SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Donnerstag, 12.01.17 (Woche 2) bis Mittwoch, 15.02.17 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/10.01.2017

Zusätzlichen Gast für SR beachten!

20.15 SR: SAARTALK

Gäste: Regina Görner und Dirk van den Boom und Prof. August Wilhelm Scheer

Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/10.01.2017

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck

Unter anderem mit folgenden Themen:

Kulturexporte zum Jahresbeginn: Eröffnung der Elbphilharmonie mit Wolfgang Rihms Auftragswerk, "Toni Erdmann" in L. A., 100 Jahre Institut für Auslandsbeziehungen

Mörderjagd im Megastau - Der neue "Tatort" mit Richy Müller legt virtuell die Neue Weinsteige in Stuttgart lahm. Ein Blick hinter die Kulissen in Freiburg

Fakten gegen Lügen per Mausklick - Die Internetplattform "hoaxmap.org" sammelt nationalistische Hetze und entlarvt sie als erfundene Gerüchte

Kreuzzüge mit Spätfolgen - Der Clash der Religionen als brandaktuelle Oper "Crusades" von Ludger Vollmer im Theater Freiburg. Uraufführung am 14. Januar

"Das Unglück anderer Leute" - Nele Pollatschek überzieht in ihrem Debütroman aus dem Odenwald Familienbeziehungen erfrischend grotesk. Ein Treffen in Heidelberg

Donnerstag, 12. Januar 2017 (Woche 2)/10.01.2017

Zusätzlichen Gast für SR beachten!

04.40 SR: SAARTALK (WH) Gäste: Regina Görner und Dirk van den Boom und Prof. August Wilhelm Scheer

Freitag, 13. Januar 2017 (Woche 2)/10.01.2017

21.00 Verstehen Sie was? Der SWR-Mundart-Spaß Erstsendung: 21.09.2015 in SWR/SR Moderation: Guido Cantz Gast: Wigald Boning

"Cleverness" ist sein Markenzeichen. Als Gast bei Guido Cantz in "Verstehen Sie was?" beweist Wigald Boning auch in Deutschlands lustigstem Sprachtest, dass er jeder Herausforderung gewachsen ist. Ob es um "Buabaspitzle" oder "Herrgottsb'scheißerle", um "Gosch" oder "Bettsäächer" geht: Mit typisch Boningschem Sinn für den Hintersinn stellt er sich den Mundarteigenarten des Südwestens.

Lustig wird es bei "Verstehen Sie was?", wenn der Musiker aus Leidenschaft die pfälzische Version von "Theo, wir fahr'n nach Lodz" zum Besten gibt. Oder wenn er sich als Froschkönig an der Seite der schwäbischen "Königstochter" Christoph Sonntag in einen Prinzen verwandeln lässt. Begeistert sind nicht nur die Juroren der Sendung Christian Chako Habekost und Christoph Sonntag, sondern auch das Publikum.

Montag, 16. Januar 2017 (Woche 3)/10.01.2017

Geändertes Erstsendedatum und Rateteam beachten!

02.15 Dings vom Dach

Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 04.10.2015 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Achim Winter, Susanne Pätzold, Annabelle Mandeng, Bernd Selter

Donnerstag, 19. Januar 2017 (Woche 3)/10.01.2017

Ergänzten Untertitel für SR beachten!

20.15 SR: SAAR3

Das Saarlandmagazin Wir sind spitze!

Donnerstag, 19. Januar 2017 (Woche 3)/10.01.2017

Ergänzten Untertitel für SR beachten!

04.40 SR: SAAR3 (WH) Das Saarlandmagazin Wir sind spitze!

Montag, 23. Januar 2017 (Woche 4)/10.01.2017

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 112

Bekommt man mit Essig lästigen Zwiebelgeruch von den Händen? Können Kontaktlinsen hinter das Auge rutschen? Und haben Winterreifen im Sommer eine schlechtere Bremswirkung? Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Kabarettist Christoph Sonntag und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt beim Erraten der kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. Beide Teams spielen jeweils für Projekte der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt.

