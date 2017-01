SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Freitag, 20.01.17 (Woche 3) bis Donnerstag, 16.02.17 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 20. Januar 2017 (Woche 3)/17.01.2017

Tagestipp

21.00 Verstehen Sie was? Der SWR-Mundart-Spaß Erstsendung: 14.09.2015 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Gast: Christine Neubauer

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 72

Das Silvester-Fondue ist abgekühlt, das letzte Konfetti vom Boden aufgewischt und die ersten guten Vorsätze werden schon wieder aufgegeben. Nach dem turbulenten Jahr 2016 sorgte der Jahreswechsel für kollektives Durchatmen. Doch auch die kommenden zwölf Monate werden den Menschen einiges abverlangen: Ein Superwahljahr steht bevor und die Weltpolitik wird von Testosteron bestimmt. Das kann ja lustig werden. Der Optimismus-Beauftragte Florian Schroeder und seine handverlesenen Gäste lassen schon einmal den Motor warmlaufen für ein unterhaltsames Jahr 2017. Dieses Mal mit dabei:

Alfred Mittermeier hat sich vorgenommen im neuen Jahr richtig auszumisten. Im Garten Eden der Politik ist die Sünde nie weit. Über mangelnde Beschäftigung muss sich Mittermeier keine Sorgen machen. Denn schon der Volksmund weiß: Unkraut vergeht nicht.

Jens Neutag versteht die Aufregung über Falschmeldungen und Lügenpresse nicht. Er stellt fest: So etwas hat es schon immer gegeben, ob beim Kaffeekränzchen oder im Fußballstadion. Deshalb hat er sich der Frage angekommen, ob die Welt wirklich so postfaktisch ist, wie aktuell berichtet wird. Oder sind das auch nur wieder Falschmeldungen?

Die Prenzlschwäbin kennt sich mit Neustarts aus. Schließlich ist sie einst aus dem heimischen Schwabenländle ins pulsierende Berlin gekommen. Dort musste sie zuerst harte Lektionen lernen: Bis heute arbeitet sie daran, sich ihre ländliche Freundlichkeit abzugewöhnen. Und in einer Konditorei einen Berliner zu bestellen, ist in der Hauptstadt auch längst nicht so leicht wie gedacht.

Hochdekoriert startet Tobias Mann in das neue Jahr: Er ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2017. Der Mainzer Lokalmatador wird es nicht bei den Vorschusslorbeeren belassen und wagt einen Blick in die bunte Welt der Werbung.

Abdelkarim hadert oft mit seiner fragwürdigen Herkunft - er kommt gebürtig aus Bielefeld. Mit spitzer Feder und scharfen Pointen tourt er durch die Republik und hat dieses Laster mittlerweile hinter sich gelassen. Seitdem bewegt er sich auf dem schmalen Grat zwischen Ghetto und Germanen und hat sich im Kabarett einen Namen gemacht. Auch wenn niemand genau weiß, wie man den genau schreibt.

20.15 SR: SAARTHEMA

Alles aus dem Land 50 Jahre aktueller bericht

04.40 SR: SAARTHEMA

Alles aus dem Land (WH) 50 Jahre aktueller bericht

