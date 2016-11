SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Dienstag, 29.11.16 (Woche 48) bis Samstag, 07.01.17 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 29. November 2016 (Woche 48)/29.11.2016

20.15 Marktcheck

Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:

Lebensmittel - wie lange sind Kühlschrankleichen genießbar? Orangesaft, Grillsoße, Mayonnaise. Einmal geöffnet, landen solche Produkte wieder im Kühlschrank und geraten dann oft in Vergessenheit. Wochen oder Monate später fallen die Kühlschrankleichen einem wieder in die Hände und werden meistens weggeschmissen. Zu Recht? Im Labor konnte selbst bei einer Grillsoße, die bereits ein Jahr offen im Kühlschrank stand, keine Keim- oder Schimmelbelastung festgestellt werden. Welche Lebensmittel noch lange genießbar sind und wie man das zu Hause selbst überprüfen kann: "Marktcheck" klärt auf.

Vorsicht Sneaker - so viele Schadstoffe stecken in trendigen Sportschuhen Moderne Sportschuhe, auch Sneaker genannt, liegen voll im Trend. Die schicken Treter haben ihren Preis: Markenprodukte kosten locker 100 Euro und mehr. Da sollte die Qualität stimmen und das Material nicht mit Schadstoffen belastet sein. Doch ist das wirklich so? Das wollte "Marktcheck" genau wissen und hat neun Sportschuhe sowie Sneaker großer Marken ins Labor gebracht. Das erschreckende Ergebnis: In allen untersuchten Schuhen steckten Weichmacher. Teilweise fanden sich noch weitere chemische Stoffe, die laut Toxikologen krebserregend sein können.

Im Test: Lichterketten - die besten fürs Fest Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Oder auch mal Hunderte. Spätestens wenn die Nachbarn Fenster oder Gärten in ein Lichtermeer verwandeln, ist die besinnliche Jahreszeit ausgebrochen. Immer beliebter werden LED-Lichterketten. Sie sind sparsam im Stromverbrauch, haben eine sehr lange Lebensdauer und sehen schick aus. Und sind mittlerweile auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Vom Discounter bis zum Markenprodukt: "Marktcheck" hat bei sechs LED-Lichterketten für innen und außen getestet, wie sicher sie sind, wie sparsam im Verbrauch und, ganz wichtig, wie der optische Eindruck ist. Die Ergebnisse überraschen.

Der "Marktcheck"-Reporter: Kasse machen ohne Gegenleistung Eine Rechnung per Post. Man soll zahlen. Für eine Leistung, die nie in Anspruch genommen wurde. Statt darauf einzugehen, legt man die Rechnung beiseite. Doch bald darauf flattern Mahnschreiben und Forderungen eines Inkassobüros ins Haus. Aus der kleinen Summe wird ein großer Betrag. So geschehen bei einem "Marktcheck"-Zuschauer aus der Nähe von Heidenheim. Obwohl er mit dem Unternehmen nichts am Hut hat. Ein kurioser Fall, bei dem unser Zuschauer auf Granit beißt. Der "Marktcheck"-Reporter hat sich der Sache angenommen, Licht ins Dunkel gebracht und gibt Tipps, wie sich Verbraucher in so einer Situation am besten verhalten.

Lebensversicherung - wie Unternehmen ihre Kunden austricksen Für die Altersvorsorge ist sie der Klassiker: die Lebensversicherung. Die meisten Sparer besitzen eine. Gut 90 Millionen Policen haben die Versicherer in ihrem Bestand. Gerade Alt-Verträge sind für die Kunden mittlerweile ein gutes Geschäft, bieten sie doch teilweise vier Prozent Zinsen - garantiert. Die Unternehmen hingegen zahlen drauf. Daher versuchen einige Versicherer ihre teuren Kunden loszuwerden. Mit geschickt formulierten Anschreiben sollen diese überredet werden, ihre lukrativen Verträge zu kündigen. Manchmal so versteckt, dass es die Kunden kaum merken. Und ruck zuck sind sie ihre gut verzinste Police los.

