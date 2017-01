SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 12.01.17 (Woche 2) bis Donnerstag, 16.02.17 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/11.01.2017

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Mit folgenden Themen:

- Kulturexporte zum Jahresbeginn: Eröffnung der Elbphilharmonie mit Wolfgang Rihms Auftragswerk, "Toni Erdmann" in L. A., 100 Jahre Institut für Auslandsbeziehungen

- Mörderjagd im Megastau - Der neue "Tatort" mit Richy Müller legt virtuell die Neue Weinsteige in Stuttgart lahm. Ein Blick hinter die Kulissen in Freiburg

- Fakten gegen Lügen per Mausklick - Die Internetplattform "hoaxmap.org" sammelt nationalistische Hetze und entlarvt sie als erfundene Gerüchte

- Kreuzzüge mit Spätfolgen - Der Clash der Religionen als brandaktuelle Oper "Crusades" von Ludger Vollmer im Theater Freiburg. Uraufführung am 14. Januar

- "Das Unglück anderer Leute" - Nele Pollatschek überzieht in ihrem Debütroman aus dem Odenwald Familienbeziehungen erfrischend grotesk. Ein Treffen in Heidelberg

- Der Stuttgarter Columbo - Ein Nachruf zum Tod von Dietz-Werner Steck, Schauspieler und langjähriger "Tatort"-Ermittler Bienzle

Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/11.01.2017

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit André Heller Erstsendung: 21.07.2016 in SWR/SR

Es gibt nicht viele Künstler, die die ganze Welt erreichen - der Österreicher André Heller schafft es. Am Broadway, in Indien, mit afrikanischen und chinesischen Künstlern hat er in Zirkusprojekten und Kunstinstallationen gearbeitet. Jetzt hat er in Marrakesch, wo er mittlerweile mindestens das halbe Jahr verbringt, einen Roman geschrieben. "Das Buch vom Süden" ist ein Roman über einen Taugenichts, der in einem illustren Kreis seltsamer Männer aufwächst: Ein Teehändler, ein Philosoph und sein Vater, der Museumsdirektor, prägen Julian Passauers Kindheit. Dann bricht er auf zu langen Reisen und stellt am Ende seiner Entwicklung doch nur die Frage: "Wie geht mein Leben weiter?".

Denis Scheck im Gespräch mit André Heller über Wien, Marokko und den Rest der Welt. Und ganz nebenbei auch über die Bücher, die ihn auf der Reise durch sein Leben besonders geprägt haben (denn "Die wahren Abenteuer sind im Kopf", meint Heller bekanntlich): Joseph Roth: Radetzkymarsch, Lew Tolstoi: Krieg und Frieden, H.C. Artmann: med ana schwoazzn dintn. gedichta r aus bradnsee.

Sonntag, 15. Januar 2017 (Woche 3)/11.01.2017

10.45 Winter auf dem Land - Erinnerungen ans Dorfleben im Südwesten

Samstag, 21. Januar 2017 (Woche 4)/11.01.2017

17.30 SR: sportarena extra

Celebration: 20 Jahre Magic Artists

Montag, 23. Januar 2017 (Woche 4)/11.01.2017

09.20 SR: sportarena extra (WH von SA) Celebration: 20 Jahre Magic Artists

Donnerstag, 26. Januar 2017 (Woche 4)/11.01.2017

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Dirk Kurbjuweit und Thomas Fischer

"lesenswert" zieht um. Die Sendungen werden ab sofort in Baden-Baden im Palais Biron aufgezeichnet. Das passende Buch erscheint dazu in diesem Frühjahr:

Dirk Kurbjuweit beschreibt in seinem Roman "Die Freiheit der Emma Herwegh" das abenteuerliche Leben einer kämpferischen Frau: Emma Herwegh, die hochbegabte Bankierstochter, war mit ihrem Mann, dem Freiheitsdichter Georg Herwegh, eines der Traumpaare der frühen deutschen Demokratiebewegung. Sie war eine Revolutionärin, die in schwarzen (!) Hosen (!) und großem Hut durch die Lande ritt und einen Ruf als ausgezeichnete Schützin hatte. Lange lebten ihr Mann und sie im Exil in Frankreich und der Schweiz, nach einer Amnestie zogen sie 1866 für fast ein Jahrzehnt nach Baden-Baden, wo noch heute eine Plakette an Emma Herwegh erinnert.

