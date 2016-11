Bergwacht Schwarzwald: Retter bezahlen Schutzausrüstung selbst

SÜDWESTRUNDFUNK Bergwacht schlägt Alarm: ,,Helfer werden ausgequetscht wie Zitronen" SWR3 Helferschwerpunkt ,,Retter in Not" am 30.11.2016 in SWR3. Vereinsprojekt ,,Unser Notarzt" im Kreis Ahrweiler. © SWR/Selina Marx, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - SWR3 Helferschwerpunkt "Retter in Not" am 30.11.2016 in SWR3

Immer mehr Touristen entdecken den Schwarzwald für sich, im Sommer wie im Winter. Für die Bergwacht Schwarzwald steigen die Einsätze. Die öffentlichen Fördermittel decken den Aufwand nur begrenzt. Von den ehrenamtlichen Helfern wird unterdessen einiges abverlangt: Ihre Schutzausrüstung müssen Sie etwa selbst bezahlen. Der SWR3 Themenschwerpunkt "Retter in Not" macht auf die Situation von Helfern aufmerksam: Am 30.11.2016 von 5 bis 20 Uhr.

Kuchen verkaufen für die Ausrüstung

Juliane Kaiser engagiert sich freiwillig in der Bergwacht: "Man hat zweimal die Woche Ausbildung. Einmal die Aktiven und einmal die Anwärter. Ich mach jetzt noch die Jugendbergwacht. Und da kommen dann auch noch ein paar Stunden drauf und dann eben Wochenends." Ihre Ausrüstung hat Kaiser wie alle anderen aus eigener Tasche bezahlt. Anders als beim DRK oder der Feuerwehr müssen die Bergretter ihre Schutzkleidung bisher noch selbst finanzieren. Neben den Stunden, die für Ausbildung und Einsätze anfallen, investieren Vereinsmitglieder Zeit, um etwa bei Festen zu bedienen oder Kuchen zu verkaufen.

Zum Abwarten verurteilt

Ende des Sommers warnte Adrian Probst, Vorsitzender der Bergwacht Schwarzwald, vor einer gefährlichen Entwicklung aufgrund fehlender finanzieller Unterstützung durch das Land. Deutlich wurde dies etwa beim Ortsverein Menzenschwand: Das Einsatzfahrzeug wurde durch den TÜV stillgelegt. Mittlerweile wurde vom Land Baden-Württemberg Unterstützung angekündigt. Bis diese kommt, ist ein gut ausgebildetes und motiviertes Rettungsteam zum Abwarten verurteilt.

SWR3 Helferschwerpunkt im Radio und im Web Am 30.11.2016 sendet SWR3 von 5 bis 20 Uhr den Schwerpunkt "Retter in Not". Im Radio und auf www.SWR3.de wird über verschiedene Hilfsprojekte berichtet. Vom Ansturm der Jugend auf ein Amt in der freiwilligen Feuerwehr im Donnersbergkreis über die erfolgreiche DRK-Jugendarbeit in Bühlertal bis zum nominierten Vereinsprojekt "Unser Notarzt" im Kreis Ahrweiler.