"Marktcheck"-Tipp der Woche - Bilderrahmen schnell und gerade aufhängen Im Internet gibt es unzählige kleine Videos, die mit witzigen, kuriosen oder verblüffenden Ideen und Tricks das Leben leichter machen wollen: sogenannte Lifehacks. Zum Beispiel um einen Bilderrahmen schnell und exakt waagrecht aufzuhängen. Ausmessen, anzeichnen, nachjustieren und am Ende hängt das Bild trotzdem schief an der Wand. Mit einer einfachen Methode soll das der Vergangenheit angehören. Ob der Tipp wirklich funktioniert? "Marktcheck" hat es ausprobiert.

Studiogast Barbara Sternberger-Frey, Finanzexpertin Die "Marktcheck"-Finanzexpertin klärt Fragen rund um das Thema Lebensversicherung und Altersvorsorge. Zum Beispiel: Worauf müssen Lebensversicherungskunden nun achten? Welche Alternativen gibt es? Lohnt sich ein Neuabschluss noch? Die "Marktcheck"-Finanzexpertin klärt auf und gibt Tipps.

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.

Donnerstag, 01. Dezember 2016 (Woche 48)/29.11.2016

Geänderten Programmablauf für BW beachten!

09.20 BW: SWR Baden-Württemberg extra

Landtag live: Die Leiden der Jesiden - UN-Botschafterin Nadia Murad berichtet Moderation: Harald Kirchner

10.05 BW: Olivier Kugler - Comics aus dem Heckengäu Erstsendung: 06.01.2015 in SWR BW

(bis 10.20 - weiter wie mitgeteilt)

Donnerstag, 01. Dezember 2016 (Woche 48)/29.11.2016

Geänderten, ursprünglichen Beitrag beachten!

21.00 Bach! Auch Du kannst singen

Ein Lied gegen die Flucht Folge 4/4

Sonntag, 04. Dezember 2016 (Woche 49)/29.11.2016

Beitrag ist WH von DO!

14.00 Bach! Auch Du kannst singen (WH von DO) Ein Lied gegen die Flucht Erstsendung: 01.12.2016 in SWR/SR Folge 4/4

Mittwoch, 14. Dezember 2016 (Woche 50)/29.11.2016

Geänderten Titel beachten!

23.30 Eberhard Weber - Rebell am Bass

Freitag, 16. Dezember 2016 (Woche 50)/29.11.2016

Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Andere Länder, andere Sitten

Montag, 19. Dezember 2016 (Woche 51)/29.11.2016

20.15 (VPS 20.14) Der Südwesten von oben Unsere Bauernhöfe

Bauernhöfe liefern frisches Gemüse, Obst oder Milch, doch die Bauern können sich trotz Sieben-Tage-Woche immer weniger leisten, viele kämpfen seit Jahren um ihre Existenz. Sinkende Milchpreise und billiges Gemüse aus dem Ausland verderben die Preise. Aber für die, die weitermachen, ist es der schönste Beruf der Welt. Diese Folge der Reihe "Der Südwesten von oben" zeigt Bauernhöfe und ihre Besitzer aus neuer Perspektive.

Die Bedeutung der bäuerlichen Strukturen und ihre wirtschaftliche Funktion gingen in den letzten Jahrhunderten stark zurück: Um 1800 arbeiteten 80 Prozent der Deutschen in der Landwirtschaft, heute sind es gerade noch drei Prozent. Gleichzeitig werden die Bauernmärkte in Klein- und Großstädten Jahr für Jahr besser besucht. Verbraucher fragen längst nicht mehr nur nach dem Preis, sondern zunehmend nach regionaler Herkunft und guter Qualität. Um gegen die Konkurrenz zu bestehen, suchen auch Traditionsbetriebe neue Wege.

