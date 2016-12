Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 13. Dezember 2016 (Woche 50)/07.12.2016

22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

In der Schreinerei lässt der Brief einer Rechtsanwaltskanzlei eine Bombe platzen: Jean hat geerbt. Tante Hilde aus Amerika hinterlässt dem Glückspilz neun Millionen. Wenn da nur nicht die Bedingung wäre, die Jean erfüllen muss, um das Geld zu bekommen. Drei Tage hat er Zeit - dann muss er verheiratet sein. Nur woher die Frau nehmen und nicht stehlen? Vanessa hat schon oft damit zu kämpfen gehabt: Lieber erzählt ihr Jean hundertmal, was sie längst weiß, als ihr nur einmal richtig zuzuhören. Aber wer nicht hören will. Gast der Sendung ist die hessische Comedy-Urgewalt Woody Feldmann.

00.25 Die Pierre M. Krause Show Classics SWR3 Latenight

Moderator Pierre M. Krause blickt zurück auf die lustigsten Filme der Latenight-Show. Zusammen mit einem wahrhaft zauberhaften Gast wühlt er sich durch das Filmarchiv und präsentiert die besten Filme aus 500 Folgen Latenight im SWR Fernsehen. Er begibt sich unter anderem auf Quotensuche in der "Quotenstadt" Haßloch, startet eine Initiative zum Badisch lernen und bewirbt sich als Nachfolger von Thomas Gottschalk für "Wetten, dass...?". Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den Ermittlern "Laschewski und Paul" und Pierre M. Krause sucht intensiv investigativ nach einem geklauten Grill und verschwundenen Kaffeepads. Eine Stunde lang Unterhaltung mit legendären Filmen zwischen Genie und Wahnsinn.

Dienstag, 20. Dezember 2016 (Woche 51)/07.12.2016

22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

Nicht jeder kann unbefangen über seine Gefühle sprechen. Auch Jean fällt es schwer, vor Vanessa offen auszusprechen, was ihn bewegt und wie er über ihr Verhältnis denkt. Loswerden muss er aber, was ihn drückt, und so fasst er sich ein Herz und schreibt seiner Bürohilfe den längst fälligen Brief. Als sie ihn gelesen hat, ist ihre Reaktion jedoch ganz anders als erwartet - Vanessa glaubt sich am Beginn einer Gesangskarriere: ein Musikproduzent hat ihr großes Solo beim Heimelsheimer Festgottesdienst gehört und ihr postwendend einen großen Auftritt versprochen. Jean möchte bloß, dass sie zu ihren Pflichten als Putzfrau, Bürokraft und Köchin zurückkehrt, und kann an diese Karriere kaum glauben. Aber dann kommt tatsächlich wie angekündigt der entscheidende Anruf. Gast der Sendung ist Johannes Scherer mit Highlights aus seinem Programm "Ich werd leed!".

Sonntag, 15. Januar 2017 (Woche 3)/07.12.2016

17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?

Moderation: Jens Hübschen

Folge 30

In der Sendung kämpfen zwei Kandidatenpaare darum, Quiz-Helden zu werden: Harald Dubyk aus Wolfegg und Berno Müller aus Ravensburg treten als Team "Vesperkirche Weingarten / Ravensburg" gegen Diana Schneider aus Stuttgart und Regina Reichert aus Neuffen als Team "Schwäbisches Mundarttheater", sowie gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In zwei Runden wird in verschiedenen Spielen das Wissen der Kandidaten über den Südwesten getestet. Wenn das Gewinnerpaar im Finale auch noch die prominenten Experten in ihren Spezialgebieten schlägt, zieht es in die "Galerie der Besten" ein. Das Besondere: Die Kandidaten der Sendung engagieren sich alle für einen guten Zweck.

Montag, 16. Januar 2017 ( Woche 3)/07.12.2016 Bitte Beitrag beachten 09:20 sportarena extra (WH von SA) Wintersport mit Ira Müller-Kemmer

Mittwoch, 18. Januar 2017 (Woche 3)/07.12.2016

21.00 Kinder! Liebe! Zukunft! Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen Folge 2/4

Teil 2: Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen.

Jedes achte Kind lebt heute in einer Patchwork-Familie. Patchwork - ein lustiger Begriff für ein oft sehr schwieriges Beziehungsgeflecht. Immer weniger Paare arrangieren sich in einer Beziehung. Man lässt sich immer früher scheiden und sucht und findet oft einen neuen Partner - auch mit Kindern. Wie ändert sich deren Leben, wenn die Eltern neue Verbindungen eingehen? SWR Autorin Sigrid Faltin hat für eine Doku-Serie vier Jahre lang eine junge Patchwork-Familie begleitet, die sich mit fünf Kindern zusammenfindet, den Streit zwischen Vater Kai und der leiblichen Mutter seiner vier Kinder um das Sorgerecht durchsteht und dann den größten anzunehmenden Unfall erlebt, als Kai schwer erkrankt. Das wirbelt noch einmal alles durcheinander.

Marion (32) lebt seit einem Jahr mit ihrem Sohn Lars (5) in Lörrach bei Kai (44) und seinen vier Kindern Liv (12), Bela (10), Enid (8) und Amon (6). Ihr Traum von einer gemeinsamen Patchwork-Zukunft ist mit einem Schlag gefährdet, als bei Kai Lungenkrebs diagnostiziert wird. Die Ärzte machen ihm nicht viel Mut. Vielleicht hat er noch ein halbes Jahr, vielleicht auch mehr. Kai ist tief verzweifelt und zieht sich von der Familie zurück. Marion muss sich fast alleine um die fünf Kinder kümmern, und obendrein als Musiklehrerin arbeiten. Das belastet die Beziehung und die ganze Familie. Im Urlaub, im Ferienhaus in der Provence, prallen die unterschiedlichen Bedürfnisse aufeinander und Kai und Marion fragen sich: Macht es überhaupt Sinn, wie geplant zu heiraten? Und als wäre das nicht schon Belastung genug, gibt es immer wieder Ärger mit der leiblichen Mutter von Kais Kindern, die entgegen der gerichtlichen Anordnung plötzlich bei der Einschulung des jüngsten Sohnes auftaucht.

Freitag, 20. Januar 2017 (Woche 3)/07.12.2016

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jenseits der Norm