Der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof Karlsruhe, Thomas Fischer, gilt als streitbarer und präziser Jurist und als einer, der gelungene und vor allem knappe Formulierungen zu schätzen weiß. In seiner ZEIT-Kolumne blickt er Woche für Woche aus der Perspektive des Juristen auf die aktuelle Politik. Es gibt manchmal überraschende Funde: Im Internet findet man den Hinweis, dass er in den 70ern Schriftsteller werden wollte. Ein guter Grund, ihn zu Denis Scheck in "lesenswert" einzuladen: "Mein Leben in drei Büchern" - das geht bei Thomas Fischer von James Fenimoore Coopers "Lederstrumpf" über Herbert Marcuse bis zu Winfried Hassemer.

Samstag, 28. Januar 2017 (Woche 5)/11.01.2017

17.30 SR: sportarena extra

Saarsport-History: Auf Rollen und Kufen - aus der Geschichte des Saarländischen Eis- und Rollsport-Verbandes

Montag, 30. Januar 2017 (Woche 5)/11.01.2017

09.20 SR: sportarena extra (WH von SA) Saarsport-History: Auf Rollen und Kufen - aus der Geschichte des Saarländischen Eis- und Rollsport-Verbandes

Samstag, 04. Februar 2017 (Woche 6)/11.01.2017

17.30 SR: sportarena extra

Saarsport-History: 25 Jahre Budenzauber - Die Erfolgsgeschichte der saarländischen Hallenmasters

Montag, 06. Februar 2017 (Woche 6)/11.01.2017

09.20 SR: sportarena extra (WH von SA) Saarsport-History: 25 Jahre Budenzauber - Die Erfolgsgeschichte der saarländischen Hallenmasters

Samstag, 11. Februar 2017 (Woche 7)/11.01.2017

17.30 SR: sportarena extra

Saarsport-History: Der Ludwigspark Große Auftritte, große Emotionen - eine Zeitreise

Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/11.01.2017

09.20 SR: sportarena extra (WH von SA) Saarsport-History: Der Ludwigspark Große Auftritte, große Emotionen - eine Zeitreise

Donnerstag, 16. Februar 2017 (Woche 7)/11.01.2017

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Carolin Emcke und Maren Kroymann

Carolin Emcke: Gegen den Hass.

Auf einmal ist das Gefühl wieder da: Hass. Er begegnet den Menschen im Alltag, bei Nachbarn, im Internet - und vielleicht in ihnen selbst. Woher kommt er? Wie bekommt man ihn wieder los? Liegt die neue Verbreitung des Gefühls vielleicht auch an der Haltung derer, die gegen den Hass predigen, aber keinen Widerspruch aushalten? Carolin Emcke hat mit ihrem Essay gegen den Hass polarisiert. Manche hielten es für zu leicht, andere für ein echtes Schwergewicht. 240 Seiten über ein Gefühl, das man bis vor kurzem noch für antiquiert hielt.

"Mein Leben in drei Büchern" mit Maren Kroymann.

Als Vera Wesskamp ermittelte sie und als Nachtschwester Kroymann leuchtete sie den Deutschen ins heimische Schlafzimmer. Maren Kroymann - Kabarettistin, Kleinkünstlerin, Schauspielerin, Pionierin in Sachen Satire-Frauen im Fernsehen. Im März kommt sie erneut in die ARD. Vorher gibt sie Denis Scheck Auskunft über "Mein Leben in drei Büchern" - die Bücher, die sie in Leben und Arbeit am meisten beeinflusst haben, darunter Robert Gernhardts Gedichte (mit dem skandalösen Satz: "Sonette find ich sowas von beschissen"). Doris Gerckes Buch: "Weinschröter, du musst hängen" (der erste der berühmten Krimis der Bella Block-Reihe) und vor allem Kalle Blomquist von Astrid Lindgren. Weil: Pippi Langstrumpf ist ja sowas von Mädchen.