Sonntag, 29. Januar 2017 (Woche 5)/10.01.2017

18.05 RP: Hierzuland

Die Kirchstraße in Gunderath

Gunderath liegt in der Vulkaneifel zwischen Daun und Mayen. Die rund dreißig Häuser des Dorfes erstrecken sich an einem Hang über dem Elzbach. 113 Einwohner zählt die kleine Gemeinde. Früher war das Dorf von der Landwirtschaft geprägt. Heute gibt es keinen Bauern mehr, die meisten Gunderather arbeiten außerhalb. Doch auch wenn fast alle weg sind, kümmern sich zwei gute Seelen um die längste Straße von Gunderath, die Kirchstraße: Reinhard und Ottilia Theisen. Er sorgt dafür, dass es in der Kirchstraße immer ordentlich aussieht, sie schaut in der kleinen Kirche nach dem Rechten.

Die Holländerin Mieke Radermacher hat in Gunderath eine neue Heimat gefunden. Gleich in zwei Bands ist sie als Sängerin aktiv. Hier ist sie hängen geblieben, als sie mit ihren Eltern in der Eifel Urlaub machte. 17 war sie damals, als sie ihren Thomas kennenlernte, und ihre Eltern sagten: das wird doch sowieso nichts. Jetzt sind Mieke und Thomas schon seit dreißig Jahren verheiratet. Und in Gunderath fühlt sich die Holländerin wohl.

Die Eifelwälder sind das Revier von Alois Diederichs. Dort geht er auf "Schatzsuche". Woran andere achtlos vorbeigehen, das ist für ihn ein Schatz: Baumpilze, die an abgestorbenen Stämmen wachsen - oder Zapfen, Moose und andere Dinge. In seiner Werkstatt gestaltet Alois Diederichs aus den gesammelten Fundstücken kleine Kunstwerke mit ganz eigenartigem Reiz: "Baumpilzkästen" nennt er sie.

Ottilia Theisen kümmern sich um ihre Kirche. Die ist schon über zweihundert Jahre alt, erbaut im Jahre 1785. Benannt ist sie nach dem Heiligen Quirin. Ehrenamtlich versieht Ottilia Theisen hier das Amt der Küsterin. Das heißt: saubermachen, für frische Gestecke sorgen und den nächsten Gottesdienst vorbereiten. Draußen wartet schon ihr Mann Reinhard. Zeit, Feierabend zu machen. Es glänzt wieder alles - dank der beiden guten Seelen von der Kirchstraße in Gunderath.

Montag, 30. Januar 2017 (Woche 5)/10.01.2017

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 113

Hilft Natron gegen Magenschmerzen? Werden in der Pfalz überwiegend Rotweintrauben angebaut? Und werden bei Akupunktur-Behandlungen die Nadelspitzen vorher mit Alkohol sterilisiert? Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Kabarettist Christoph Sonntag und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt beim Erraten der kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. Beide Teams spielen jeweils für Projekte der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt.

Montag, 06. Februar 2017 (Woche 6)/10.01.2017

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz

Moderation: Florian Weber

Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 114

Ist man gesetzlich verpflichtet, seinen Personalausweis oder Pass dabei zu haben, wenn man ein Rathaus betreten will? Könnten Humpelröcke in Enies Schrank hängen? Und darf man Nebelscheinwerfer am Auto auch bei starkem Schneefall einschalten? Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Kabarettist Christoph Sonntag und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt beim Erraten der kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. Beide Teams spielen jeweils für Projekte der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt.

Sonntag, 12. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Tagestipp

20.15 Geschichte im Südwesten Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde Erstsendung: 06.08.2016

Mann und Frau sind gleichberechtigt - so steht es seit 1949 im Grundgesetz. Aber was hat sich in Sachen Gleichberechtigung in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland getan, seit Artikel 3 Absatz 2 1949 im Grundgesetz verankert wurde?

Der Film geht auf Zeitreise, taucht in die Archive des Südwestrundfunks ein und offenbart auf unterhaltsame Weise eine komisch absurde und doch seltsam vertraute Welt, erzählt von Hausfrauen und Paschas und auch von Hausmännern und Emanzen, von festgefahrenen Rollenklischees und dem Aufbruch in neue Zeiten.

Beginnend in den 50er Jahren als die (Männer-) Welt noch in Ordnung war: Die Frau am Herd und bei den Kindern, der Mann als "Versorger" lässt sich im Sessel bedienen. Obwohl es schon damals starke Frauen im Südwesten gibt, bleibt für die Frau oft nur: heiraten und Kinder kriegen. Doch das sollte sich in den 60er und 70er Jahren ändern.

Der Kampf der Geschlechter tobte. Wenn z. B. Männer ihre Frauen von der Arbeitswelt fernhalten wollten. Erst 1977 durfte die Frau einen Job annehmen, ohne die Erlaubnis des Gatten. Besorgte männliche Bürger sehen Anfang der 60er Jahre die arbeitende Mutter tatsächlich als "ein Verbrechen an der Zukunft unseres Volkes". Ebenfalls sehr rigoros: der DFB verbietet in den 50er Jahren den Frauenfußball.

Die Unterdrückung der Frau beherrscht Mann aber auch ganz subtil: Als die Hausfrauen in den 60er Jahren genug von ihrer Rolle am Herd und auf dem Kinderspielplatz haben, schafft ihr der Mann eine neue Aufgabe, von welcher auch er profitiert: die Frau soll schön sein. Kosmetitprodukte, Schönheitssalons, Misswahlen und erotische Titelblätter boomen - die sexuelle Ausbeutung der Frau ist in vollen Gange.

Mit der sexuellen Revolution erwacht auch das Selbstbewusstsein der Frau und das althergebrachte Rollenverständnis gerät ins Wanken.

"Wie der Südwesten gleichberechtigt wurde" gibt Einblick in eine Epoche, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer noch erlebt und spätere Generationen nachhaltig geprägt haben. Ein Blick in die Mottenkiste der Emanzipation, der manchmal erschreckend, oft absurd komisch und verbunden mit der bitter-süßen Erkenntnis ist: echte Gleichberechtigung ist auch heute längst nicht geschafft - kein Wunder bei der schweren Geburt.

Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Geänderten Beitrag für BW beachten!

18.15 (VPS 18.14) BW: MENSCH LEUTE Die Hüttenwirte am Feldberg - Zwischen Weiderind und Wurstsalat Erstsendung: 29.02.2016 in SWR

Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Beitrag ist kein Tagestipp!

18.15 RP: MENSCH LEUTE

Der Lautsprecher Mit einem Marktschreier unterwegs Erstsendung: 25.01.2016 in SWR RP

Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Tagestipp beachten!

Tagestipp

20.15 Wildes Deutschland: Der Bodensee Erstsendung: 15.05.2015 in arte

Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

22.30 Meister des Alltags

Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 115

Kann man Olivenöl verwenden um eine Delle im Parkett auszubessern? Muss Haarspray mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sein? Und gehört die Insel Lindau am Bodensee zum Unesco-Weltkulturerbe? Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Kabarettist Christoph Sonntag und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt beim Erraten der kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. Beide Teams spielen jeweils für Projekte der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt.