Johannes Lenz aus Steinborn bei Bitburg hat mit gerade mal 25 Jahren einen Familienbetrieb mit 210 Rindern übernommen. Viel Verantwortung und ein voller Tag. Auch die angehende Bäuerin Madita Ott, die gerade eine Lehre macht auf einem Bauernhof am Bodensee, ist stolz darauf, etwas selbst zu erwirtschaften. Regionale und Bio-Ware wurden in den letzten Jahren immer wichtiger. Wie man Biogemüse mit Überzeugung in einem kleinen Betrieb anbaut, beweist Susanna Leopold, die es der Liebe wegen ins Schwäbische verschlagen hat. Dagegen ist aus dem Gärtnermeister Eugen Geil bei Speyer ein Manager geworden, der ganz Europa mit Radieschen beliefert und auf seinem Hof ein Containerdorf für seine Arbeiter aus Rumänen und Polen eingerichtet hat. Dass der Bauernhof sogar eine ideale Alten-WG mit eingebautem Pflegeheim ist, beweist ein Betrieb aus dem Westerwald.

Sonntag, 25. Dezember 2016 (Woche 52)/29.11.2016

18.00 BW+RP: Ich trage einen großen Namen Moderation: Wieland Backes

Dieses Mal stehen drei berühmte Menschen im Mittelpunkt. Die erste große Persönlichkeit versuchte sich erst in Rechtsdingen. Zum Glück entdeckte sie ihre wahre Begabung und beglückte die Menschen damit nicht nur zur Weihnachtszeit. Der zweiten Berühmtheit ermöglichte eine großzügige Gönnerin ungestörtes Arbeiten. Und die dritte Persönlichkeit stolperte sich in die Herzen aller und wurde besonders in Deutschland sehr bekannt. Wer diese drei sind, erraten in dieser Folge Denis Scheck, Inka Schneider und Axel Bulthaupt, unterstützt von Anja Höfer als Lotsin.

Samstag, 07. Januar 2017 (Woche 2)/29.11.2016

Tagestipp

20.15 Elstners Reisen Die Retter der Elefanten

Die Dokumentationsreihe "Elstners Reisen" führt Frank Elstner in dieser Folge nach Sri Lanka: Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es mehr "graue Riesen" pro Quadratkilometer. Zusammen mit dem Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt und dem Elefantenexperten Brian Batstone gewährt er Einblicke in erfolgreiche Artenschutzprojekte und beleuchtet auch die Probleme, die das Land hat. Unter anderem sind Frank Elstner und sein Team bei der Auswilderung von vier Elefanten dabei.

Sri Lanka, die Inselrepublik am südlichen Zipfel von Indien, hat die höchste Elefantendichte der Welt. 6.000 wilde "graue Riesen" leben auf der Insel, hinzu kommen noch über 150 gezähmte Elefanten, die für schwere Forstarbeiten, als Touristenattraktion oder für buddhistische Prozessionen eingesetzt werden. Wie gehen die Menschen mit den Elefanten um? Welche Probleme gibt es und wie versuchen sie diese zu lösen? Über 2.000 Kilometer fuhr das Kamerateam um Frank Elstner in Geländewagen, typischen einheimischen Bussen, Booten und sogar einem Tuktuk quer über die Insel. Das Team hat Menschen getroffen, die ihr Leben der Rettung von Elefanten widmen, aber auch solche, die durch Angriffe von Elefanten ein Familienmitglied verloren haben. Frank Elstner wirft einen Blick hinter die Kulissen der oft kritisierten touristischen Elefantenangebote und entdeckt in einem Nationalpark ein neugeborenes Elefantenbaby in freier Natur. Außerdem besucht er die Auffangstation Udawalawe. Hier leben über 50 Elefantenkälber, die liebevoll aufgezogen werden. Viele sind Unfallopfer oder haben Schusswunden, weil Bauern sie von ihren Feldern vertreiben wollten. Vier davon können jetzt wieder ausgewildert werden.

Für die SWR Dokumentationen der Reihe "Elstners Reisen" waren Moderator Frank Elstner und der Tierexperte Matthias Reinschmidt bereits bei Orang-Utans in Indonesien, bei blauen Papageien in Brasilien und bei Koalas in Australien. Die Filme zeigen die vielfältigsten Naturräume der Erde, die spektakulären Landschaften und das jeweils einzigartige Tierreich. "Elstners Reisen" setzt sich für den Artenschutz ein und zeigt, wie Menschen und Tiere in verschiedenen Regionen der Welt zusammenleben.

