Doch wie schafft man es, erfolgreich abzunehmen und das Gewicht zu halten? Oder ist Schlanksein vielleicht gar nicht so erstrebenswert, wie es scheint? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé". Jedes Jahr im Januar schnellen die Zahlen der Neuanmeldungen bei Fitnessstudios in die Höhe. Mit dem nahenden Sommer wird dem Winterspeck der Kampf angesagt. Die Aussicht auf Erfolg ist eher mäßig. Denn egal ob Sportprogramm, Fastenkur oder Zeitschriften-Diät, meist stellen sich zwar kurzfristige Erfolge ein, doch schon wenige Wochen später weicht die Motivation. Es folgt Ernüchterung. Der Jojo-Effekt schlägt zu und das Ergebnis ist schlimmstenfalls sogar ein höheres Gewicht als vor der Diät. Wirklicher Diäterfolg stellt sich nur ein, wenn man seine Ernährung umstellt und sich dafür jahrelang Zeit nimmt, sagen Experten.

Dienstag, 07. Februar 2017 (Woche 6)/18.01.2017

Geänderten Untertitel beachten!

22.00 Hannes und der Bürgermeister

Fasching / Schlaflos

Dienstag, 07. Februar 2017 (Woche 6)/18.01.2017

Geänderten Untertitel beachten!

00.55 Hannes und der Bürgermeister (WH) Fasching / Schlaflos

Mittwoch, 08. Februar 2017 (Woche 6)/18.01.2017

Geänderten Beitrag beachten!

20.15 (VPS 20.14) betrifft: Vorsicht Trickbetrüger - Was tun gegen Langfinger und Co.? Erstsendung: 11.11.2015 in SWR/SR

Mittwoch, 08. Februar 2017 (Woche 6)/18.01.2017

Geänderten Beitrag beachten!

03.50 (VPS 03.49) betrifft: Vorsicht Trickbetrüger - Was tun gegen Langfinger und Co.? (WH) Erstsendung: 11.11.2015 in SWR/SR

Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell