Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von 16. Dezember bis 15. Januar 2017

Baden-Baden (ots) - Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen

Freitag, 16. Dezember 2016 (Woche 50)/14.12.2016

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Andere Länder, andere Sitten

Ob im Urlaub oder bei längeren Auslandsaufenthalten: Wer sich mit der fremden Kultur und den Gepflogenheiten vor Ort nicht auskennt, kann schnell ins Fettnäpfchen treten. "Andere Länder, andere Sitten" gilt ungebrochen, auch wenn die Welt durch Billigflüge und Internet immer näher zusammenrückt. Michael Steinbrecher spricht diese Woche im "Nachtcafé" über die Liebe, das Ankommen und das Aufgeben in der Fremde. Länder, Menschen, Abenteuer - im Zeitalter der Globalisierung fühlt man sich jeder Herausforderung gewachsen. Die sprachlichen Barrieren sinken, die großen Trends gleichen sich weltweit an und auf das Leben in fernen Ländern bereiten unzählige Reiseführer und Internetblogs vor. Doch was bei gut organisierten Urlaubsreisen noch funktionieren mag, wird spätestens dann zur großen Herausforderung, wenn das Leben in einer fremden Kultur zum Alltag wird. Denn trotz vieler Gemeinsamkeiten hat auch heute noch jede Kultur ihre eigenen Traditionen und Verhaltensweisen. Und die sind teilweise heiter bis schockierend - und in jedem Fall eine Herausforderung.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Isabel Stadnick verliebte sich bei einer Reise durch Nordamerika in einen Indianer vom Stamm der Lakota. "Bob hat mir viel über die Geschichte seines Volkes erzählt. Als er die Tradition des Heiratens erklärte, machte er mir überraschend einen Antrag", erinnert sich Stadnick. Nach seinem Tod ging sie mit ihren Kindern in ihre alte Heimat zurück. Doch die Sehnsucht nach dem Leben im Indianer-Reservat ließ sie nicht mehr los.

Michael Thumann lebte mit seiner Frau und den zwei Kindern sechs Jahre lang in Istanbul. Trotz aller Bemühungen - so richtig angekommen ist die Familie in der türkischen Gesellschaft nie. "Wir haben unsere Grenzen gespürt und sind lachend mit unserer Integration gescheitert", sagt Thumann heute. Das zunehmend schwierige politische Klima und die Einschränkung der Pressefreiheit machten ihm die Entscheidung leicht: Zurück nach Deutschland.

Laura Wrede hingegen hat es geschafft, kulturelle Grenzen zu überwinden. Im Wüstenstaat Katar hat sie sich den typischen Männertraditionen verschrieben: Kamelrennen, Pferderennen und der Jagd mit Falken. Als erste Frau überhaupt hat sie an der größten Falkenjagd auf der arabischen Halbinsel teilgenommen. "Eine Frau, die alleine durch die Wüste fährt und Falken fliegt, das war ein großer Kulturschock für die Männer dort", sagt Wrede.

Auch Stefan Bauer erlebte einen Kulturschock. Der ausgebildete Rettungsassistent nahm eine Stelle beim "Roten Halbmond" in Riad an. Doch Bauer fühlte sich bei Notfalleinsätzen mitunter wie ein "hilfloser Zuschauer", durfte aus religiösen und kulturellen Gründen oft nicht eingreifen. "Am meisten belastet hat mich das Unrecht, das an vielen Menschen begangen wird", sagt Bauer. Nach nur einem Jahr verließ er Saudi-Arabien wieder.

Tu Dung Dang kam 1979 mit zwölf Jahren als Bootsflüchtling mithilfe des Schiffes "Cap Anamur" nach Deutschland. Der Vietnamese wuchs bei einer Pflegefamilie auf und fand hier eine neue kulturelle Heimat. Heute lebt der Berliner Beamte ganz selbstverständlich zwischen deutschem Verwaltungsrecht und buddhistischem Hausaltar. "Ich habe zwei Wurzeln, die parallel verlaufen", sagt Dung, "ich bin Vietnamese, aber eindeutig auch Berliner."

Wolfgang Kaschuba rät auch im Zeitalter der Globalisierung und dem Verschwimmen von Grenzen zu Respekt vor fremden Kulturen. "Sitten sind nicht zuletzt die Spielregeln des Gastgebers, auch wenn sie den eigenen Überzeugungen widersprechen.", sagt der Professor für Kulturwissenschaften. Er ist überzeugt: Sitten und Bräuche unterliegen auch einem stetigen Wandel.

Sonntag, 15. Januar 2017 (Woche 3)/14.12.2016

13.00 Notfall für Dr. Guth

Spielfilm Deutschland/Österreich 2013 Erstsendung: 01.03.2013 in Das Erste Autorin: Susanne Freund

Rollen und Darsteller:

Dr. Daniel Guth____Erol Sander Miriam Guth____Saskia Valencia Schwester Hertha____Katerina Jacob Dr. Linda Singer____Beate Maes Anton Rosner____Albert Fortell Wilhelm Kaiser____Dietrich Mattausch Konstanze Albrecht____Veronika Fitz Eva Lechner____Sophie Wepper Bruno Lechner____Jakob Seeböck Dr. Thomas Moser____David Winter Anton Pfitzer____Ferry Oellinger Frederik Berghoff____Lukas Schust Frau Bausbek____Ursula Strobl Christoph Bausbek____Horst Heiss Julia ____Emilia Lechenauer / Cecilia Lechenauer Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Otto M. Schwarz

Endlich ist es so weit: Miriam (Saskia Valencia) verabschiedet ihren Sohn ins Ferienlager und freut sich auf idyllische Zweisamkeit mit ihrem Mann. Daraus wird aber nichts, denn Daniel (Erol Sander) hat alle Hände voll zu tun. Durch die Verlegung eines Patienten in eine Spezialklinik gerät er in Streit mit seiner Dauerkontrahentin Linda Singer (Beate Maes). Gemeinsam mit Bürgermeister Anton Rosner (Albert Fortell) spinnt die ehrgeizige Oberärztin eine Intrige, bei der ihr ein Zwischenfall gerade recht kommt: Durch eine Notoperation bewahrt Daniel den verunglückten Musiker Bruno (Jakob Seeböck) vor der Amputation seiner Hand. Eine innere Blutung, die er bei der Behandlung des Schwerverletzten übersieht, führt jedoch zu einer Komplikation. Linda meldet den Kunstfehler der Ärztekammer und setzt alles daran, Daniel als Chefarzt abzulösen. Dieser muss sich inzwischen um den rüstigen Rentner Wilhelm (Dietrich Mattausch) kümmern. Der Sammler von Halbedelsteinen hat sich beim unbefugten Betreten einer Tropfsteinhöhle das Bein gebrochen und wurde nur durch das beherzte Eingreifen der patenten Konstanze (Veronika Fitz) gerettet. Während die beiden Oldies zarte Bande knüpfen, stellt sich heraus, dass mit Oberschwester Hertha (Katerina Jacob) etwas nicht stimmt. Sie hat Aussetzer, ihr fallen Gegenstände aus der Hand. Mit Engelszungen überredet Daniel die störrische Schwester dazu, sich durchchecken zu lassen. Die Diagnose ist beunruhigend. Als Chefarzt Dr. Daniel Guth steht Publikumsliebling Erol Sander vor großen Herausforderungen: Beate Maes als intrigante Oberärztin und Albert Fortell in der Rolle des schlitzohrigen Bürgermeisters machen dem pflichtbewussten Mediziner das Leben schwer. Neben Saskia Valencia als Klinikmanagerin und Katerina Jacob als robuster Oberschwester zeigen Dietrich Mattausch und Veronika Fitz auf humorvolle Weise, dass es für die Liebe nie zu spät ist. Peter Sämann inszenierte "Notfall für Dr. Guth" im Salzburger Land, in Lofer und Umgebung.