Dienstag, 14. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Tagestipp

20.15 Närrische Wochen im Südwesten Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil Moderation: Rainer Vollmer

"Ho Narro!", klingt es zur Fasnachtszeit in Konstanz. In der Metropole am Bodensee versammeln sich die Narren im altehrwürdigen Konzil. Mit spitzer Zunge nehmen sie von Konstanz über Stuttgart bis Berlin alles und jeden aufs Korn. Auf der Bühne gibt es ein Wiedersehen mit bekannten und wortgewandten Publikumslieblingen. Alfred Heizmann betrachtet seine Mitmenschen hintergründig und mit Augenzwinkern. Martina Bauer wirft als Friedensgöttin Victoria einen Blick auf die politische Welt und das närrische Duo Claudia Zähringer und Norbert Heizmann ist dieses Mal auf einer einsamen Insel gestrandet. Trockener Humor und fein abgestimmte Zweistimmigkeit sind das Markenzeichen der singenden Brüder Gregor und Simon Malkmus. Mit ihren Parodien bringen Ingolf Astor und Raphael Brausch aus dem Nachbarort Allensbach die Zuschauer zum Lachen. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Bauchredner Fred van Halen & Aky, dem großen Vogel mit dem frechen Schnabel. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Froschenkapelle Radolfzell unter der Leitung von Tobias Franz, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert. Mit dabei sind auch der vielseitige Pianist Jürgen Weidele und Gerd May. Rainer Vollmer moderiert den Abend.

Dienstag, 14. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

00.45 Närrische Wochen im Südwesten

Die Mombacher Bohnebeitel Höhepunkte aus 15 Jahren Fernsehfastnacht Erstsendung: 30.01.2013 in SWR/SR

Seit Jahren begeistern die Mombacher Bohnebeitel zur Fastnachtszeit das Fernsehpublikum im Südwesten. Der urwüchsige Fastnachtsverein aus dem bodenständigen Mainzer Stadtteil sorgt in jeder Kampagne mit originellen Auftritten seiner Aktiven für unvergessliche Fastnachts-Highlights. Grund genug für einen Rückblick auf ein einmaliges Stück Mainzer Fastnachtskultur, auf legendäre Auftritte, wie die des Kult-Hausmeisters Begge Peder, des Verwandlungskünstlers Helmut Schlösser oder des wortvirtuosen Erz-Bohnebeitels Heinz Schier. Grund genug aber auch, die Protagonisten und ihren Präsidenten Heinz Meller auch einmal jenseits von Bütt und Bühne über ihr Leben mit und für Mombachs Bohnebeitel zu Wort kommen zu lassen.

Mittwoch, 15. Februar 2017 (Woche 7)/10.01.2017

Tagestipp

20.15 betrifft: Das Intensiv-Team - Auf Leben und Tod Folge 1/2

Uniklinik Freiburg, Intensivstation. Mit dem Hubschrauber wird der 22-jährige Lukas aus einer Klinik in der Pfalz eingeliefert. Er hatte sich die Schweinegrippe eingefangen - eine zwar ernste, in der Regel aber nicht lebensbedrohliche Erkrankung. Dann kam es zu Komplikationen: Nach einer schweren Lungenzündung ringt er mit dem Tod. Nur die hochmoderne künstliche Lunge, die es in der Freiburger Uniklinik gibt, kann ihn noch retten. Wird das Intensiv-Team den Kampf gewinnen? "betrifft" zeigt, wie das Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegern mit dieser und anderen Herausforderungen umgeht. Wenn Patienten auf die Intensivstation kommen, ist oft keineswegs klar, ob noch Hoffnung auf ein einigermaßen normales Leben besteht. Intensivpatienten können lange Zeit irgendwo zwischen Leben und Tod schweben - ein Zustand, den es so früher schlicht nicht gab. Die moderne Intensivmedizin verändert damit auch die Vorstellungen von Leben und Tod und stürzt die Beteiligten immer wieder in Dilemmata. Leben retten und Sterbebegleitung, zwischen diesen Extremen bewegen sich die Menschen, die auf der Intensivstation arbeiten, jeden Tag. Mit ihren Entscheidungen bewegen sie sich dabei häufig in Grauzonen, mit großen Unsicherheiten, ohne klare Regeln. Entscheiden müssen sie am Ende trotzdem. Es sind Helden in der modernen Medizin, die mit ihren Patienten und deren Angehörigen täglich Sorgen, Zweifel, Ängste und Trauer, aber auch Hoffnung, Glück, Freude und Dankbarkeit durchleben.

Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell